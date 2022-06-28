РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13599 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
6 221 14
война (46763) Макрон (945)

Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита G7 в Германии заявил, что война России против Украины в ближайшее время не закончится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы", – сказал Макрон.

Он выразил надежду, что "выход может быть достигнут в конце года", но "только с уверенностью, что Россия не может и не должна победить".

Как сообщалось, ранее Макрон также назвал "военным преступлением" российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, но отметил, что нет необходимости использовать термин "государство – спонсор терроризма" в отношении России.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
нам би відбитися -- про напад на росію ше зарано
показать весь комментарий
28.06.2022 18:29
+5
Так як ви швиденько допомагаєте, то до кінця року будете вже жабами від кацапів відмахуваться на болотах. Хоча вам не привикать, франція перед гітлером повністю ножки роздвинула за скільки там, за пару днів? Колаборанти *****.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:38
+4
"Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:19 Ответить
Макарон👎 Шольц👍 Байден🔨
показать весь комментарий
28.06.2022 18:29 Ответить
Шольца переверните только.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:47 Ответить
нам би відбитися -- про напад на росію ше зарано
показать весь комментарий
28.06.2022 18:29 Ответить
іріна! Віримо! Ельзсас і Лотарінгію в 1935 році не забрали тевтони? а ви ...... промовчали. Чехи озброіли сталіна ще в 1937 році орто. 152 і шо до цього часу стріляють цією артою
показать весь комментарий
28.06.2022 18:33 Ответить
і то добре. хоч не вговарює капітулювати вже є прогрес.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:38 Ответить
Так як ви швиденько допомагаєте, то до кінця року будете вже жабами від кацапів відмахуваться на болотах. Хоча вам не привикать, франція перед гітлером повністю ножки роздвинула за скільки там, за пару днів? Колаборанти *****.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:38 Ответить
перемогти маємо тільки ми.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:39 Ответить
Ці буржуі ніби спеціально повільно допомагають Україні.Щоб українці з кацапами побільше повбивали одне одного.А потім,мабуть в них є план Б,якщо всю Україну окупують кацапи,вони з ними поділяться територіями
показать весь комментарий
28.06.2022 18:58 Ответить
Так кацапня не спонсор тероризму, а і є терористами!
показать весь комментарий
28.06.2022 19:08 Ответить
Хранцію треба виключати з ЄС, як пособника тероризму. Загравання з ****** та небажання визнавати рф терористом - це повинно визначатися, як співпраця з терористом.
показать весь комментарий
28.06.2022 19:52 Ответить
Позвони Путлеру -он тебе расскажет ...
показать весь комментарий
28.06.2022 19:54 Ответить
Навіть не знаю хто жалюгідніший - макарон чи шольц.
показать весь комментарий
28.06.2022 20:30 Ответить
Хтось може мені сказати це він ,чи вона ,чи воно? Чи один день яйця,другий піхва,а на третій взагалі ні одного ані другого,чи все оце міняється три рази на день
показать весь комментарий
28.06.2022 21:27 Ответить
 
 