НАТО ухвалить широкий пакет підтримки для України, - Столтенберг

Глави держав та урядів країн-членів НАТО на саміті у Мадриді ухвалять новий широкий пакет підтримки для України, яка протистоїть російській агресії.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погодимо широкий пакет підтримки для України, щоб допомогти їй відстояти своє право на самооборону. Дуже важливо, що ми готові продовжувати надавати таку допомогу, тому що Україна зараз стикається із жорстокістю, якої не бачили у Європі з часів Другої світової війни", - наголосив Столтенберг.

Генсек Альянсу зазначив, що Мадридський саміт буде історичним та вирішальним для НАТО, адже буде ухвалена нова Стратегічна концепція Альянсу, яка дістане назву "Мадридської". Цей документ стане планом дій для НАТО на наступне десятиліття.

"Ми погодимо фундаментальні зміни у політиці стримування та оборони, з більшою кількістю сил високої готовності, більшою передовою присутністю військ та заздалегідь дислокованого військового обладнання на місцях. Оцінимо прогрес у процесі входження Фінляндії й Швеції та розглянемо збільшення інвестицій, важливих для нашої оборони", - додав він.

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