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НАТО на саміті в Мадриді посилить підтримку України, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На саміті в Мадриді НАТО посилить підтримку України нині та в довгостроковій перспективі.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив із президентом Володимиром Зеленським про агресивну війну Росії. На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого близького партнера України нині та в довгостроковій перспективі. Союзники НАТО підтримують вас", - написав Столтенберг у твіттері у вівторок.
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