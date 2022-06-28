Потреби у визнанні РФ державою-спонсором тероризму немає, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон говорить про відсутність потреби використовувати термін "держава - спонсор тероризму" щодо Росії, щоб запроваджувати проти неї санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо ці воєнні злочини, але нам не потрібна жодна кваліфікація, щоб впроваджувати ці санкції проти Росії", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання щодо Росії як "держави, яка фінансує тероризм.

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