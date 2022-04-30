Путін погодився відвідати саміт G20, - президент Індонезії Відодо
Президент Індонезії Джоко Відодо підтвердив 29 квітня, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт "Групи 20", який його країна проводитиме восени.
Водночас президент Росії, за словами Відодо, також погодився відвідати подію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Таку згоду Володимир Путін нібито озвучив під час телефонної розмови з президентом Індонезії.
Видання зазначає, що західні країни вимагали від Відодо відмовити Росії в запрошенні на саміт G20 через її повномасштабне вторгнення до України, проте Джакарта наполягає на своїй "безсторонній позиції".
Індонезія, як і більшість найбільших економік, що розвиваються, намагаються зберегти нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.
Відодо заявив, що Індонезія не надсилатиме зброю Україні на прохання Зеленського, натомість запропонував гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив 27 квітня, що отримав запрошення відвідати саміт "Групи 20" від президента Індонезії - країни, яка проводитиме подію цього року.
В Адміністрації президента США привітали рішення Індонезії запросити на зустріч G20 президента України, але зауважили, що через запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, участь у саміті президента США Джо Байдена залишається під питанням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боливар не вывезет двоих❗
да и вообще еще 100 раз передумают
поставят перед фактом
или он или все остальные не приезжают
Для того щоб шантажувати ядерним ударом по Україні як початком світової термоядерної війни Путін мав би із самого початку лобіювати наш вступ в НАТО та ЄС, а вже потім погрожувати нам, торпедуючи таким чином спокій цих об'єднань. Все? що він міг зробити для послаблення та розбещення Заходу, він вже зробив. Тепер Захід відроджується, не беручи безпосередньої військової участі в демілітаризації Росії. Путін хотів війни із Заходом на чужій території чужими руками? Він її отримав. З шаленими ризиками та ганьбою для себе та без можливості хоч якось зачепити свого "геополітичного супротивника". Найсмішніше, що всі ці говорящі пропутінcькі голови навіть не розуміють, що в світі, де війна ведеться з Україною, "якої немає", яку Путін ніколи не бачив та не визнав - у них немає жодного "останнього аргументу". Вони ведуть бій з тінню, найбільш виснажливий та безглуздий бій, в якому неможливо перемогти. https://gazeta.ua/blog/56978/putin-vede-bij-z-tinnyu
)(УЙло на)(... послав ваш престол і папу
А якщо і буде, то без путлєра.
хай хтось там з ковідом плюне на нього
- Кто там?
- Полиция. Открывайте!
- Зачем?
- Поговорить надо.
- А вас много?
- Двое.
- Ну так и поговорите друг с другом.
http://artofwar.ru/s/smolina_a/aa.shtml
открывается через VPN
других стран, столько боевых групп. Не упустят и не выпустят. Даже, если с какого то корабля
будет по скайру вещать. Это планы у всех в головах.
А пока надо саммит из Индонезии перенести из- за создания провокационнй ситуации .
путин купил индонезийского президента. Нельзя садится с убийцей за один стол ,это и опасно
и унизительно. Это только наш, геройски настроенный президент, всё ищет его взгяд. Бросьте
это дело! там нет глаз, это сверхразроботка ФСБ, это машина убийств.
Ну если его привезут в гробу, то пусть відвідуе.
Или приедут, но только чтобы от души повеселится.
Как в анекдоте. Хоронили тёщу - порвали два баяна.
(будьмо реалістами....)
Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем и хоть Путин не дал принципиальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию и обещания Патрушева.
Со своей стороны хотим внести ясность, секретарь Совбеза Николай Патрушев как возможный "временный поверенный" в делах президента и руководитель страны это худший вариант, пусть даже временного, "преемника" из возможных.
разве что оттуда прямиком в Гаагу, в клетке, ее отправят...