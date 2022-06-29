УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13806 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 479 1
Дніпропетровщина (2362) обстріл (21071) Резніченко (493)

Росіяни з артилерії обстріляли два села на Дніпропетровщині, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Ворог вкторе завдав удару по прикордонним селам Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Великій Костромці зачепило лінію електропередач. Село частково без світла. ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі виявлено двох загиблих під завалами будівлі автотранспортного підприємства, знищеного ворожою ракетою, - Резніченко

Резніченко зазначає, що енергетики поки не можуть розпочати роботу - там небезпечно.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи , ви що показилися і вирішили поскоріше потрапити до пекла ?😡
показати весь коментар
29.06.2022 08:18 Відповісти
 
 