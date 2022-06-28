НАТО примет широкий пакет поддержки для Украины, - Столтенберг

Главы государств и правительств стран-членов НАТО на саммите в Мадриде примут новый широкий пакет поддержки для Украины, противостоящей российской агрессии.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласуем широкий пакет поддержки для Украины, чтобы помочь ей отстоять свое право на самооборону. Очень важно, что мы готовы продолжать оказывать такую ​​помощь, потому что Украина сейчас сталкивается с жестокостью, которую не видели в Европе со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что Мадридский саммит будет историческим и решающим для НАТО, ведь будет принята новая Стратегическая концепция Альянса, которая получит название "Мадридской". Этот документ станет планом действий НАТО на следующее десятилетие.

"Мы согласуем фундаментальные изменения в политике сдерживания и обороны, с большим количеством сил высокой готовности, большим передовым присутствием войск и заранее дислоцированного военного оборудования на местах. Оценим прогресс в процессе вхождения Финляндии и Швеции и рассмотрим увеличение инвестиций, важных для нашей обороны", - добавил он.

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