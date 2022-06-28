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Мінцифри додатково закуповуватиме та ремонтуватиме дрони для ЗСУ, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

У Міністерстві цифрової трансформації стартує проєкт "Армія дронів". Відомство додатково закуповуватиме безпілотники, аби забезпечити Збройні сили України.

Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо збирати з усього світу дрони, купувати дрони додатково, для того, щоб комплексно підійти до укомплектування армії дронами. Є певна стратегія скільки потрібно, як потрібно навчати використовувати дрони", - повідомив Федоров.

Крім того, міністерство візьме на себе процес навчання спеціалістів для керування дронами та ремонт техніки.

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Проєкт фінансуватиметься з бюджету та коштом фандрейзингових програм.

Автор: Анна Судак
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28.06.2022 15:00 Відповісти
Щодо дронів китайської DJI: треба створити механізм запобігання на апаратному та софтовому рівні перехоплення їх комплексами "AeroScope" виробництва тієї самої DJI. Ці комплекси контролю-перехопленя у величезному обсязі закупила параша, він надає можливість відстежувати і блокувати МАЙЖЕ УСІ дрони що випускала DJI. По нашим операторам "прилітає" одразу після посадки дрону після аеророзвідки - навіть коли на смартфоні чи планшеті вимкнута функція геолокації, бо завдяки "аероскопу" рашисти мають повну і докладну мапу-трекінг польоту дрону. Треба якимсь чином "вичистити" чи "зламати" прошивку дронів, можливо відключити на апаратному рівні можливість стороннього керування чи відслідковування дрону. Кажу це - бо не так давно віддав свій "DJI Mavic Air combo"нашим хлопцям на південному напрямку, і дав їм інструкцію(яку побачив у ютьюбі) як боротись з перехопленнями, але все на марно - хлопці вже якось прилаштувались: одразу після посадки виймати батарею з дрону і чимшвидш відходити від місця посадки🤔🙄 Знав шо китайці кінчені під@ри, але ж не я той дрон собі купував - мені його подарували на ювілей ще зо два роки тому😒
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28.06.2022 16:22 Відповісти
Зроби, потім розкажеш. Щось багато стали піаритись саме на дронах!
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28.06.2022 17:44 Відповісти
 
 