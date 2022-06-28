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Необходимости в признании РФ государством-спонсором терроризма нет, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отсутствии необходимости использовать термин "государство - спонсор терроризма" в отношении России, чтобы вводить против него санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы осуждаем эти военные преступления, но нам не нужна квалификация, чтобы внедрять эти санкции против России", - сказал Макрон, отвечая на вопросы относительно России как "государства, финансирующего терроризм"
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+76 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+58 Gozzalik salonu
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- Да вижу, что не Петров.
Мы тоже - спонсоры терроризма.
Замилуватися можна.
Россия и есть страна-террорист.
Спонсоры терроризма те, кто платит России деньги.
Мордор - держава терорист
*****:
- я отдам тебе всех жаб из мокшанских болот ! Вставляй палки в колеса как можеш...
Микрон:
- вот это деловой разговор !
Держави- "спонсори тероризму" підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також - під різні фінансові та інші обмеження.
цю імперію зла необхідно знащити.
Треба наполягати на визнанні росії терористичною країною з повною торговою ізоляцією!
Он не говорил, что этот статус следует или не следует применять, а тут уже истерику форумчане подняли.
Для юриспунденції - потрібно вкрай. Ну, хоча би для того, щоб оголосити: така держава не має права на існування; і задіяти для її знищення нехай навіть не війська ООН, то хоча би війська НАТО.
Но в целом надо признать, что в текущий момент Европа спонсирует обе стороны этой войны: вынужденно платит за энергоресурсы России с одной стороны и помогает Украине с друго