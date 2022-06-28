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НАТО на саміті в Мадриді посилить підтримку України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,столтенберг

На саміті в Мадриді НАТО посилить підтримку України нині та в довгостроковій перспективі.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Володимиром Зеленським про агресивну війну Росії. На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого близького партнера України нині та в довгостроковій перспективі. Союзники НАТО підтримують вас", - написав Столтенберг у твіттері у вівторок.

Також читайте: Нова стратегічна концепція проголосить РФ прямою загрозою НАТО, - Столтенберг

Автор: Ольга Лузан
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Слухала експерта вчора по укр ТБ, не згадаю якого, але у стратегічній галузі працює. Казав, що військова допомога це не зарплата, взяв і видав. Провина усіх в тому, що вона йде тільки з цієї весни, а не рік тому. Але якщо вже запізднилися з початком, то треба запам'ятати: нихто велику кількість зброї не може видати моментально, навіть США. По-перше, вона має дуже складну логістичну схему. По-друге, знімати зі свого арсеналу таку кількість жодна країна не буде, а більшість виготовляє на заводах одразу після замовлення.
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28.06.2022 11:03 Відповісти
Це брехня. В США на складах зброї просто дуже багато. Там і танки і сау і інша техніка
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28.06.2022 11:16 Відповісти
Починайте антитерористичну операцію проти терориста №1 в світі-рашки.Це буде кращою підтримкою для України.Скільки ще гратися будете з кремлівським утирком?Військовий блок,а поводитесь,як монашки.Лишіть всі говорильні імпотентам з ОБСЄ,дійте вже,бо втрачаєте свій авторитет,скочуєтесь до рівня безпорадного ООН
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28.06.2022 11:00 Відповісти
вони страшенно бояться ядерної пукалки Путлера
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28.06.2022 11:26 Відповісти
США: іммігранти з РФ

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28.06.2022 11:05 Відповісти
Нато усилит поддержку Украины на саммите . Верю . А на территории Украины ?
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28.06.2022 11:30 Відповісти
 
 