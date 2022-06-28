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Кременчук (218) Чехія (998)

Спікерка парламенту Чехії Пекарова-Адамова, коментуючи ракетний удар по Кременчуку, назвала Росію "державою-терористом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Голова нижньої палати парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова-Адамова назвала Росію "державою-терористом" у зв'язку з ракетним ударом, завданим 27 червня по українському місту Кременчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

"Я знову повторюю: Росія – держава-терорист, а диктатор Путін – військовий злочинець. Сьогоднішній напад на український торговий центр, повний людей, – не що інше, як терористичний акт. Сподіваюся, у пеклі знайдеться особливе місце для винних у цьому жаху", – наголосила спікерка парламенту у своєму Twitter.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів у Кременчуці було повністю зруйновано торговий центр "Амстор". Щонайменше 20 людей загинули, 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано, понад 40 вважаються зниклими безвісти. На місці торговельного центру тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів.

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А Зеленський на це не наважився - назвав рашу спонсором
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28.06.2022 15:53 Відповісти
Называть голословно можно страной-террористом.
Но официально термин определен как спонсор терроризма.
Зеленский говорил о юридическом признании.
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28.06.2022 16:53 Відповісти
Європі та світу потрібно не називати а визнати мордор терористами-бо вони і є такими...
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28.06.2022 15:53 Відповісти
Знаєте, називати можна як завгодно.
Можна навіть проклясти у прямому ефірі.
Але ж всі ті країни, що купують в мордорі газ, нафту, золото, алмази, ліс, уран, та інше, що продають любі товари кацапам, це країни-спонсори тероризму.
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28.06.2022 15:54 Відповісти
Мені теж якось вухо "ріже" коли чую що мордор-країна спонсор тероризму.Який же спонсор? Країна-терорист! А от ті, хто забезпечують кацапію грошима являються країнами-спонсорами тероризму. І ніякої подвійної моралі тут не повинно бути (стосується всіх,хто має хоч які торгові відносини з кацапами).
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28.06.2022 16:08 Відповісти
Офіційного терміну "держава-терорист" немає. А от "спонсор" - є. Якщо Штати нарешті визнають це на офіційному рівні, то це буде дуже-дуже боляче для мордору
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28.06.2022 17:34 Відповісти
Спікерка Ото в когось багато розуму та бажання, зробити все жіночого роду.
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28.06.2022 16:22 Відповісти
Х*йлостан - не просто держава-террорист. Она ещё и основной спонсор всех других тер. государств и тер. организаций всего мира... ДИВЕРСИОННЫЙ КОМИНТЕРН просто меняет названия......
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28.06.2022 16:36 Відповісти
РФ - государство-террорист. Можно представить себе Аль-Каиду или «Движение Талибан», в составе СовБеза ООН, да ещё и с правом вето?
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28.06.2022 16:59 Відповісти
Розумні люди називають спражній стан речей правильними іменами!
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28.06.2022 17:42 Відповісти
 
 