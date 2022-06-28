Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита G7 в Германии заявил, что война России против Украины в ближайшее время не закончится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы", – сказал Макрон.

Он выразил надежду, что "выход может быть достигнут в конце года", но "только с уверенностью, что Россия не может и не должна победить".

Как сообщалось, ранее Макрон также назвал "военным преступлением" российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, но отметил, что нет необходимости использовать термин "государство – спонсор терроризма" в отношении России.