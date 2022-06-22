Голова G20, президент Індонезії Відодо планує візити до України та Росії
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Голова G20, президент Індонезії Джоко Відодо у червні планує відвідати Україну та Росію.
Про це повідомила очільниця МЗС Індонезії Ретно Марсуді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами Марсуді, у Києві та Москві Відодо зустрінеться з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Візити Відодо до Києва та Москви мають відбутися після участі індонезійського президента у саміті G7 у Німеччині 26-27 червня. На нього також запрошено Індонезію, повідомила посадовиця.
"Візит президента підкреслює стурбованість Індонезії гуманітарними питаннями. Країна спробує зробити свій внесок у врегулювання продовольчої кризи, спричиненої війною, а також її наслідків", - сказала Марсуді.
Президент Індонезії стане першим очільником азійської країни, який відвідає Україну та Росію після того, як РФ вторгнулася в Україну.
Раніше голова G20 Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року.
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