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Голова G20, президент Індонезії Відодо планує візити до України та Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

відодо

Голова G20, президент Індонезії Джоко Відодо у червні планує відвідати Україну та Росію.

Про це повідомила очільниця МЗС Індонезії Ретно Марсуді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Марсуді, у Києві та Москві Відодо зустрінеться з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Візити Відодо до Києва та Москви мають відбутися після участі індонезійського президента у саміті G7 у Німеччині 26-27 червня. На нього також запрошено Індонезію, повідомила посадовиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського запросили на саміт G20

"Візит президента підкреслює стурбованість Індонезії гуманітарними питаннями. Країна спробує зробити свій внесок у врегулювання продовольчої кризи, спричиненої війною, а також її наслідків", - сказала Марсуді.

Президент Індонезії стане першим очільником азійської країни, який відвідає Україну та Росію після того, як РФ вторгнулася в Україну.

Раніше голова G20 Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року.

Також читайте: Путін погодився відвідати саміт G20, - президент Індонезії Відодо

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+3
скасувати запрошення ***** на самміт G20
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22.06.2022 12:57
+3
кхм ... мда ... а японцы только суши едят

Индонезия один из крупнейших покупателей украинского зерна
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22.06.2022 13:11
+2
Еще один на Буче не попиарился!? Цель визита!?
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22.06.2022 12:41
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Еще один на Буче не попиарился!? Цель визита!?
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22.06.2022 12:41 Відповісти
скасувати запрошення ***** на самміт G20
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22.06.2022 12:57 Відповісти
Хоче нафти за 3 копіки у путіна відсмоктати?
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22.06.2022 12:48 Відповісти
Та да, надо путлера палкой потыкать, не сдох ли там еще в своем бункере.
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22.06.2022 12:51 Відповісти
Этот крендель за зерном едет. Пусть сразу и список военной помощи с собой берет. Будем бартер делать. Халява закончилась. Ну я бы так сказал. Клоун и его клика наверно так не смогут.
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22.06.2022 12:53 Відповісти
Каким зерном? У них рис кушает.
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22.06.2022 13:03 Відповісти
кхм ... мда ... а японцы только суши едят

Индонезия один из крупнейших покупателей украинского зерна
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22.06.2022 13:11 Відповісти
Українського всього
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29.06.2022 10:12 Відповісти
Кацапський хрін
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22.06.2022 13:02 Відповісти
Зброя,санкції, потім пасідєлкі
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22.06.2022 13:03 Відповісти
1. за Нептунами едет
2.может в обмен поставить корабли-Индонезия морская держава
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22.06.2022 13:47 Відповісти
 
 