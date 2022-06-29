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Жителей Полтавщины предупреждают об учебных стрельбах и призывают сохранять спокойствие

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,навчання,зсу

В среду и четверг, 29 и 30 июня, в Полтавской области могут раздаваться звуки выстрелов. Жителей предупреждают о военных учениях и призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение председателя Полтавской ОГА Дмитрия Лунина в Telegram.

"29 и 30 июня на территории Лубенской громады будут проходить обучающие стрельбы. Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал он.

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