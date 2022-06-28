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С 1 июля Рига прекратит прием новых беженцев из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рига

Не получив финансирования, с 1 июля Рига прекратит прием новых украинских беженцев, но продолжит обслуживать приехавших, сообщил на пресс-конференции председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает латвийская служба новостей rus.lsm.lv.

Стакис заявил, что из-за неотзывчивости ответственных министерств под угрозой находится и прием новых беженцев, и центра поддержки украинских беженцев в здании Рижского технического университета на Ратушной площади.

Сейчас в столице зарегистрировано 1800 жителей Украины, которые размещены в местах ночлега для туристов.

Стакис поручил ответственным должностным лицам связаться с гостиницами и сообщить, что самоуправление оплатит недостающие средства, призвав не разрывать договора о размещении беженцев.

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Таким образом, на оплату проживания беженцев самоуправление ежемесячно будет тратить 450 тыс. евро. Средства будут взяты из резервного фонда и их хватит примерно на два месяца.

Мэр Риги заявил, что сейчас в Ригу прибыли 16 600 беженцев, что на 3 тыс. человек больше, чем предусматривал национальный план по размещению беженцев.

Поэтому Рига больше не будет принимать новых беженцев, пока не будет решен вопрос финансирования на их содержание.

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Щиро дякуємо за допомогу.
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28.06.2022 14:58 Ответить
В Риге проживает очень много ваты. Отсюда и этот гембель
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28.06.2022 15:30 Ответить
Львовская,Закарпатье
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28.06.2022 15:39 Ответить
Под_ шумок_беженцы
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28.06.2022 15:40 Ответить
 
 