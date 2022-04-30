Путін погодився відвідати саміт G20, - президент Індонезії Відодо

Президент Індонезії Джоко Відодо підтвердив 29 квітня, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт "Групи 20", який його країна проводитиме восени.

Водночас президент Росії, за словами Відодо, також погодився відвідати подію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Таку згоду Володимир Путін нібито озвучив під час телефонної розмови з президентом Індонезії.

Видання зазначає, що західні країни вимагали від Відодо відмовити Росії в запрошенні на саміт G20 через її повномасштабне вторгнення до України, проте Джакарта наполягає на своїй "безсторонній позиції".

Індонезія, як і більшість найбільших економік, що розвиваються, намагаються зберегти нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.

Відодо заявив, що Індонезія не надсилатиме зброю Україні на прохання Зеленського, натомість запропонував гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив 27 квітня, що отримав запрошення відвідати саміт "Групи 20" від президента Індонезії - країни, яка проводитиме подію цього року.

В Адміністрації президента США привітали рішення Індонезії запросити на зустріч G20 президента України, але зауважили, що через запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, участь у саміті президента США Джо Байдена залишається під питанням.