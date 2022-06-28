Ракетный удар РФ по Кременчугу: Известно о более чем 20 погибших, 59 человек ранены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетных обстрелов ТРЦ в Кременчуге погибли более 20 человек, есть заявления о более 40 пропавших без вести.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера оккупанты нанесли коварный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек. Уже известно о более чем 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших, которые могли находиться во время обстрела в торговом центре", - отметил он.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Причем срока давности это преступление не имеет, и если найдут уже при смерти через 30-50 лет, все-равно уничтожение. ((
у минулому скликанні було 79% обрізаних жидів, при тому що в цілому їх в Україні мешкає 0,6 відсотків
а у теперешньому може й більше, та й очолили Верховну Раду та країну в цілому обрізані жиди, що їх батьки під час їх обрізання складали клятву на вірність "Великому Ізраілю"
до речі "Великий Ізраіль"- це вибір українців, деякі області України послали у Верховну Раду ВИКЛЮЧНО ватних жидів, наприклад Харків
а Верховна Рада об'явила рашу країною - терористом ?
Де робота слідчих і експертів ?
Пілот , який здійснив постріл ракетами повинен бути встановлений, командир який віддав наказ також.
Військові злочинці повинні бути покарані !!!
Може українцям створити фонд для покарання російських військових злочинчів і для оплати роботи професіоналів.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
Зробити так щоб ті хто не вивів свій бізнес з рф у зв'язку з санкціями згоріли, а ті хто вивів радувався що це горить не його завод.
Треба ліквідувати російську економіку.