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Днепропетровщина (2887) обстрел (20169) Резниченко (470)

Россияне из артиллерии обстреляли два села на Днепропетровщине, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Враг в очередной раз нанес удар по пограничным селам Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Криворожском районе ночь и утро снова напряженные. Враг несколько раз бил из артиллерии по двум громадам – Зеленодольской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Большой Костромке задело линию электропередач. Село частично без света.", - говорится в сообщении. .

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Резниченко отмечает, что энергетики пока не могут приступить к работе - там небезопасно.
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Кацапи , ви що показилися і вирішили поскоріше потрапити до пекла ?😡
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29.06.2022 08:18 Ответить
 
 