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НАТО примет широкий пакет поддержки для Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Главы государств и правительств стран-членов НАТО на саммите в Мадриде примут новый широкий пакет поддержки для Украины, противостоящей российской агрессии.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласуем широкий пакет поддержки для Украины, чтобы помочь ей отстоять свое право на самооборону. Очень важно, что мы готовы продолжать оказывать такую ​​помощь, потому что Украина сейчас сталкивается с жестокостью, которую не видели в Европе со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что Мадридский саммит будет историческим и решающим для НАТО, ведь будет принята новая Стратегическая концепция Альянса, которая получит название "Мадридской". Этот документ станет планом действий НАТО на следующее десятилетие.

"Мы согласуем фундаментальные изменения в политике сдерживания и обороны, с большим количеством сил высокой готовности, большим передовым присутствием войск и заранее дислоцированного военного оборудования на местах. Оценим прогресс в процессе вхождения Финляндии и Швеции и рассмотрим увеличение инвестиций, важных для нашей обороны", - добавил он.

Также читайте: НАТО на саммите в Мадриде усилит поддержку Украины, - Столтенберг
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Топ комментарии
+13
Пока это только слова Столтенберга .Но хотелось бы верить ,что так и будет
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28.06.2022 16:22
+12
Август время крупных поражений и больших потерь армии пидороссии👍 Свято наближается❗
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28.06.2022 16:17
+12
Хотілось би заяви не в майбутньому часі почути, а теперішньому.
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28.06.2022 16:19
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Август время крупных поражений и больших потерь армии пидороссии👍 Свято наближается❗
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28.06.2022 16:17 Ответить
Пока это только слова Столтенберга .Но хотелось бы верить ,что так и будет
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28.06.2022 16:22 Ответить
Даже Арестович такое не обещает.
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28.06.2022 18:25 Ответить
Хотілось би заяви не в майбутньому часі почути, а теперішньому.
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28.06.2022 16:19 Ответить
"а він не може"
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28.06.2022 16:20 Ответить
Столтенберг (Стєклов) - не словом, ділом.
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28.06.2022 16:20 Ответить
Ага, широкий пакет допомоги! Пекельні санкці вже були...
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28.06.2022 16:26 Ответить
Байден уже сблевал в ваш пакет, потому и уезжает раньше времени.
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28.06.2022 16:32 Ответить
было бы сказано ,а по факту,шура веники вязала.Верить нельзя никому.Пока ,вдруг откуда не возьмись,появился в рот е...ь.
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28.06.2022 16:36 Ответить
Если Байден уезжает с таких мероприятий раньше срока - это жест
Столтенбергу по всей морде.
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28.06.2022 16:48 Ответить
Дуже...дуже повільно.... надасть, надішле, допоможе.... усе у майбутньому часі.... на 4й місяць хотілося б чути надали й надаємо.... але краще так ніж нічого.
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28.06.2022 16:47 Ответить
Хлопали по левому плечу, теперь будут хлопать ещё по правому
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28.06.2022 16:49 Ответить
Екологічно чисті кулі і снаряди та гендернорівна артилерія.
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28.06.2022 16:52 Ответить
Обещания королей ничего им не стоит .
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28.06.2022 16:53 Ответить
А пакет какой бумажный или целлофановый ?
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28.06.2022 18:27 Ответить
полиэтиленовый)
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28.06.2022 19:43 Ответить
Широкий, великий, довгий пакет, кульок, торба, мішок, авоська, вантюх, верета... HOW MUCH CAN YOU PRODUCE EMPTY PROMISES???
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28.06.2022 20:01 Ответить
Бла-бла-бла, скільки не говори халва ... .
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28.06.2022 21:32 Ответить
 
 