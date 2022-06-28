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Потреби у визнанні РФ державою-спонсором тероризму немає, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон говорить про відсутність потреби використовувати термін "держава - спонсор тероризму" щодо Росії, щоб запроваджувати проти неї санкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми засуджуємо ці воєнні злочини, але нам не потрібна жодна кваліфікація, щоб впроваджувати ці санкції проти Росії", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання щодо Росії як "держави, яка фінансує тероризм.
Топ коментарі
+76 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+58 Gozzalik salonu
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+39 Женя-Женя
показати весь коментар28.06.2022 17:37
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- Да вижу, что не Петров.
Мы тоже - спонсоры терроризма.
Замилуватися можна.
Россия и есть страна-террорист.
Спонсоры терроризма те, кто платит России деньги.
Мордор - держава терорист
*****:
- я отдам тебе всех жаб из мокшанских болот ! Вставляй палки в колеса как можеш...
Микрон:
- вот это деловой разговор !
Держави- "спонсори тероризму" підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також - під різні фінансові та інші обмеження.
цю імперію зла необхідно знащити.
Треба наполягати на визнанні росії терористичною країною з повною торговою ізоляцією!
Он не говорил, что этот статус следует или не следует применять, а тут уже истерику форумчане подняли.
Для юриспунденції - потрібно вкрай. Ну, хоча би для того, щоб оголосити: така держава не має права на існування; і задіяти для її знищення нехай навіть не війська ООН, то хоча би війська НАТО.
Но в целом надо признать, что в текущий момент Европа спонсирует обе стороны этой войны: вынужденно платит за энергоресурсы России с одной стороны и помогает Украине с друго