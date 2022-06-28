Спікерка парламенту Чехії Пекарова-Адамова, коментуючи ракетний удар по Кременчуку, назвала Росію "державою-терористом"

Голова нижньої палати парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова-Адамова назвала Росію "державою-терористом" у зв'язку з ракетним ударом, завданим 27 червня по українському місту Кременчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

"Я знову повторюю: Росія – держава-терорист, а диктатор Путін – військовий злочинець. Сьогоднішній напад на український торговий центр, повний людей, – не що інше, як терористичний акт. Сподіваюся, у пеклі знайдеться особливе місце для винних у цьому жаху", – наголосила спікерка парламенту у своєму Twitter.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів у Кременчуці було повністю зруйновано торговий центр "Амстор". Щонайменше 20 людей загинули, 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано, понад 40 вважаються зниклими безвісти. На місці торговельного центру тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів.

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