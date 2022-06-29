Президент Індонезії Відодо їде до Києва
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Президент Індонезії Джоко Відодо прибуває до Києва з делегацією потягом із Польщі.
Про це повідомив президент Індонезії у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Джоко Відодо повідомив, що він та невелика група людей прибудуть до Києва поїздом із Перемишля.
"Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів", - йдеться в повідомленні.
Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN
Топ коментарі
+14 Vlad Hof
показати весь коментар29.06.2022 09:45
+13 Сергей Иванофф
показати весь коментар29.06.2022 09:42
+11 Світлана febb5df7
показати весь коментар29.06.2022 09:38
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Треба дружити. З ними, з Індією, з Китаєм.
але зелена шобла таке не вміє. навіть посла в Китай не можуть призначити.
Я требую от Украины зеркальных действий относительно Израиля!
Отмена безвизового пересечения границ!
А не дешёвый Китай.
Аналогів нема - всі потонули.