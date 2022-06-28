Ракетный удар РФ по Кременчугу: Известно о более чем 20 погибших, 59 человек ранены

В результате ракетных обстрелов ТРЦ в Кременчуге погибли более 20 человек, есть заявления о более 40 пропавших без вести.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты нанесли коварный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек. Уже известно о более чем 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре", - отметил он.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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