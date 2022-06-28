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Необходимости в признании РФ государством-спонсором терроризма нет, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,путін

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отсутствии необходимости использовать термин "государство - спонсор терроризма" в отношении России, чтобы вводить против него санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем эти военные преступления, но нам не нужна квалификация, чтобы внедрять эти санкции против России", - сказал Макрон, отвечая на вопросы относительно России как "государства, финансирующего терроризм"

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+76
рашка - это не спонсор, а страна-террорист. Спонсоры - это те, кто ведет с ней бизнес.
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28.06.2022 17:34
+58
Убогий, позвони ему и скажи чтобы больше так не делал
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28.06.2022 17:33
+39
ах ты бл*дь французская. Строго говоря спонсором террориста являетесь вы, лягушатники. Потому что кацапия - это страна террорист, а вы гандоны ведете с ней бизнес, закупаете нефть и газ. Поэтому это вы бздливые утырки должны быть так квалифицированы!
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28.06.2022 17:37
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Убогий, позвони ему и скажи чтобы больше так не делал
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28.06.2022 17:33 Ответить
Не делал, пожалуйста
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28.06.2022 17:38 Ответить
Козел и извращенец ‼️то что раша террористка и преступница нацистка очевидный факт ‼️НЕОБХОДИМОСТЬ УЖЕ ДАВНО НАЗРЕЛА ПОСЛЕ 24февраля , а после Бучи весь Мир обязан был сделать это
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28.06.2022 17:55 Ответить
Когда исламский фанатик в центре Парижа устравает взрывы в людных местах, то никто не спорит, что это террорист и теракт. В чем разница от вчерашнего теракта???
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28.06.2022 18:02 Ответить
в том что они нас за людей не считают и бздят от рашки
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28.06.2022 18:17 Ответить
Двойные французские стандарты во всей своей красе.
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28.06.2022 19:28 Ответить
У харошего мужика не може бути прізвища Іванов!
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28.06.2022 17:36 Ответить
- Здравствуйте, я ваш дизайнер.
- Да вижу, что не Петров.
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28.06.2022 18:06 Ответить
Гандон
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28.06.2022 17:33 Ответить
Не зліть фюрера. Використовуйте термін колега, партнер і буде вам щастя.
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28.06.2022 17:34 Ответить
Як сказалаб моя бабця - "Дурне воно і не каєця"...
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28.06.2022 17:34 Ответить
рашка - это не спонсор, а страна-террорист. Спонсоры - это те, кто ведет с ней бизнес.
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28.06.2022 17:34 Ответить
Украина получает от РФ миллионы долларов за транзит газа в Европу, в том числе в данный момент.
Мы тоже - спонсоры терроризма.
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28.06.2022 18:09 Ответить
Получает - не даёт
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28.06.2022 18:15 Ответить
мало надавала за останні роки???
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28.06.2022 19:27 Ответить
Мало
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28.06.2022 19:32 Ответить
за транзит условно Украина получит 1 доллар, а дальше рашке за этот же газ перечислят 5 долларов. Улавливаете логику?
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28.06.2022 20:05 Ответить
Ми підписали договір надійного транзитера ... Не будемо "качати", запустять "сєвєрний поток-2"....я так розумію, що ти тут з "російських холопів" будеш, що їхні інтереси качаєш?
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28.06.2022 21:58 Ответить
"Ви" - так . Всі сванособачогаварящіє спонсори рускага міра .
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28.06.2022 23:43 Ответить
макарошка с пюрешкой яка какашка
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28.06.2022 17:35 Ответить
А для Гааги ?
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28.06.2022 17:35 Ответить
ПІДАР ФРАНЦУЗЬКИЙ. ГОРИ В ПЕКЛІ РАЗОМ З КАЦАПАМИ.
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28.06.2022 17:35 Ответить
Який стрибок "з базару"!!!
Замилуватися можна.
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28.06.2022 17:35 Ответить
Прикормиші, звісно деж ви тоді "харчєваться" будете.
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28.06.2022 17:35 Ответить
Чего ***?
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28.06.2022 17:35 Ответить
Ну да, с государством-террористом нельзя же вести бизнес!
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28.06.2022 17:36 Ответить
ах ты бл*дь французская. Строго говоря спонсором террориста являетесь вы, лягушатники. Потому что кацапия - это страна террорист, а вы гандоны ведете с ней бизнес, закупаете нефть и газ. Поэтому это вы бздливые утырки должны быть так квалифицированы!
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28.06.2022 17:37 Ответить
Ще й військові технології постачають.
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28.06.2022 18:49 Ответить
Все правильно він каже, читайте уважно, а не ********! РФ не спонсор тероризму, а терорист!!! А наші пропонують саме 'спонсор', той же пораженко бігає по західних змі і кричить про 'спонсор'.
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28.06.2022 17:38 Ответить
Ти тупуватий тлумач...
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28.06.2022 17:49 Ответить
Вони дійсно терористи а не спонсори.
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28.06.2022 19:13 Ответить
Говно жабоедское,похуйловник.
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28.06.2022 17:39 Ответить
"потужна" відповідь на вбивства в ТЦ Кременчука.
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28.06.2022 17:39 Ответить
Россия - не спонсор терроризма.
Россия и есть страна-террорист.
Спонсоры терроризма те, кто платит России деньги.
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28.06.2022 17:40 Ответить
Бо тоді він стане спонсором терроризму.
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28.06.2022 17:42 Ответить
Поцьомай ***** в дупцю, але вже онлайн, на камери - щоб світ бачив і знав своїх підарів!!!
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28.06.2022 17:43 Ответить
Ще один любитель «пасередине», тільки з під палки гарно працює)
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28.06.2022 17:43 Ответить
бо тоді Франція стане спонсором терроризму.
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28.06.2022 17:44 Ответить
РФ не спонсор тероризму, а терорист!!!
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28.06.2022 17:44 Ответить
Хай дає ще 30 Цезарів з боєкомплектом і може називати ***** хоч королевою Франції.
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28.06.2022 17:47 Ответить
хай кажуть шо хочуть, хай тільки нормально дадуть зброї і швидше мля
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28.06.2022 17:52 Ответить
Ах ти ж підар підар ти Макрон.
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28.06.2022 17:47 Ответить
Мордор не є державою спонсором тероризму.
Мордор - держава терорист
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28.06.2022 17:47 Ответить
Ну що тут скажеш - Макрон є Макрон (чи мокриця?)!
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28.06.2022 17:48 Ответить
Глядя на Макрона и Шольца понимаеш,что трипер руццкого мира передается телефонным путём
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28.06.2022 17:53 Ответить
...передаётся через бабло
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28.06.2022 20:58 Ответить
Макрону пороблено? Не може бідачка пережити, коли ***** ображають.
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28.06.2022 17:53 Ответить
І як називається така поза? Мусить же бути якась назва...
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28.06.2022 17:55 Ответить
Как сказал Пионтковский, раися- это государство-террорист, а спонсоры терроризма- Макрон с Шольцем.
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28.06.2022 17:56 Ответить
Макрон, не намагайся сподобатися пдрам Московії.. бо так одразу становися у позицію жертви, разом зі своїм електоратом.. таке собі заняття.. не провокуй дебілів..(((
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28.06.2022 17:58 Ответить
Он не только бабушек, они и дедушек любит.
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28.06.2022 17:59 Ответить
Інколи мені здається що в нього(в неї)замість яєць піхва!!!
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28.06.2022 17:59 Ответить
Фу, как можно!!! Даже как то фрау мерикиль на фоне жабоеда по солиднее смотрится!! (хотя та еще кашолка!!!)
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28.06.2022 18:17 Ответить
Є
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28.06.2022 18:01 Ответить
макрон завжди був мудаком
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28.06.2022 18:04 Ответить
********* террорист, жабоеды спонсоры террориста.
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28.06.2022 18:04 Ответить
он реально тупой или притворяется не понимая что дает признание рашки тем кем она является?
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28.06.2022 18:05 Ответить
Ще один симпатик ***** намалювався.
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28.06.2022 18:10 Ответить
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28.06.2022 18:10 Ответить
мікрон гандон.
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28.06.2022 18:11 Ответить
Хай пояснить цей любитель руського міра що таке тероризм? Гвалтують,крадуть,стрілять в цивільних і дітей навпопад,взривають цивільні обєкти з цивільними це що таке?
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28.06.2022 18:11 Ответить
Ну як не побажати жабоїду, щоб у нього вдома почалося те саме.
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28.06.2022 18:12 Ответить
от Франции в данном вопросе мало что зависит, Штаты признают этого достаточно !!!
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28.06.2022 18:12 Ответить
На фотографии :

*****:
- я отдам тебе всех жаб из мокшанских болот ! Вставляй палки в колеса как можеш...

Микрон:
- вот это деловой разговор !
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28.06.2022 18:13 Ответить
А макароша знает толк в словоблудии!!! Как бы и и обидел путлера, и при том вроде ничего плохого и не сказал, он же типа кореш!!! Жабоед!!!!
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28.06.2022 18:14 Ответить
Терміну "держава-терорист" в міжнародному праві немає. В законодавстві США є термін "держава - спонсор тероризму".
Держави- "спонсори тероризму" підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також - під різні фінансові та інші обмеження.
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28.06.2022 18:14 Ответить
Они не знали, что так может быть. Пусть добавляют
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28.06.2022 18:21 Ответить
Россия террористическое государство и стала не сейчас, уже больше 100 лет терроризирует весь мир. А все те, кто покупает у неё ресурсы и являются спонсорами терроризма. Та же Франция, Германия, Италия - самые крупные спонсоры, именно по этой причине они не признают РФ террористическим государством
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28.06.2022 18:16 Ответить
параша не терорист, а у чистому виді нацист. проводить геноцид українців. цілеспрямованно й послідовно. прикривае злочинні дії пропагандисткими фейками, ницість яких. поза межею.
цю імперію зла необхідно знащити.
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28.06.2022 18:17 Ответить
Бо тоді люба співпраця чи купівля товарів у терориста буде рахуватися як спонсорство терористичної діяльності ось і заяви такі але всі ж розуміють чому він так зарухався.
Треба наполягати на визнанні росії терористичною країною з повною торговою ізоляцією!
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28.06.2022 18:18 Ответить
лучше б люпен выиграла.
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28.06.2022 18:21 Ответить
Були ви з гансами і мокоронниками півнями, півнями і залишились.
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28.06.2022 18:21 Ответить
Это Вы Макрошу похвалили, у французов петух символ храбрости и боевитости.
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28.06.2022 18:33 Ответить
Ніби і не ********, але пісяє сидячи. )
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28.06.2022 18:33 Ответить
це не Макрону вирішувати, якщо США визнає, то всі інші не зможуть працювати з кацапами
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28.06.2022 18:46 Ответить
Макрон у найкращих традиціях, своїх співвітчизників, майстрів балансу сидіння на двох стільцях, як наприклад Петен, який підписав у 1940 році ганебний договір з Німеччиною після того, як "хоробрі" французи просрали військову кампанію протягом місяця.
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28.06.2022 18:47 Ответить
у рашистських - німецько- французьских холуїв немає потреби у визнанні рашистів терористами,але український народ і багато у світі визнають рашистів терористами.Мабуть на днях "зелена ВЗРада офіційно проголосує про визнання рашистів терористами .так само як це зробили американці
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28.06.2022 18:49 Ответить
Це точно, вона не спонсор - вона терорист!
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28.06.2022 18:49 Ответить
Угомонитесь вы с воплями . . . Информация подаётся не дословно, часто не с оригинала. Но даже из того, что указано в новости ничего плохого в словах французского президента нет - он всего-навсего сказал, что для наложения дальнейших санкций на рф не обязательно присваивать ей никаких статусов - в том смысле, что САНКЦИИ И ТАК МОЖНО НАЛОЖИТЬ.
Он не говорил, что этот статус следует или не следует применять, а тут уже истерику форумчане подняли.
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28.06.2022 18:50 Ответить
Для санкцій, можливо, і не потрібно.
Для юриспунденції - потрібно вкрай. Ну, хоча би для того, щоб оголосити: така держава не має права на існування; і задіяти для її знищення нехай навіть не війська ООН, то хоча би війська НАТО.
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28.06.2022 19:24 Ответить
Так, потреби нема. є потреба i далi купувати нафту й газ i чекати поки Украïну знищать i можна буде знову трубу дешеву смоктати, а то трохи важко робити, якщо купуєш в терориста. Пацани не зрозумiють.
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28.06.2022 19:15 Ответить
а ми звідки трубу сосемо? про бітум і електрику краще промовчу...
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28.06.2022 19:32 Ответить
Макрон тварюка .Рашка це терористи ! Коли в Франції буде чергова терористична загроза і вас будуть різати чорні як свиней то нам буде пох.
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28.06.2022 19:28 Ответить
Позор,він ідіот!
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28.06.2022 19:37 Ответить
Що на це скажуть любителі Гааги та Нюрнберга?
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28.06.2022 20:23 Ответить
Курва путлерівська.
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28.06.2022 21:05 Ответить
Как и всегда- Микрон макронит. Шлюха путлеровская!
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28.06.2022 22:12 Ответить
Якби такої потреби не було, ти, макронушка, за путлєра би не вписувався. А раз таке вийшло з твого рота - то така потреба однозначно є. А ще - путлєр реально боїться такого звання та такого статусу. Причина проста - санкції, це років на 20+, навіть якщо рашка прямо завтра виведе війська зі всієї території України, включаючи Крим. Але все ж, відміняти частину найболючіших санкцій всілякі макрони почнуть максимум через рік після закінчення війни. А ось звання "держава-террорист" - це років на 40-50 мінімум. Причому незалежно від результату війни. І аби позбивитися такого статусу - треба щось дуже-дуже коштовне віддати. Судан, наприклад, після 27 років, виплатив все, що від нього вимагали. Із відсотками. Іншим - знадобилась громадянська війна або настільки явний виступ "на стороні добра", військовий, що аж сумнівів ні в кого не було, принаймні деякий час... Ну, або просто знищення країни.
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28.06.2022 22:38 Ответить
Кажется, его слова поняли неверно. Франция помогает Украине делом - оружием, хорошим оружием.

Но в целом надо признать, что в текущий момент Европа спонсирует обе стороны этой войны: вынужденно платит за энергоресурсы России с одной стороны и помогает Украине с друго
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28.06.2022 22:51 Ответить
Де це відіо зі словами:«сказочный д...б»?
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28.06.2022 23:26 Ответить
У Макрона слабая нервная система.
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28.06.2022 23:58 Ответить
Переживает говно, чтоб не сказали что сосет *** у терроориста!
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29.06.2022 00:26 Ответить
В чомусь Макрончик правий. Рашка не просто спонсор тероризму, це держава - терорист. Може таке формулювання його влаштує?
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29.06.2022 01:16 Ответить
 
 