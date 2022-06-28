Росіяни тримають у полоні держслужбовця з Енергодару, - мер Орлов

Окупанти взяли в полон начальника управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Ярмоленко Бориса Георгійовича.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив у Telegram.

"П’ять днів тому окупанти забрали в полон начальника управління комунальної власності Енергодарськоі міської ради Ярмоленко Бориса Георгійовича, який відомий своєю проукраїнською позицію", - йдеться у повыдомленні.

Орлов зазначає, що окупанти прийшли прямо на його робоче місце і повели у невідомому напрямку.

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"Відтоді літня людина, яка має проблеми зі здоров’ям, знаходиться у неволі", - додає він.