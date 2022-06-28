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НАТО ухвалить широкий пакет підтримки для України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Глави держав та урядів країн-членів НАТО на саміті у Мадриді ухвалять новий широкий пакет підтримки для України, яка протистоїть російській агресії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погодимо широкий пакет підтримки для України, щоб допомогти їй відстояти своє право на самооборону. Дуже важливо, що ми готові продовжувати надавати таку допомогу, тому що Україна зараз стикається із жорстокістю, якої не бачили у Європі з часів Другої світової війни", - наголосив Столтенберг.

Генсек Альянсу зазначив, що Мадридський саміт буде історичним та вирішальним для НАТО, адже буде ухвалена нова Стратегічна концепція Альянсу, яка дістане назву "Мадридської". Цей документ стане планом дій для НАТО на наступне десятиліття.

"Ми погодимо фундаментальні зміни у політиці стримування та оборони, з більшою кількістю сил високої готовності, більшою передовою присутністю військ та заздалегідь дислокованого військового обладнання на місцях. Оцінимо прогрес у процесі входження Фінляндії й Швеції та розглянемо збільшення інвестицій, важливих для нашої оборони", - додав він.

Також читайте: Зеленський та Столтенберг провели телефонну розмову напередодні Мадридського саміту НАТО: Україні потрібна потужна протиракетна оборона

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Пока это только слова Столтенберга .Но хотелось бы верить ,что так и будет
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28.06.2022 16:22
+12
Август время крупных поражений и больших потерь армии пидороссии👍 Свято наближается❗
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28.06.2022 16:17
+12
Хотілось би заяви не в майбутньому часі почути, а теперішньому.
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28.06.2022 16:19
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Август время крупных поражений и больших потерь армии пидороссии👍 Свято наближается❗
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28.06.2022 16:17 Відповісти
Пока это только слова Столтенберга .Но хотелось бы верить ,что так и будет
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28.06.2022 16:22 Відповісти
Даже Арестович такое не обещает.
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28.06.2022 18:25 Відповісти
Хотілось би заяви не в майбутньому часі почути, а теперішньому.
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28.06.2022 16:19 Відповісти
"а він не може"
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28.06.2022 16:20 Відповісти
Столтенберг (Стєклов) - не словом, ділом.
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28.06.2022 16:20 Відповісти
Ага, широкий пакет допомоги! Пекельні санкці вже були...
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28.06.2022 16:26 Відповісти
Байден уже сблевал в ваш пакет, потому и уезжает раньше времени.
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28.06.2022 16:32 Відповісти
было бы сказано ,а по факту,шура веники вязала.Верить нельзя никому.Пока ,вдруг откуда не возьмись,появился в рот е...ь.
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28.06.2022 16:36 Відповісти
Если Байден уезжает с таких мероприятий раньше срока - это жест
Столтенбергу по всей морде.
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28.06.2022 16:48 Відповісти
Дуже...дуже повільно.... надасть, надішле, допоможе.... усе у майбутньому часі.... на 4й місяць хотілося б чути надали й надаємо.... але краще так ніж нічого.
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28.06.2022 16:47 Відповісти
Хлопали по левому плечу, теперь будут хлопать ещё по правому
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28.06.2022 16:49 Відповісти
Екологічно чисті кулі і снаряди та гендернорівна артилерія.
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28.06.2022 16:52 Відповісти
Обещания королей ничего им не стоит .
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28.06.2022 16:53 Відповісти
А пакет какой бумажный или целлофановый ?
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28.06.2022 18:27 Відповісти
полиэтиленовый)
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28.06.2022 19:43 Відповісти
Широкий, великий, довгий пакет, кульок, торба, мішок, авоська, вантюх, верета... HOW MUCH CAN YOU PRODUCE EMPTY PROMISES???
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28.06.2022 20:01 Відповісти
Бла-бла-бла, скільки не говори халва ... .
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28.06.2022 21:32 Відповісти
 
 