Спикер парламента Чехии Пекарова-Адамова, комментируя ракетный удар по Кременчугу, назвала Россию "государством-террористом"

Председатель нижней палаты парламента Чешской Республики Маркета Пекарова-Адамова назвала Россию "государством-террористом" в связи с ракетным ударом, нанесенным 27 июня по украинскому городу Кременчуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

"Я вновь повторяю: Россия – государство-террорист, а диктатор Путин – военный преступник. Сегодняшнее нападение на украинский торговый центр, полный людей, – не что иное, как террористический акт. Надеюсь, в аду найдется особое место для виновных в этом ужасе", – подчеркнула спикер парламента в своем Twitter.

Как сообщалось, в результате ракетных ударов в Кременчуге был полностью разрушен торговый центр "Амстор". По меньшей мере 20 человек погибли, 25 пострадавших госпитализированы, более 40 числятся пропавшими без вести. На месте торгового центра продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.

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