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Новости Война в Украине
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Высокие цены на энергию и продовольствие вызваны исключительно агрессией Путина, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Ответственность за последствия войны в Украине, включая высокие цены на энергию и продовольствие, несет президент Путин с его жестокой и неспровоцированной агрессией против суверенного европейского государства - Украины.

Об этом сегодня, во время дискуссии в рамках первого диалога по климатическим изменениям, состоявшегося в формате Общественного форума НАТО во время Мадридского саммита Альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все вызовы, возникающие перед НАТО из-за войны в Украине, вызваны жестокой агрессивной войной президента Путина против суверенного и независимого европейского государства. За ее последствия, поражающие глобальные рынки энергии и продуктов питания, всю ответственность за это несет президент Путин. Самый простой путь для решение всех этих проблем для президента Путина – это положить конец этой войне, вывести все свои войска и перестать атаковать суверенное независимое государство", - сказал Столтенберг.

Он особо отметил, что высокие цены на продовольствие и осложнения с вывозом зерна и других продуктов питания из Украины возникли не в результате экономических санкций Запада. Союзники по НАТО не создавали никаких препятствий экспорту этого зерна. Поэтому причина того, почему так тяжело вывезти зерно и продовольствие из Украины – это российская война и блокада Украины.

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"Я признаю, что наши экономические санкции против части российской промышленности и финансового сектора имеют глобальное измерение для энергетических рынков. Европейцы, люди в США, - они платят цену. Но эта цена намного ниже, чем цена, которую придется платить, если Путин продолжит свой путь использования оружия против независимых государств. Это та цена, которую мы должны платить за свободу, за соблюдение международного порядка, основанного на правилах… Цена, которую мы платим, стоит того, чтобы поддержать храбрый украинский народ в реализации его права на самооборону" , – отметил руководитель Альянса.
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Топ комментарии
+4
Ну так столенберг закрой небо над Украиной,и Украина вынесет ***** дальше уральских гор.
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28.06.2022 20:11
+2
Столенберг , небо над Украиной закройте и будет все ок !!!!
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28.06.2022 20:11
+2
Бреше і не червоніє. Ціни на продукти почали зростати ще з минулого року. І пальне помаленьку за ними.
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28.06.2022 20:41
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Ну так столенберг закрой небо над Украиной,и Украина вынесет ***** дальше уральских гор.
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28.06.2022 20:11 Ответить
так над Украиной - или сразу до уральских гор ему небо закрыть? уточни, а то Столтенберг в растерянности
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28.06.2022 20:46 Ответить
столтенберг себе на уме...
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28.06.2022 20:50 Ответить
Столтенбаум делает что нужно своим людям: имитирует бурную деятельность и не спешит вооружать Украину.
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28.06.2022 22:43 Ответить
Столенберг , небо над Украиной закройте и будет все ок !!!!
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28.06.2022 20:11 Ответить
он знает что небо надежно закрыто асфальтом, какие к нему претензии?
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28.06.2022 20:45 Ответить
цена на топливо взлетела до войны, спасибо деду бидону. закупки нефти с раши только увеличились.
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28.06.2022 20:30 Ответить
Високі ціни на енергію та продовольство спричинені виключно агресією Путіна

Атож, атож!
Війна ж бо геть вимкнула звичайну жадібність багатіїв-глитаїв, усяких панів та їх підпанків. Вони просто переродилися!
(розчулено сякається великим пальцем)
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28.06.2022 20:40 Ответить
Бреше і не червоніє. Ціни на продукти почали зростати ще з минулого року. І пальне помаленьку за ними.
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28.06.2022 20:41 Ответить
сезонне зростання цін притаманне кожному року...
торік в цей час доллар в україні був не таким, як минулого різдва
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28.06.2022 20:53 Ответить
Ви - помічник Столтенберга ?
На мене =казки= подібних персонажів не діють.

Тут з минулого літа зростання цін на продукти і вже в листопаді говорили про рекордну інфляцію. Що він парить і кому ?

В магазинах ввели нову посаду - наймають людину, яка під виглядом клієнта стежить за покупцями, бо продукти крадуть.
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28.06.2022 21:16 Ответить
Таких людей во всех супермаркетах жопо й жуй
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28.06.2022 22:45 Ответить
Та ні, раніше не було.
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28.06.2022 23:43 Ответить
Я бачив як літня людина поспіхом щось жувала і ковтала,
ходячи поміж рядів - отакого раніше масово не було.
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28.06.2022 23:53 Ответить
Это не "літня людина", это вороватые совки, которым все должны!

Уточни - пол-вареника "поспіхом жувала і ковтала"?
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01.07.2022 10:59 Ответить
 
 