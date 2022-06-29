Президент Индонезии Видодо едет в Киев

Президент Индонезии Джоко Видодо прибывает в Киев с делегацией поездом из Польши.

Об этом сообщил президент Индонезии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Джоко Видодо сообщил, что он и небольшая группа людей прибудут в Киев на поезде из Перемышля.

"Мы начали эту миротворческую миссию из благих намерений", - говорится в сообщении.

Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.



Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

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