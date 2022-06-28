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НАТО на саммите в Мадриде усилит поддержку Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,столтенберг

На саммите в Мадриде НАТО усилит поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом Владимиром Зеленским об агрессивной войне России. На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины в настоящее время и в долгосрочной перспективе. Союзники НАТО поддерживают вас", - написал Столтенберг в твиттере во вторник.

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Слухала експерта вчора по укр ТБ, не згадаю якого, але у стратегічній галузі працює. Казав, що військова допомога це не зарплата, взяв і видав. Провина усіх в тому, що вона йде тільки з цієї весни, а не рік тому. Але якщо вже запізднилися з початком, то треба запам'ятати: нихто велику кількість зброї не може видати моментально, навіть США. По-перше, вона має дуже складну логістичну схему. По-друге, знімати зі свого арсеналу таку кількість жодна країна не буде, а більшість виготовляє на заводах одразу після замовлення.
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28.06.2022 11:03 Ответить
Це брехня. В США на складах зброї просто дуже багато. Там і танки і сау і інша техніка
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28.06.2022 11:16 Ответить
Починайте антитерористичну операцію проти терориста №1 в світі-рашки.Це буде кращою підтримкою для України.Скільки ще гратися будете з кремлівським утирком?Військовий блок,а поводитесь,як монашки.Лишіть всі говорильні імпотентам з ОБСЄ,дійте вже,бо втрачаєте свій авторитет,скочуєтесь до рівня безпорадного ООН
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28.06.2022 11:00 Ответить
вони страшенно бояться ядерної пукалки Путлера
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28.06.2022 11:26 Ответить
США: іммігранти з РФ

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28.06.2022 11:05 Ответить
Нато усилит поддержку Украины на саммите . Верю . А на территории Украины ?
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28.06.2022 11:30 Ответить
 
 