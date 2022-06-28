НАТО на саміті в Мадриді посилить підтримку України, - Столтенберг

На саміті в Мадриді НАТО посилить підтримку України нині та в довгостроковій перспективі.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Володимиром Зеленським про агресивну війну Росії. На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого близького партнера України нині та в довгостроковій перспективі. Союзники НАТО підтримують вас", - написав Столтенберг у твіттері у вівторок.

Також читайте: Нова стратегічна концепція проголосить РФ прямою загрозою НАТО, - Столтенберг