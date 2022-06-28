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Россияне держат в плену госслужащего из Энергодара, - мэр Орлов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты взяли в плен начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Ярмоленко Бориса Георгиевича.
Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил в Telegram.
"Пять дней назад оккупанты забрали в плен начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Ярмоленко Бориса Георгиевича, который известен своей проукраинской позицией", - говорится в сообщении.
Орлов отмечает, что оккупанты пришли прямо на его рабочее место и увели в неизвестном направлении.
"С тех пор пожилой человек, имеющий проблемы со здоровьем, находится в неволе", - добавляет он.
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