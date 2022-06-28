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Россия останется угрозой на 5-10 лет, - министр обороны Латвии Пабрикс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пабрікс

Латвия считает правильным принятие новой стратегической концепции НАТО на саммите Альянса в Мадриде, поскольку с момента принятия предыдущей концепции ситуация изменилась и Россия стала угрозой на ближайшие пять-десять лет, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, важно изменить мышление союзников, учитывая текущие угрозы, исходящие от России. В частности, Латвия хочет большего присутствия войск НАТО в стране, что означает больше общих учений, а также размещение вооружений и боеприпасов на территории.

"Союзники понимают наши проблемы и наши надежды. Нам удалось объяснить их им. Конечно, этого не произойдет в последний день мадридской встречи на самом высоком уровне, потому что саммит обозначит ряд вещей, которые должны сделать как союзники, так и мы сами", - сказал он. Пабрикс.

Глава Минобороны Латвии добавил, что страна намерена построить второй полигон для военных учений, а также обязуется тратить не менее 2,5% своего валового внутреннего продукта на оборону "при нынешних сложных обстоятельствах".

Также читайте: Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, – министр обороны Латвии
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Топ комментарии
+26
Расєя залишатиметься загрозою доки існуватиме-тому підлягає повному знищенню...
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28.06.2022 22:05
+13
rjuske , idi uzhe na.... za svoim karabeljom uzhe dastatochno nasral tut sevodne , urod
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28.06.2022 22:11
+7
Что-то он Параше много лет отвёл...
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28.06.2022 22:16
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Расєя залишатиметься загрозою доки існуватиме-тому підлягає повному знищенню...
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28.06.2022 22:05 Ответить
Август всегда играл злую шутку с пидороссией❗Этот август для неё будет последний. Точка.
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28.06.2022 22:11 Ответить
Марево....
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28.06.2022 22:40 Ответить
Ну так и сказали 5-10 лет. И все)
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28.06.2022 22:15 Ответить
Светланко, цi санкцiї не прирiвняеш з татарами, Наполеоном, чи Гiтлером. Я на цi санкцiї великої надiї не маю.
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28.06.2022 22:46 Ответить
Але спочатку репарації.
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28.06.2022 22:20 Ответить
Просто у крепостных поменяется хозяин
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28.06.2022 22:35 Ответить
Ukraincy , izvenite evo i neberitj v golovu
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28.06.2022 22:06 Ответить
А потім вона розпадеться
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28.06.2022 22:08 Ответить
pustj ana po nachalu razpadjetsa - a potom mozhna i nashevo ministra posluhat
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28.06.2022 22:10 Ответить
Латвия самая прокацапленная страна в постсоветском пространстве.
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28.06.2022 22:10 Ответить
Смешно. Особенно если учесть Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Армению и прочих под...уйловников.
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28.06.2022 22:11 Ответить
rjuske , idi uzhe na.... za svoim karabeljom uzhe dastatochno nasral tut sevodne , urod
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28.06.2022 22:11 Ответить
Вот реально, кацап везде нагадит
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28.06.2022 22:21 Ответить
ой-ой-ей Яка каша в голові.
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28.06.2022 22:14 Ответить
был я там 3 года назад, проездом в Литву. уши отсохли от радио аля "бамбац в огне". кстати где дачки кацапы себе охотнее всего скупали, каким банками пользовались, куда "хорошие кацапы" рванули, что бы переседеть неурядицы?
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28.06.2022 22:28 Ответить
eto ustarevshaja metodichka - v spam !
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28.06.2022 22:36 Ответить
Сейчас не три года назад. Был там в этом месяце. Все российские каналы выключены выключены нах, русскоязычные - проевропейские.

Уаты много - но тут что поделаешь. сталинская политика переселения народов...
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28.06.2022 22:49 Ответить
Кацапи підери. Згоден?
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28.06.2022 22:14 Ответить
канешна
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28.06.2022 22:23 Ответить
Что-то он Параше много лет отвёл...
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28.06.2022 22:16 Ответить
- Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
- Ку
- Почему так ма
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28.06.2022 22:37 Ответить
Ну так давайте знищимо рАіссю - повію
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28.06.2022 22:20 Ответить
ЯК ЩО ВІД НЕЇ ЩОСЬ ЗАЛИШИТЬСЯ
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28.06.2022 22:22 Ответить
да ну нах...
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28.06.2022 22:28 Ответить
Хотите сказать еще одно поколение наших детей будет жить в страхе и в бегах? Может лучше покончить с кремлевским режимом сейчас и окончательно и начать отстраивать свою жизнь и свое будущее?
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28.06.2022 22:29 Ответить
оптимист какой. Она является угрозой с самого ее основания. Не важно кто у руля
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28.06.2022 22:33 Ответить
росийське бабло вам шторы на глаза - вы то сдохните а ваше поколение примет после вас...
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28.06.2022 22:52 Ответить
Гадаю, що вже раніше цього терміну такої формації, як Рашка, взагалі не буде на тілі планети Земля. Ракова пухлина має бути видалена без жалю.
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28.06.2022 22:56 Ответить
Система на 100 мільйонів дебілів не може за тиждень знищитися.
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29.06.2022 00:59 Ответить
Ця загроза існоє, поки існує назва цього звіринця.
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28.06.2022 23:22 Ответить
Територія параші(підкреслюю: територія) ще доволі довго буде "головною болячкою" для Європи та й взагалі для світу. А щодо квазідержавного терористичного формування під назвою "рф"(що зараз контролює цю територію) - його просто не буде, воно щезне за деякий час після їх поразки і нашої Перемоги! Головною загрозою після розпаду(у залежності від того за яким сценарієм він пройде) буде хаос, загроза неконтрольованої міграції мокшан - які будуть"рвати когті" куди тільки зможуть, а також загроза захоплення ядерної зброї окремими бандформуваннями(типу кадирівців чи ше якої "кізячої"погані), які здуру можуть влаштувати реальний "кірдик-армагєддєц" із локальним застосуванням "ядрьоної бавовни". Тому сценарій для розпаду параші повинен бути один: КОНТРОЛЬОВАНИЙ! Перехідна влада, взяття під контроль усіх ядерних об'єктів, ПОВНА демілітаризація і тимчасове зовнішнє управління(до формування нових утворень національного типу: Татарстан, Уральска республіка, Якутія і т.п.) Пошук і передача під міжнародний трибунал УСІХ воєнних злочинців, контрибуції і репарації Україні для відшкодування матеріальних збитків. Передача УСІХ анексованих територій її справжнім хазяям: Курили, Сахалін, Карелія, Кьонігсберг, Краснодарський край(Крим вже до того буде під українською владою), Вороніж, Белгород,Таганрог та інше...І так воно й буде! (можливо з деякими невеличкими нюансами)
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29.06.2022 00:25 Ответить
Написано добре, але я не бачу при цьому сценарії контрибуцій і репарацій для України. Їх можна стягнути тільки з рф. Якщо рф розпадеться, то жодна частина не візьме на себе тягар "прєємніка" рф.
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29.06.2022 04:08 Ответить
...молодець, вловили саму суть
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29.06.2022 04:55 Ответить
болота мацковии уничтожить как недострану...
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29.06.2022 07:28 Ответить
Вонючая ********* - угроза и враг всему свободному цивилизованному миру.
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29.06.2022 08:21 Ответить
пока рашка не исчезнет -она будет угрозой всему цивилизованному миру!
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29.06.2022 09:04 Ответить
 
 