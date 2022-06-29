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Рашисты нанесли два ракетных удара по Харькову, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,харків

Вечером российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову, нанеся пожар в южной части города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Харків"

"В Харькове вечером 28 июня прогремели два ракетных взрыва, после второго в южной части города вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Индустриальный район Харькова. Есть пострадавшие, – Синегубов

Автор: Анастасія Потіха
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Кацапи чортові , зупиніться , бо ми вас будемо рвати на шматки , де б ви не були !! 😡
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29.06.2022 01:09 Ответить
Не робіть закликів посланцям сатани. Вони вас не почують.
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29.06.2022 09:11 Ответить
Гандоны
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29.06.2022 01:10 Ответить
Довбані орки-терористи
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29.06.2022 01:10 Ответить
Чим більше орки стриляють по Україні - тим у глибшій "ямі" будуть
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29.06.2022 01:13 Ответить
Та най би хєрачили по свому вароніжу... І там десь копали собі яму
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29.06.2022 01:32 Ответить
"нанесли пожар"?
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29.06.2022 08:59 Ответить
 
 