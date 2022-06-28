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НАТО на саммите в Мадриде усилит поддержку Украины, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На саммите в Мадриде НАТО усилит поддержку Украины в долгосрочной перспективе.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с президентом Владимиром Зеленским об агрессивной войне России. На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины в настоящее время и в долгосрочной перспективе. Союзники НАТО поддерживают вас", - написал Столтенберг в твиттере во вторник.
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