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Росія залишиться загрозою на 5-10 років, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пабрікс

Латвія вважає правильним ухвалення нової стратегічної концепції НАТО на саміті Альянсу в Мадриді, оскільки з часу ухвалення попередньої концепції ситуація змінилася і Росія стала загрозою на найближчі п'ять-десять років, заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, важливо змінити мислення союзників з огляду на поточні загрози, що йдуть від Росії. Зокрема Латвія хоче більшої присутності військ НАТО в країні, що означає більше спільних навчань, а також розміщення озброєнь і боєприпасів на території.

"Союзники розуміють наші проблеми і наші сподівання. Нам вдалося пояснити їх їм. Звичайно, цього не відбудеться в останній день мадридської зустрічі на найвищому рівні, тому що саміт означить низку речей, які мають зробити як союзники, так і ми самі", - сказав Пабрікс.

Глава Міноборони Латвії додав, що країна має намір побудувати другий полігон для військових навчань, а також зобов'язується витрачати не менше 2,5% свого валового внутрішнього продукту на оборону "за нинішніх складних обставин".

Читайте також: Україна зараз воює на нашій війні - і якщо вона програє, наступна буде у нас, - міністр оборони Латвії
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Топ коментарі
+26
Расєя залишатиметься загрозою доки існуватиме-тому підлягає повному знищенню...
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28.06.2022 22:05
+13
rjuske , idi uzhe na.... za svoim karabeljom uzhe dastatochno nasral tut sevodne , urod
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28.06.2022 22:11
+7
Что-то он Параше много лет отвёл...
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28.06.2022 22:16
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Расєя залишатиметься загрозою доки існуватиме-тому підлягає повному знищенню...
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28.06.2022 22:05 Відповісти
Август всегда играл злую шутку с пидороссией❗Этот август для неё будет последний. Точка.
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28.06.2022 22:11 Відповісти
Марево....
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28.06.2022 22:40 Відповісти
Ну так и сказали 5-10 лет. И все)
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28.06.2022 22:15 Відповісти
Светланко, цi санкцiї не прирiвняеш з татарами, Наполеоном, чи Гiтлером. Я на цi санкцiї великої надiї не маю.
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28.06.2022 22:46 Відповісти
Але спочатку репарації.
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28.06.2022 22:20 Відповісти
Просто у крепостных поменяется хозяин
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28.06.2022 22:35 Відповісти
Ukraincy , izvenite evo i neberitj v golovu
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28.06.2022 22:06 Відповісти
А потім вона розпадеться
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28.06.2022 22:08 Відповісти
pustj ana po nachalu razpadjetsa - a potom mozhna i nashevo ministra posluhat
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28.06.2022 22:10 Відповісти
Латвия самая прокацапленная страна в постсоветском пространстве.
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28.06.2022 22:10 Відповісти
Смешно. Особенно если учесть Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Армению и прочих под...уйловников.
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28.06.2022 22:11 Відповісти
rjuske , idi uzhe na.... za svoim karabeljom uzhe dastatochno nasral tut sevodne , urod
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28.06.2022 22:11 Відповісти
Вот реально, кацап везде нагадит
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28.06.2022 22:21 Відповісти
ой-ой-ей Яка каша в голові.
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28.06.2022 22:14 Відповісти
был я там 3 года назад, проездом в Литву. уши отсохли от радио аля "бамбац в огне". кстати где дачки кацапы себе охотнее всего скупали, каким банками пользовались, куда "хорошие кацапы" рванули, что бы переседеть неурядицы?
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28.06.2022 22:28 Відповісти
eto ustarevshaja metodichka - v spam !
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28.06.2022 22:36 Відповісти
Сейчас не три года назад. Был там в этом месяце. Все российские каналы выключены выключены нах, русскоязычные - проевропейские.

Уаты много - но тут что поделаешь. сталинская политика переселения народов...
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28.06.2022 22:49 Відповісти
Кацапи підери. Згоден?
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28.06.2022 22:14 Відповісти
канешна
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28.06.2022 22:23 Відповісти
Что-то он Параше много лет отвёл...
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28.06.2022 22:16 Відповісти
- Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
- Ку
- Почему так ма
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28.06.2022 22:37 Відповісти
Ну так давайте знищимо рАіссю - повію
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28.06.2022 22:20 Відповісти
ЯК ЩО ВІД НЕЇ ЩОСЬ ЗАЛИШИТЬСЯ
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28.06.2022 22:22 Відповісти
да ну нах...
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28.06.2022 22:28 Відповісти
Хотите сказать еще одно поколение наших детей будет жить в страхе и в бегах? Может лучше покончить с кремлевским режимом сейчас и окончательно и начать отстраивать свою жизнь и свое будущее?
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28.06.2022 22:29 Відповісти
оптимист какой. Она является угрозой с самого ее основания. Не важно кто у руля
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28.06.2022 22:33 Відповісти
росийське бабло вам шторы на глаза - вы то сдохните а ваше поколение примет после вас...
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28.06.2022 22:52 Відповісти
Гадаю, що вже раніше цього терміну такої формації, як Рашка, взагалі не буде на тілі планети Земля. Ракова пухлина має бути видалена без жалю.
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28.06.2022 22:56 Відповісти
Система на 100 мільйонів дебілів не може за тиждень знищитися.
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29.06.2022 00:59 Відповісти
Ця загроза існоє, поки існує назва цього звіринця.
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28.06.2022 23:22 Відповісти
Територія параші(підкреслюю: територія) ще доволі довго буде "головною болячкою" для Європи та й взагалі для світу. А щодо квазідержавного терористичного формування під назвою "рф"(що зараз контролює цю територію) - його просто не буде, воно щезне за деякий час після їх поразки і нашої Перемоги! Головною загрозою після розпаду(у залежності від того за яким сценарієм він пройде) буде хаос, загроза неконтрольованої міграції мокшан - які будуть"рвати когті" куди тільки зможуть, а також загроза захоплення ядерної зброї окремими бандформуваннями(типу кадирівців чи ше якої "кізячої"погані), які здуру можуть влаштувати реальний "кірдик-армагєддєц" із локальним застосуванням "ядрьоної бавовни". Тому сценарій для розпаду параші повинен бути один: КОНТРОЛЬОВАНИЙ! Перехідна влада, взяття під контроль усіх ядерних об'єктів, ПОВНА демілітаризація і тимчасове зовнішнє управління(до формування нових утворень національного типу: Татарстан, Уральска республіка, Якутія і т.п.) Пошук і передача під міжнародний трибунал УСІХ воєнних злочинців, контрибуції і репарації Україні для відшкодування матеріальних збитків. Передача УСІХ анексованих територій її справжнім хазяям: Курили, Сахалін, Карелія, Кьонігсберг, Краснодарський край(Крим вже до того буде під українською владою), Вороніж, Белгород,Таганрог та інше...І так воно й буде! (можливо з деякими невеличкими нюансами)
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29.06.2022 00:25 Відповісти
Написано добре, але я не бачу при цьому сценарії контрибуцій і репарацій для України. Їх можна стягнути тільки з рф. Якщо рф розпадеться, то жодна частина не візьме на себе тягар "прєємніка" рф.
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29.06.2022 04:08 Відповісти
...молодець, вловили саму суть
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29.06.2022 04:55 Відповісти
болота мацковии уничтожить как недострану...
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29.06.2022 07:28 Відповісти
Вонючая ********* - угроза и враг всему свободному цивилизованному миру.
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29.06.2022 08:21 Відповісти
пока рашка не исчезнет -она будет угрозой всему цивилизованному миру!
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29.06.2022 09:04 Відповісти
 
 