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Новини За кордономВійна в Україні
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Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після саміту G7 у Німеччині заявив, що війна Росії проти України найближчим часом не закінчиться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні чи місяці", - сказав Макрон.

Він висловив сподівання, що "вихід може бути досягнутий наприкінці року", але "тільки з упевненістю, що Росія не може і не повинна перемогти".

Як повідомлялося, раніше Макрон також назвав "воєнним злочином" російський ракетний удар по торговому центру у Кременчуку, але зазначив, що нема потреби використовувати термін "держава - спонсор тероризму" щодо Росії.
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Топ коментарі
+5
нам би відбитися -- про напад на росію ше зарано
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28.06.2022 18:29
+5
Так як ви швиденько допомагаєте, то до кінця року будете вже жабами від кацапів відмахуваться на болотах. Хоча вам не привикать, франція перед гітлером повністю ножки роздвинула за скільки там, за пару днів? Колаборанти *****.
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28.06.2022 18:38
+4
"Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
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28.06.2022 18:19
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"Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
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28.06.2022 18:19 Відповісти
Макарон👎 Шольц👍 Байден🔨
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28.06.2022 18:29 Відповісти
Шольца переверните только.
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28.06.2022 18:47 Відповісти
нам би відбитися -- про напад на росію ше зарано
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28.06.2022 18:29 Відповісти
іріна! Віримо! Ельзсас і Лотарінгію в 1935 році не забрали тевтони? а ви ...... промовчали. Чехи озброіли сталіна ще в 1937 році орто. 152 і шо до цього часу стріляють цією артою
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28.06.2022 18:33 Відповісти
і то добре. хоч не вговарює капітулювати вже є прогрес.
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28.06.2022 18:38 Відповісти
Так як ви швиденько допомагаєте, то до кінця року будете вже жабами від кацапів відмахуваться на болотах. Хоча вам не привикать, франція перед гітлером повністю ножки роздвинула за скільки там, за пару днів? Колаборанти *****.
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28.06.2022 18:38 Відповісти
перемогти маємо тільки ми.
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28.06.2022 18:39 Відповісти
Ці буржуі ніби спеціально повільно допомагають Україні.Щоб українці з кацапами побільше повбивали одне одного.А потім,мабуть в них є план Б,якщо всю Україну окупують кацапи,вони з ними поділяться територіями
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28.06.2022 18:58 Відповісти
Так кацапня не спонсор тероризму, а і є терористами!
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28.06.2022 19:08 Відповісти
Хранцію треба виключати з ЄС, як пособника тероризму. Загравання з ****** та небажання визнавати рф терористом - це повинно визначатися, як співпраця з терористом.
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28.06.2022 19:52 Відповісти
Позвони Путлеру -он тебе расскажет ...
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28.06.2022 19:54 Відповісти
Навіть не знаю хто жалюгідніший - макарон чи шольц.
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28.06.2022 20:30 Відповісти
Хтось може мені сказати це він ,чи вона ,чи воно? Чи один день яйця,другий піхва,а на третій взагалі ні одного ані другого,чи все оце міняється три рази на день
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28.06.2022 21:27 Відповісти
 
 