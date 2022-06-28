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Новини Війна в Україні
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Високі ціни на енергію та продовольство спричинені виключно агресією Путіна, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Відповідальність за наслідки війни в Україні, включно з високими цінами на енергію і продовольство, несе президент Путін з його жорстокою та неспровокованою агресією проти суверенної європейської держави - України.

Про це сьогодні, під час дискусії в рамках першого діалогу з кліматичних змін, що відбувся у форматі Громадського форуму НАТО під час Мадридського саміту Альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі виклики, які постають перед НАТО через війну в Україні, спричинені жорстокою агресивною війною президента Путіна проти суверенної та незалежної європейської держави. За її наслідки, що вражають глобальні ринки енергії та продуктів харчування, всю відповідальність за це несе президент Путін. Найпростіший шлях для вирішення всіх цих проблем для президента Путіна – це покласти край цій війні, вивести всі свої війська, і перестати атакувати суверенну незалежну державу", - сказав Столтенберг.

Він особливо наголосив на тому, що високі ціни на продовольство та ускладнення із вивезенням зерна та інших продуктів харчування з України виникли не внаслідок економічних санкцій Заходу. Союзники по НАТО не створювали жодних перешкод для експорту цього зерна. Тож причина того, чому так важко вивезти зерно та продовольство з України, - це російська війна і блокада України.

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"Я визнаю, що наші економічні санкції проти частини російської промисловості та фінансового сектору мають глобальний вимір для енергетичних ринків. Європейці, люди в США, - вони платять ціну. Але ця ціна є набагато нижчою, ніж ціна, яку доведеться платити, якщо Путін продовжить свій шлях використання зброї проти незалежних держав. Це та ціна, яку ми маємо платити за свободу, за дотримання міжнародного порядку, що заснований на правилах… Ціна, яку ми платимо, варта того, щоб підтримати хоробрий український народ у реалізації його права на самооборону", - зауважив керівник Альянсу.

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Топ коментарі
+4
Ну так столенберг закрой небо над Украиной,и Украина вынесет ***** дальше уральских гор.
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28.06.2022 20:11
+2
Столенберг , небо над Украиной закройте и будет все ок !!!!
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28.06.2022 20:11
+2
Бреше і не червоніє. Ціни на продукти почали зростати ще з минулого року. І пальне помаленьку за ними.
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28.06.2022 20:41
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Ну так столенберг закрой небо над Украиной,и Украина вынесет ***** дальше уральских гор.
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28.06.2022 20:11 Відповісти
так над Украиной - или сразу до уральских гор ему небо закрыть? уточни, а то Столтенберг в растерянности
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28.06.2022 20:46 Відповісти
столтенберг себе на уме...
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28.06.2022 20:50 Відповісти
Столтенбаум делает что нужно своим людям: имитирует бурную деятельность и не спешит вооружать Украину.
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28.06.2022 22:43 Відповісти
Столенберг , небо над Украиной закройте и будет все ок !!!!
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28.06.2022 20:11 Відповісти
он знает что небо надежно закрыто асфальтом, какие к нему претензии?
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28.06.2022 20:45 Відповісти
цена на топливо взлетела до войны, спасибо деду бидону. закупки нефти с раши только увеличились.
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28.06.2022 20:30 Відповісти
Високі ціни на енергію та продовольство спричинені виключно агресією Путіна

Атож, атож!
Війна ж бо геть вимкнула звичайну жадібність багатіїв-глитаїв, усяких панів та їх підпанків. Вони просто переродилися!
(розчулено сякається великим пальцем)
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28.06.2022 20:40 Відповісти
Бреше і не червоніє. Ціни на продукти почали зростати ще з минулого року. І пальне помаленьку за ними.
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28.06.2022 20:41 Відповісти
сезонне зростання цін притаманне кожному року...
торік в цей час доллар в україні був не таким, як минулого різдва
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28.06.2022 20:53 Відповісти
Ви - помічник Столтенберга ?
На мене =казки= подібних персонажів не діють.

Тут з минулого літа зростання цін на продукти і вже в листопаді говорили про рекордну інфляцію. Що він парить і кому ?

В магазинах ввели нову посаду - наймають людину, яка під виглядом клієнта стежить за покупцями, бо продукти крадуть.
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28.06.2022 21:16 Відповісти
Таких людей во всех супермаркетах жопо й жуй
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28.06.2022 22:45 Відповісти
Та ні, раніше не було.
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28.06.2022 23:43 Відповісти
Я бачив як літня людина поспіхом щось жувала і ковтала,
ходячи поміж рядів - отакого раніше масово не було.
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28.06.2022 23:53 Відповісти
Это не "літня людина", это вороватые совки, которым все должны!

Уточни - пол-вареника "поспіхом жувала і ковтала"?
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01.07.2022 10:59 Відповісти
 
 