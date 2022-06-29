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Рашисти завдали двох ракетних ударів по Харкову, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,харків

Увечері російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову, спричинивши пожежу в південній частині міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Харків"

"У Харкові ввечері 28 червня пролунало два ракетних вибухи, після другого у південній частині міста спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти обстріляли Індустріальний район Харкова. Є постраждалі, - Синєгубов

Автор: Володимир Янченко
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Кацапи чортові , зупиніться , бо ми вас будемо рвати на шматки , де б ви не були !! 😡
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29.06.2022 01:09 Відповісти
Не робіть закликів посланцям сатани. Вони вас не почують.
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29.06.2022 09:11 Відповісти
Гандоны
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29.06.2022 01:10 Відповісти
Довбані орки-терористи
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29.06.2022 01:10 Відповісти
Чим більше орки стриляють по Україні - тим у глибшій "ямі" будуть
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29.06.2022 01:13 Відповісти
Та най би хєрачили по свому вароніжу... І там десь копали собі яму
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29.06.2022 01:32 Відповісти
"нанесли пожар"?
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29.06.2022 08:59 Відповісти
 
 