Мешканців Полтавщини попереджають про навчальні стрільби і закликають зберігати спокій

У середу і четвер, 29 і 30 червня, у Полтавській області можуть лунати звуки пострілів. Жителів попереджають про військові навчання і закликають зберігати спокій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна в Telegram.

"29 та 30 червня на території Лубенської громади відбуватимуться навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

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