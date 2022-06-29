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Рашисти завдали двох ракетних ударів по Харкову, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Увечері російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову, спричинивши пожежу в південній частині міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Харків"
"У Харкові ввечері 28 червня пролунало два ракетних вибухи, після другого у південній частині міста спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.
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