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Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

китай,кнр

Північноатлантичний альянс вважає, що Китай та Росія нині зблизилися як ніколи досі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на публічному форумі НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Столтенберг, який перед цим заявляв про загрозу, що точка енергозалежності Заходу перейде з Росії до Китаю, заявив також про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

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Єнс Столтенберг нагадав, що навесні, після початку російського вторгнення Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у спільній заяві Сі та Путіна.

Однак він наголосив, що розбіжності з Китаєм, у том числі стосовно нападу РФ на Україну, не мають бути підставою для зміни позиції Альянсу.

"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він, нагадавши, що Альянс з 2014 року тренував українську армію.
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Топ коментарі
+22
Жадность западного бизнеса вырастило косоглазого монстра - Китая. В погоне за дешевой рабочей силой из задрипанной и нищей страны за каких-то 30-40 лет сам Запад создал неконтролируемое им зло, которое рано или поздно доставит миру проблем не меньше , чем лапотная рашка.
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28.06.2022 18:51
+11
срср і фашисти також в десна цілувались...
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28.06.2022 18:46
+9
спасибо придуркам из штатов. именно они в свое время решили из тоталиторного Китая сделать приличную страну путем повышения его благосостояния. в прочем с рашкой они сделали туже попытку.
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28.06.2022 18:54
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Чего-то его сегодня прорвало. Уж не в отставку ли собрался после саммита?
Или просто в грязьпроме или в парашнефти жирную должность ему подыскали?
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28.06.2022 18:44 Відповісти
Так он уже сам хотел уйти перед 24.02. Но из-за кацапских пакостей его не отпустили.
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28.06.2022 20:09 Відповісти
срср і фашисти також в десна цілувались...
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28.06.2022 18:46 Відповісти
есть такая мечта переселить на одну планету Китай Россию КНДР Иран Эретею..и посомтреть лет через 10 взорвали ли они планету или еще воюют убивая друг дружку...
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28.06.2022 19:08 Відповісти
Ерітрею можна залишити тут. Там ще не все загублено. Як і в Сирії.
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29.06.2022 01:02 Відповісти
і ти, мудило столтенберг, це спостерігав усі роки на посаді і сприяв цьому процесу. продажна повія столтенберг
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28.06.2022 18:49 Відповісти
жуйте соплі дальше, далі буде.....
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28.06.2022 18:50 Відповісти
Жадность западного бизнеса вырастило косоглазого монстра - Китая. В погоне за дешевой рабочей силой из задрипанной и нищей страны за каких-то 30-40 лет сам Запад создал неконтролируемое им зло, которое рано или поздно доставит миру проблем не меньше , чем лапотная рашка.
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28.06.2022 18:51 Відповісти
это не жадность бизнеса, это тупость американских политиков. Клинтона, прежде всего
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28.06.2022 19:00 Відповісти
спасибо придуркам из штатов. именно они в свое время решили из тоталиторного Китая сделать приличную страну путем повышения его благосостояния. в прочем с рашкой они сделали туже попытку.
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28.06.2022 18:54 Відповісти
если у китая упадет торговля с западом, то весь их сказочный схлопнется в мгновение ока.
надо быть последним кетайским дураком, что бы поставить на русню.
думаю этого не будет
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28.06.2022 18:58 Відповісти
Сынок Бидона на кетайском отсосе
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28.06.2022 19:01 Відповісти
"Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи"
Це як?, встромив свого огірка по між помідорів русьні?
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28.06.2022 18:56 Відповісти
І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він, нагадавши, що Альянс з 2014 року тренував українську армію. (тренування - ширма розпилу грошей НАТО,на тренуваннях не погано заробляла верхівка НАТО)
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28.06.2022 18:57 Відповісти
Лайно+лайно=велика купа лайна...
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28.06.2022 18:59 Відповісти
Повинно дійти що тирани співіснувати з людьми не хочуть, їм аби правити, хоч пустелею з mad max'a.
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28.06.2022 18:59 Відповісти
Здається в жовтні цього року у Китаї має змінитися влада. Сі Дзіньпінь піде у відставку, а на його місце прийде прозахідний лідер.
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28.06.2022 19:04 Відповісти
Не вірю... Які передумови?
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28.06.2022 19:33 Відповісти
"Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи"
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28.06.2022 19:05 Відповісти
Китай це ширпотреб.Як тільки їм прижати горло вони завиють як собаки.Я давно казав що китайцям цим тварюкам цій саранчі давно потрібно перекрити кисень по всім напрямкам.
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28.06.2022 19:25 Відповісти
"Ми не можемо припинити підтримку України..." ви б менше слів, а більше діла, таварісчь столтенбєрг... було б більше користі...
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28.06.2022 19:28 Відповісти
На випередження бийте інакше буде капець
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28.06.2022 19:30 Відповісти
Треба міняти цього генсекретаря... він неефективний...
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28.06.2022 19:42 Відповісти
При СССР был лозунг: РУССКИЙ-КИТАЕЦ - БРАТЬЯ НАВЕК!!
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28.06.2022 19:46 Відповісти
А потом был Доманский.
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28.06.2022 20:36 Відповісти
Щось планують. До 2025 ( союз буде утворений)
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28.06.2022 21:08 Відповісти
Пора і Китаю показати на своє місце у параші... Їхня армія (як і РФ) це на 10 хвилин НАТО..... А якщо з туда прибрати технології.... То вони почнуть їсти самі себе... а точніше - РФ... От тільки щость довбана європа дивиться тільки у свій гамангець.. Нічого... ВСЕ ПРИЙДЕ І ДО НИХ... Тоді у ноги вклоняться...
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28.06.2022 21:33 Відповісти
Китай и Раша зблизились, как Серый Волк и Красная Шапочка. Далее, по сценарию, начнётся процедура слияния, или поглощения.
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28.06.2022 21:49 Відповісти
От Красной Шапочки останутся только трусы с хохломой.
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28.06.2022 22:50 Відповісти
Та пусть хоть вы...т друг друга
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28.06.2022 22:10 Відповісти
Где Столтенфельд увидел это "сближение" ?
У него очки не запотели ?
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28.06.2022 22:49 Відповісти
две сраны уродки!
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29.06.2022 09:16 Відповісти
 
 