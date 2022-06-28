Високі ціни на енергію та продовольство спричинені виключно агресією Путіна, - Столтенберг

Відповідальність за наслідки війни в Україні, включно з високими цінами на енергію і продовольство, несе президент Путін з його жорстокою та неспровокованою агресією проти суверенної європейської держави - України.

Про це сьогодні, під час дискусії в рамках першого діалогу з кліматичних змін, що відбувся у форматі Громадського форуму НАТО під час Мадридського саміту Альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі виклики, які постають перед НАТО через війну в Україні, спричинені жорстокою агресивною війною президента Путіна проти суверенної та незалежної європейської держави. За її наслідки, що вражають глобальні ринки енергії та продуктів харчування, всю відповідальність за це несе президент Путін. Найпростіший шлях для вирішення всіх цих проблем для президента Путіна – це покласти край цій війні, вивести всі свої війська, і перестати атакувати суверенну незалежну державу", - сказав Столтенберг.

Він особливо наголосив на тому, що високі ціни на продовольство та ускладнення із вивезенням зерна та інших продуктів харчування з України виникли не внаслідок економічних санкцій Заходу. Союзники по НАТО не створювали жодних перешкод для експорту цього зерна. Тож причина того, чому так важко вивезти зерно та продовольство з України, - це російська війна і блокада України.

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"Я визнаю, що наші економічні санкції проти частини російської промисловості та фінансового сектору мають глобальний вимір для енергетичних ринків. Європейці, люди в США, - вони платять ціну. Але ця ціна є набагато нижчою, ніж ціна, яку доведеться платити, якщо Путін продовжить свій шлях використання зброї проти незалежних держав. Це та ціна, яку ми маємо платити за свободу, за дотримання міжнародного порядку, що заснований на правилах… Ціна, яку ми платимо, варта того, щоб підтримати хоробрий український народ у реалізації його права на самооборону", - зауважив керівник Альянсу.

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