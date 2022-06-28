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Китай и Россия сейчас сблизились как никогда, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай,кнр

Североатлантический альянс считает, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда до сих пор.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на публичном форуме НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Столтенберг, ранее заявлявший об угрозе, что точка энергозависимости Запада перейдет из России в Китай, заявил также о росте враждебности Китая по отношению к НАТО.

"Мы разочарованы тем, что Китай не осудил нападение России на Украину, тем, что Китай распространяет ложные сообщения о НАТО, а также тем, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда", - заявил он.

Читайте также: В интересах НАТО обеспечить победу Украины, иначе Североатлантический союз будет в большей опасности, - Столтенберг

Йенс Столтенберг напомнил, что весной, после начала российского вторжения, Китай "впервые жестко высказался против НАТО и против расширения НАТО" в совместном заявлении Си и Путина.

Однако он подчеркнул, что разногласия с Китаем, в том числе по нападению РФ на Украину, не должны быть основанием для изменения позиции Альянса.

"Мы не можем прекратить поддержку Украины только потому, что не весь мир нас поддерживает. И мы не "проснулись" в 2022 году в вопросе поддержки Украины", - заявил он, напомнив, что Альянс с 2014 года тренировал украинскую армию.
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Топ комментарии
+22
Жадность западного бизнеса вырастило косоглазого монстра - Китая. В погоне за дешевой рабочей силой из задрипанной и нищей страны за каких-то 30-40 лет сам Запад создал неконтролируемое им зло, которое рано или поздно доставит миру проблем не меньше , чем лапотная рашка.
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28.06.2022 18:51
+11
срср і фашисти також в десна цілувались...
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28.06.2022 18:46
+9
спасибо придуркам из штатов. именно они в свое время решили из тоталиторного Китая сделать приличную страну путем повышения его благосостояния. в прочем с рашкой они сделали туже попытку.
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28.06.2022 18:54
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Чего-то его сегодня прорвало. Уж не в отставку ли собрался после саммита?
Или просто в грязьпроме или в парашнефти жирную должность ему подыскали?
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28.06.2022 18:44 Ответить
Так он уже сам хотел уйти перед 24.02. Но из-за кацапских пакостей его не отпустили.
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28.06.2022 20:09 Ответить
срср і фашисти також в десна цілувались...
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28.06.2022 18:46 Ответить
есть такая мечта переселить на одну планету Китай Россию КНДР Иран Эретею..и посомтреть лет через 10 взорвали ли они планету или еще воюют убивая друг дружку...
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28.06.2022 19:08 Ответить
Ерітрею можна залишити тут. Там ще не все загублено. Як і в Сирії.
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29.06.2022 01:02 Ответить
і ти, мудило столтенберг, це спостерігав усі роки на посаді і сприяв цьому процесу. продажна повія столтенберг
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28.06.2022 18:49 Ответить
жуйте соплі дальше, далі буде.....
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28.06.2022 18:50 Ответить
Жадность западного бизнеса вырастило косоглазого монстра - Китая. В погоне за дешевой рабочей силой из задрипанной и нищей страны за каких-то 30-40 лет сам Запад создал неконтролируемое им зло, которое рано или поздно доставит миру проблем не меньше , чем лапотная рашка.
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28.06.2022 18:51 Ответить
это не жадность бизнеса, это тупость американских политиков. Клинтона, прежде всего
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28.06.2022 19:00 Ответить
спасибо придуркам из штатов. именно они в свое время решили из тоталиторного Китая сделать приличную страну путем повышения его благосостояния. в прочем с рашкой они сделали туже попытку.
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28.06.2022 18:54 Ответить
если у китая упадет торговля с западом, то весь их сказочный схлопнется в мгновение ока.
надо быть последним кетайским дураком, что бы поставить на русню.
думаю этого не будет
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28.06.2022 18:58 Ответить
Сынок Бидона на кетайском отсосе
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28.06.2022 19:01 Ответить
"Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи"
Це як?, встромив свого огірка по між помідорів русьні?
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28.06.2022 18:56 Ответить
І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він, нагадавши, що Альянс з 2014 року тренував українську армію. (тренування - ширма розпилу грошей НАТО,на тренуваннях не погано заробляла верхівка НАТО)
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28.06.2022 18:57 Ответить
Лайно+лайно=велика купа лайна...
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28.06.2022 18:59 Ответить
Повинно дійти що тирани співіснувати з людьми не хочуть, їм аби правити, хоч пустелею з mad max'a.
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28.06.2022 18:59 Ответить
Здається в жовтні цього року у Китаї має змінитися влада. Сі Дзіньпінь піде у відставку, а на його місце прийде прозахідний лідер.
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28.06.2022 19:04 Ответить
Не вірю... Які передумови?
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28.06.2022 19:33 Ответить
"Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи"
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28.06.2022 19:05 Ответить
Китай це ширпотреб.Як тільки їм прижати горло вони завиють як собаки.Я давно казав що китайцям цим тварюкам цій саранчі давно потрібно перекрити кисень по всім напрямкам.
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28.06.2022 19:25 Ответить
"Ми не можемо припинити підтримку України..." ви б менше слів, а більше діла, таварісчь столтенбєрг... було б більше користі...
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28.06.2022 19:28 Ответить
На випередження бийте інакше буде капець
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28.06.2022 19:30 Ответить
Треба міняти цього генсекретаря... він неефективний...
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28.06.2022 19:42 Ответить
При СССР был лозунг: РУССКИЙ-КИТАЕЦ - БРАТЬЯ НАВЕК!!
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28.06.2022 19:46 Ответить
А потом был Доманский.
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28.06.2022 20:36 Ответить
Щось планують. До 2025 ( союз буде утворений)
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28.06.2022 21:08 Ответить
Пора і Китаю показати на своє місце у параші... Їхня армія (як і РФ) це на 10 хвилин НАТО..... А якщо з туда прибрати технології.... То вони почнуть їсти самі себе... а точніше - РФ... От тільки щость довбана європа дивиться тільки у свій гамангець.. Нічого... ВСЕ ПРИЙДЕ І ДО НИХ... Тоді у ноги вклоняться...
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28.06.2022 21:33 Ответить
Китай и Раша зблизились, как Серый Волк и Красная Шапочка. Далее, по сценарию, начнётся процедура слияния, или поглощения.
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28.06.2022 21:49 Ответить
От Красной Шапочки останутся только трусы с хохломой.
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28.06.2022 22:50 Ответить
Та пусть хоть вы...т друг друга
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28.06.2022 22:10 Ответить
Где Столтенфельд увидел это "сближение" ?
У него очки не запотели ?
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28.06.2022 22:49 Ответить
две сраны уродки!
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29.06.2022 09:16 Ответить
 
 