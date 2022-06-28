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Минцифры будет дополнительно закупать и ремонтировать дроны для ВСУ, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

В Министерстве цифровой трансформации стартует проект "Армия дронов". Ведомство будет дополнительно закупать беспилотники, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины.

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем собирать со всего мира дроны, покупать дроны дополнительно, для того чтобы комплексно подойти к укомплектованию армии дронами. Есть определенная стратегия сколько нужно, и как нужно учить использовать дроны", - сообщил Федоров.

Кроме того, министерство возьмет на себя процесс обучения специалистов по управлению дронами и ремонту техники.

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Проект будет финансироваться из бюджета и на средства фандрейзинговых программ.
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28.06.2022 15:00 Ответить
Щодо дронів китайської DJI: треба створити механізм запобігання на апаратному та софтовому рівні перехоплення їх комплексами "AeroScope" виробництва тієї самої DJI. Ці комплекси контролю-перехопленя у величезному обсязі закупила параша, він надає можливість відстежувати і блокувати МАЙЖЕ УСІ дрони що випускала DJI. По нашим операторам "прилітає" одразу після посадки дрону після аеророзвідки - навіть коли на смартфоні чи планшеті вимкнута функція геолокації, бо завдяки "аероскопу" рашисти мають повну і докладну мапу-трекінг польоту дрону. Треба якимсь чином "вичистити" чи "зламати" прошивку дронів, можливо відключити на апаратному рівні можливість стороннього керування чи відслідковування дрону. Кажу це - бо не так давно віддав свій "DJI Mavic Air combo"нашим хлопцям на південному напрямку, і дав їм інструкцію(яку побачив у ютьюбі) як боротись з перехопленнями, але все на марно - хлопці вже якось прилаштувались: одразу після посадки виймати батарею з дрону і чимшвидш відходити від місця посадки🤔🙄 Знав шо китайці кінчені під@ри, але ж не я той дрон собі купував - мені його подарували на ювілей ще зо два роки тому😒
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28.06.2022 16:22 Ответить
Зроби, потім розкажеш. Щось багато стали піаритись саме на дронах!
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28.06.2022 17:44 Ответить
 
 