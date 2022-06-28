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Мінцифри додатково закуповуватиме та ремонтуватиме дрони для ЗСУ, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Міністерстві цифрової трансформації стартує проєкт "Армія дронів". Відомство додатково закуповуватиме безпілотники, аби забезпечити Збройні сили України.
Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми будемо збирати з усього світу дрони, купувати дрони додатково, для того, щоб комплексно підійти до укомплектування армії дронами. Є певна стратегія скільки потрібно, як потрібно навчати використовувати дрони", - повідомив Федоров.
Крім того, міністерство візьме на себе процес навчання спеціалістів для керування дронами та ремонт техніки.
Проєкт фінансуватиметься з бюджету та коштом фандрейзингових програм.
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juice
показати весь коментар28.06.2022 15:00 Відповісти Мені подобається 3
Maxim Sobolsky
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Oleksandr Pohribnyi
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