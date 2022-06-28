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Новости Война в Украине
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Кременчуг (332) Чехия (1464)

Спикер парламента Чехии Пекарова-Адамова, комментируя ракетный удар по Кременчугу, назвала Россию "государством-террористом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кременчук

Председатель нижней палаты парламента Чешской Республики Маркета Пекарова-Адамова назвала Россию "государством-террористом" в связи с ракетным ударом, нанесенным 27 июня по украинскому городу Кременчуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

"Я вновь повторяю: Россия – государство-террорист, а диктатор Путин – военный преступник. Сегодняшнее нападение на украинский торговый центр, полный людей, – не что иное, как террористический акт. Надеюсь, в аду найдется особое место для виновных в этом ужасе", – подчеркнула спикер парламента в своем Twitter.

Как сообщалось, в результате ракетных ударов в Кременчуге был полностью разрушен торговый центр "Амстор". По меньшей мере 20 человек погибли, 25 пострадавших госпитализированы, более 40 числятся пропавшими без вести. На месте торгового центра продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Момент попадания российских ракет в кременчугский ТРЦ. ВИДЕО
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А Зеленський на це не наважився - назвав рашу спонсором
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28.06.2022 15:53 Ответить
Называть голословно можно страной-террористом.
Но официально термин определен как спонсор терроризма.
Зеленский говорил о юридическом признании.
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28.06.2022 16:53 Ответить
Європі та світу потрібно не називати а визнати мордор терористами-бо вони і є такими...
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28.06.2022 15:53 Ответить
Знаєте, називати можна як завгодно.
Можна навіть проклясти у прямому ефірі.
Але ж всі ті країни, що купують в мордорі газ, нафту, золото, алмази, ліс, уран, та інше, що продають любі товари кацапам, це країни-спонсори тероризму.
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28.06.2022 15:54 Ответить
Мені теж якось вухо "ріже" коли чую що мордор-країна спонсор тероризму.Який же спонсор? Країна-терорист! А от ті, хто забезпечують кацапію грошима являються країнами-спонсорами тероризму. І ніякої подвійної моралі тут не повинно бути (стосується всіх,хто має хоч які торгові відносини з кацапами).
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28.06.2022 16:08 Ответить
Офіційного терміну "держава-терорист" немає. А от "спонсор" - є. Якщо Штати нарешті визнають це на офіційному рівні, то це буде дуже-дуже боляче для мордору
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28.06.2022 17:34 Ответить
Спікерка Ото в когось багато розуму та бажання, зробити все жіночого роду.
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28.06.2022 16:22 Ответить
Х*йлостан - не просто держава-террорист. Она ещё и основной спонсор всех других тер. государств и тер. организаций всего мира... ДИВЕРСИОННЫЙ КОМИНТЕРН просто меняет названия......
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28.06.2022 16:36 Ответить
РФ - государство-террорист. Можно представить себе Аль-Каиду или «Движение Талибан», в составе СовБеза ООН, да ещё и с правом вето?
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28.06.2022 16:59 Ответить
Розумні люди називають спражній стан речей правильними іменами!
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28.06.2022 17:42 Ответить
 
 