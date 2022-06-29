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Президент Индонезии Видодо едет в Киев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Индонезии Джоко Видодо прибывает в Киев с делегацией поездом из Польши.

Об этом сообщил президент Индонезии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Джоко Видодо сообщил, что он и небольшая группа людей прибудут в Киев на поезде из Перемышля.

"Мы начали эту миротворческую миссию из благих намерений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава G20, президент Индонезии Видодо планирует визиты в Украину и Россию
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Топ комментарии
+14
Лучше запрет двойного гражданства Украины и Израиля
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29.06.2022 09:45
+13
Израиль в одностороннем порядке запретил въезд на свою территорию украинцам, не имеющим электронные визы, что несет угрозу гражданам Украины, против которой Россия начала агрессию.
Я требую от Украины зеркальных действий относительно Израиля!
Отмена безвизового пересечения границ!
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29.06.2022 09:42
+11
От хай і зробить висновок,чи потрібно упиря -пуйла запрошувати на зустріч двадцятки
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29.06.2022 09:38
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От хай і зробить висновок,чи потрібно упиря -пуйла запрошувати на зустріч двадцятки
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29.06.2022 09:38 Ответить
Індонезія - дуже велика країна, 237 млн населення, це в два рази більше за кацапстан.
Треба дружити. З ними, з Індією, з Китаєм.
але зелена шобла таке не вміє. навіть посла в Китай не можуть призначити.
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29.06.2022 09:42 Ответить
Китай идёт на юх🖕. Реальная саранча да к тому же комуняки💥
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29.06.2022 09:52 Ответить
Дружити з тоталітарним Китаєм? З глузду з'їхав?
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29.06.2022 10:03 Ответить
Це стратегічно важливі відносини. Китай в якості ворога куди страшніший за Москові. Тому краще налагоджувати з ними дружбу, на зло Путлеру
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29.06.2022 13:02 Ответить
так піня дружит сними вон едет к ним и другими отсталіми странами которіе го поддоежуют...беларусб венесуєла абхазия и так далее..зачем тогда он едет с отсталой азиатской страні 5 мира к нам не ясно..ютребовать черешни и пшеницу..бедненькие слоні у нних не доедають((
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29.06.2022 10:22 Ответить
Израиль в одностороннем порядке запретил въезд на свою территорию украинцам, не имеющим электронные визы, что несет угрозу гражданам Украины, против которой Россия начала агрессию.
Я требую от Украины зеркальных действий относительно Израиля!
Отмена безвизового пересечения границ!
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29.06.2022 09:42 Ответить
Лучше запрет двойного гражданства Украины и Израиля
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29.06.2022 09:45 Ответить
Этот чел пригласил ***** на сходняк G20. может ну его нах?
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29.06.2022 09:58 Ответить
Спочатку запросив пуйла на саміт, зрозумів, що росія в жопі, тепер перед заходом корчить із себе правильного, мерзота і жополиз!
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29.06.2022 10:01 Ответить
Щось мені підказує, цей суб'єкст теж буде патякати щось накшталт про збереження обличчя *****.
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29.06.2022 10:05 Ответить
Чому не в Кременчук? Якщо Ху.ло поїде на G20, Зеленському там не має що робити!
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29.06.2022 10:10 Ответить
І чого ти приперся ?
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29.06.2022 10:14 Ответить
Индонезийский автопром: Toyota, Daihatsu, Mitsubishi.
А не дешёвый Китай.
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29.06.2022 10:58 Ответить
Ну у них есть сырая нефть, специи и т.д. Дружить с ними не обязательно, а вот торговать было бы полезно. Про еду - Индонезия производит рис в огромных количествах, так что они не за едой едут, она у них есть. А торговля для Украины явно была бы полезна.
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29.06.2022 10:39 Ответить
Купил индонезийские кроссовки Adidas - качество не китайское.
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29.06.2022 10:53 Ответить
Так хуже,или лучше?
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29.06.2022 11:25 Ответить
Лучше.
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29.06.2022 11:57 Ответить
Чим торгувати, у нас що, проблема зі збутом чогось?
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29.06.2022 11:47 Ответить
Пусть увидят своими глазами как опасно дружить с кацапами
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29.06.2022 11:30 Ответить
Зерно...пшениця
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29.06.2022 11:32 Ответить
Всі їдуть з миротворчою міссією в Україну, наче ми напали на москалів і обстрілюєм їх міста.
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29.06.2022 11:39 Ответить
Індонезія після занурення крейсера мацква зацікавилася нептунами.
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29.06.2022 11:56 Ответить
Крейсер вертикального від'ємного зльоту.
Аналогів нема - всі потонули.
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29.06.2022 12:01 Ответить
Індонезія є дуже велика країна з гарним потенціалом. Не треба дивитися лише на Європу. Відносини с країнами Азії, такими, як Індонезія, дуже важливі
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29.06.2022 14:58 Ответить
 
 