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Ракетный удар РФ по Кременчугу: Известно о более чем 20 погибших, 59 человек ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

В результате ракетных обстрелов ТРЦ в Кременчуге погибли более 20 человек, есть заявления о более 40 пропавших без вести.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты нанесли коварный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек. Уже известно о более чем 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре", - отметил он.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Читайте: Боррель про російський удар по ТЦ у Кременчуці: Мерзенний акт у серії нападів на цивільне населення. РФ нестиме відповідальність

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
все члены экипажей Тушек, должны быть идентифицированы, и уничтожены, по принципу, как это делает Израиль.
Причем срока давности это преступление не имеет, и если найдут уже при смерти через 30-50 лет, все-равно уничтожение. ((
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28.06.2022 14:34
+8
Треба мати свій Моссад
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28.06.2022 14:36
+6
Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Джерело: https://censor.net/ua/n3350771

а Верховна Рада об'явила рашу країною - терористом ?
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28.06.2022 14:35
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все члены экипажей Тушек, должны быть идентифицированы, и уничтожены, по принципу, как это делает Израиль.
Причем срока давности это преступление не имеет, и если найдут уже при смерти через 30-50 лет, все-равно уничтожение. ((
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28.06.2022 14:34 Ответить
Треба мати свій Моссад
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28.06.2022 14:36 Ответить
у нас є вже свій Моссад, називається Верховна Рада України - тільки геноцидіти він намагається українців

у минулому скликанні було 79% обрізаних жидів, при тому що в цілому їх в Україні мешкає 0,6 відсотків

а у теперешньому може й більше, та й очолили Верховну Раду та країну в цілому обрізані жиди, що їх батьки під час їх обрізання складали клятву на вірність "Великому Ізраілю"

до речі "Великий Ізраіль"- це вибір українців, деякі області України послали у Верховну Раду ВИКЛЮЧНО ватних жидів, наприклад Харків
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28.06.2022 14:53 Ответить
всі хочуть жити як в Ізраїлі, але воювати, служити в армії, як в Ізраїлі, в Україні мало хто хоче ....
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28.06.2022 15:58 Ответить
Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Джерело: https://censor.net/ua/n3350771

а Верховна Рада об'явила рашу країною - терористом ?
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28.06.2022 14:35 Ответить
кацапские ******..............................................
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28.06.2022 14:47 Ответить
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28.06.2022 14:53 Ответить
высеры парашниковского конашенкова на уши своих крепостным по этому обстрелу, Абсолютно соответствуют ожидаемому "...в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре,..." так что трц в параше, вполне законная цель для зсу, при получении такой возможности в прифронтовой полосе шириной в пару сотен километров. то что они хотят видеть в Украине, они просто проецируют с ситуации на своей парашеньке.
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28.06.2022 15:03 Ответить
збочені фантазії русні
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28.06.2022 15:13 Ответить
хароший дєркачь - мертвий дєркачь
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28.06.2022 15:13 Ответить
Не бачимо відкриття кримінального провадження за фактом подій в Кременчузі і документування фактів злочину .
Де робота слідчих і експертів ?
Пілот , який здійснив постріл ракетами повинен бути встановлений, командир який віддав наказ також.
Військові злочинці повинні бути покарані !!!
Може українцям створити фонд для покарання російських військових злочинчів і для оплати роботи професіоналів.
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28.06.2022 15:21 Ответить
тут потрібно створити волонтерсько-військову прокуратуру , бо діюча на чолі з бєнядіктовою ні на що нездатна ...
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29.06.2022 08:46 Ответить
Цього не знають тільки пересічні українці, а ворог в курсі: на мою приватну думку на деяких важливих об*єктах стоять ЖПС глушники. І якщо ви читаєте, що ракета попала (а тут аж 2(системна помилка)) кудись не туди, то можливо туди її справді ніхто не націлював (вона дорога), зате вона відвернула від важливого об*єкту. А у Кременчуці таких місць багато важливих (враховуючи велику статистику обстрілу). Все рівно цей коментар мало хто прочитає, ну може хтось і запамятає як відноситись до зайпових тем, хоч вони і лунають з вуст перших осіб.
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28.06.2022 17:22 Ответить
То не є твоє собаче діло, де як і навіщо стоять "GPS-глушники"(з твоїх слів). Якщо взагалі вони там є, а не це твої вологі фантазії, спрямовані на відволікання уваги від воєнного злочину - масового вбивства цивільних людей.
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29.06.2022 11:26 Ответить
Треба щоби такими злочинами займався війсьовий трибуналщоби він розслідвав злочини проти людства та злочинів стосовно ведення війни та виносив вердикт про винуватість особи. А далі усе просто тому що іншого покарання для таких осіб "як виключна " у Світовій практиці не існує!!!!!!!!
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28.06.2022 18:07 Ответить
Олег Шарп, блогер: "приказ направить ракеты на Кременчуг мог исполнить российский генерал Тимур Трубиенко, командующий наступлением оккупационных войск на восточном направлении. В звании генерал-майора.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
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28.06.2022 20:20 Ответить
Пора збивати літаки,незалежно де вони згаходяться..а не випущені ними ракети
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28.06.2022 21:29 Ответить
Треба спалити, взірвати, знищити всі російські заводи, торговельні центри, логістичні склади та інше.

Зробити так щоб ті хто не вивів свій бізнес з рф у зв'язку з санкціями згоріли, а ті хто вивів радувався що це горить не його завод.

Треба ліквідувати російську економіку.
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29.06.2022 05:36 Ответить
болотв мацковии это недострана- спонсор бандитизма и терроризма.Недострану расчленить,отобрать ядерное и прочее оружие,принудить выплатить репарации Ukraine, шайку кремлинов судить и наказать
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29.06.2022 07:33 Ответить
Это ракетный теракт - русских террористов!
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29.06.2022 12:20 Ответить
 
 