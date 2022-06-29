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Рашисты нанесли два ракетных удара по Харькову, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову, нанеся пожар в южной части города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Харків"
"В Харькове вечером 28 июня прогремели два ракетных взрыва, после второго в южной части города вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.
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