Россия останется угрозой на 5-10 лет, - министр обороны Латвии Пабрикс

Латвия считает правильным принятие новой стратегической концепции НАТО на саммите Альянса в Мадриде, поскольку с момента принятия предыдущей концепции ситуация изменилась и Россия стала угрозой на ближайшие пять-десять лет, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, важно изменить мышление союзников, учитывая текущие угрозы, исходящие от России. В частности, Латвия хочет большего присутствия войск НАТО в стране, что означает больше общих учений, а также размещение вооружений и боеприпасов на территории.

"Союзники понимают наши проблемы и наши надежды. Нам удалось объяснить их им. Конечно, этого не произойдет в последний день мадридской встречи на самом высоком уровне, потому что саммит обозначит ряд вещей, которые должны сделать как союзники, так и мы сами", - сказал он. Пабрикс.

Глава Минобороны Латвии добавил, что страна намерена построить второй полигон для военных учений, а также обязуется тратить не менее 2,5% своего валового внутреннего продукта на оборону "при нынешних сложных обстоятельствах".

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