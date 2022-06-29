Президент Индонезии Видодо едет в Киев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Индонезии Джоко Видодо прибывает в Киев с делегацией поездом из Польши.
Об этом сообщил президент Индонезии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Джоко Видодо сообщил, что он и небольшая группа людей прибудут в Киев на поезде из Перемышля.
"Мы начали эту миротворческую миссию из благих намерений", - говорится в сообщении.
Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN
Топ комментарии
+14 Vlad Hof
показать весь комментарий29.06.2022 09:45
+13 Сергей Иванофф
показать весь комментарий29.06.2022 09:42
+11 Світлана febb5df7
показать весь комментарий29.06.2022 09:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Треба дружити. З ними, з Індією, з Китаєм.
але зелена шобла таке не вміє. навіть посла в Китай не можуть призначити.
Я требую от Украины зеркальных действий относительно Израиля!
Отмена безвизового пересечения границ!
А не дешёвый Китай.
Аналогів нема - всі потонули.