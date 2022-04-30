УКР
Путін погодився відвідати саміт G20, - президент Індонезії Відодо

путін,відодо

Президент Індонезії Джоко Відодо підтвердив 29 квітня, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт "Групи 20", який його країна проводитиме восени.

Водночас президент Росії, за словами Відодо, також погодився відвідати подію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Таку згоду Володимир Путін нібито озвучив під час телефонної розмови з президентом Індонезії.

Видання зазначає, що західні країни вимагали від Відодо відмовити Росії в запрошенні на саміт G20 через її повномасштабне вторгнення до України, проте Джакарта наполягає на своїй "безсторонній позиції".

Індонезія, як і більшість найбільших економік, що розвиваються, намагаються зберегти нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада вважає функціонування G20 неможливим, поки там є Росія, - міністр фінансів Фріланд

Відодо заявив, що Індонезія не надсилатиме зброю Україні на прохання Зеленського, натомість запропонував гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив 27 квітня, що отримав запрошення відвідати саміт "Групи 20" від президента Індонезії - країни, яка проводитиме подію цього року.

В Адміністрації президента США привітали рішення Індонезії запросити на зустріч G20 президента України, але зауважили, що через запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, участь у саміті президента США Джо Байдена залишається під питанням.

Автор: 

G20 (323) Індонезія (152) путін володимир (24668)
+33
Я так понимаю, что из G20 решили сделать G2. Кроме нашего и ***** там никого не будет.
30.04.2022 11:13 Відповісти
+30
Цыплят по осени считают. До цього часу йому потрібно дожить
30.04.2022 11:15 Відповісти
+30
***** до осені не доживе. Зря ти його азіат покликав. Байден сказав що на іпало ***** дивитися не хоче. Думаю багато хто з лідерів 19 так само вчинить.
30.04.2022 11:17 Відповісти
Я так понимаю, что из G20 решили сделать G2. Кроме нашего и ***** там никого не будет.
30.04.2022 11:13 Відповісти
впринципі норм....наш придушить і ********
30.04.2022 11:58 Відповісти
Буде так заглядати в очі що ***** вдавиться від сміху?
30.04.2022 12:16 Відповісти
Не смішіть моі капці , бо боюсь , що ху@ ло причавить Зе 😠
30.04.2022 12:46 Відповісти
Якраз...Шойгу вже перевозить 10 метровий стіл.
30.04.2022 12:57 Відповісти
Значит задача для байдена зажмурить зуйла❗👍 Не пропускать же встречу 20-ки .
Боливар не вывезет двоих❗
30.04.2022 12:29 Відповісти
чому G2? буде G3 - малорос, великорос і малозійський недорос!
30.04.2022 18:27 Відповісти
то еще до войны было. теперь оно вряд ли решится вылезти из бункера...тем более за 10 000 км
30.04.2022 11:14 Відповісти
)(уйло летіло на попередній самміт в Австралію ..в супроводі з двома винищувачами..коли )(уйло сиділо саме за столом.. і ще --12 лист. 2014 р. - Российские военные корабли подошли к северному берегу Австралии, ... для саммита G20, который пройдет в городе Брисбен с 15 по 16 ноября.
30.04.2022 11:27 Відповісти
в честь ху..ла на этом саммите будет играть "лебединое озеро" а сопровождать его будет крейсер Мацква, Кабзон и ансамбль Александрова ... только такой саммит может быть с участием верховного ху..ла всех свинособак.
30.04.2022 11:33 Відповісти
І заспівають їм пісню... https://m.youtube.com/watch?v=zmxmIxN77qM
30.04.2022 13:11 Відповісти
ну прям интересно девки пляшут!
30.04.2022 11:15 Відповісти
Вот бы все остальные нормальные президенты не приехали, с такой тварюкой заседать... бррр
30.04.2022 11:16 Відповісти
***** до осені не доживе. Зря ти його азіат покликав. Байден сказав що на іпало ***** дивитися не хоче. Думаю багато хто з лідерів 19 так само вчинить.
30.04.2022 11:17 Відповісти
Сам Бог велів збити літак з підером десь за межами рашки,на підльоті над Індійським океаном.
30.04.2022 11:17 Відповісти
це та гнида індонезійська, яка прислуговує рабсії, і вівє відповіла що не може поставляти зброю Україні, бо бач конституція забороняє (косплеїть марічку відсмоктанду з молдоваської сср), а трупіна на г20 запрошує.. потвора
30.04.2022 11:17 Відповісти
де ще ***** заарештувати можна ?!
30.04.2022 12:44 Відповісти
Где же здесь нейтральность если здесь идет прямое лизание жопы кремлевскому Фюреру?
30.04.2022 11:19 Відповісти
ему еще до осени дожить надо
да и вообще еще 100 раз передумают
поставят перед фактом
или он или все остальные не приезжают
30.04.2022 11:19 Відповісти
Я НАДЕЮСЬ ЧТО ДО САМИТА ЭТОХ МЕЛКИЙ ХРЕН НЕДОЖИВЕТ
30.04.2022 11:20 Відповісти
Самміту небуде!?
30.04.2022 11:20 Відповісти
У відповідь на ленд-ліз росіяни почали масово закликати враховувати ядерний сценарій. Якби це виходило з-під кремлівських кіл, було би зрозуміло. Вони давно погрожують ядерним ударом. Зрештою, тому і виникла тема з ленд-лізом. Заходу простіше знищити Путіна та його божевільню зараз, не відкладаючи на "потім і дорожче". Але про останній аргумент Кремля заговорили російські та проросійські ліберали. Мовляв, віддайте йому Україну, аби не було термоядерної війни. І тут я маю сказати, що все не так однозначно. Нанести удар по Заходу, до якого і звучать ці заклики, Путін не наважиться. Це знає він та розуміють вони. А шантажувати їх ударом по Україні, яку він може дістати через те, що наша країна поки не є частиною колективного Заходу - це наївно навіть для нього.

Для того щоб шантажувати ядерним ударом по Україні як початком світової термоядерної війни Путін мав би із самого початку лобіювати наш вступ в НАТО та ЄС, а вже потім погрожувати нам, торпедуючи таким чином спокій цих об'єднань. Все? що він міг зробити для послаблення та розбещення Заходу, він вже зробив. Тепер Захід відроджується, не беручи безпосередньої військової участі в демілітаризації Росії. Путін хотів війни із Заходом на чужій території чужими руками? Він її отримав. З шаленими ризиками та ганьбою для себе та без можливості хоч якось зачепити свого "геополітичного супротивника". Найсмішніше, що всі ці говорящі пропутінcькі голови навіть не розуміють, що в світі, де війна ведеться з Україною, "якої немає", яку Путін ніколи не бачив та не визнав - у них немає жодного "останнього аргументу". Вони ведуть бій з тінню, найбільш виснажливий та безглуздий бій, в якому неможливо перемогти. https://gazeta.ua/blog/56978/putin-vede-bij-z-tinnyu
30.04.2022 11:21 Відповісти
терориста, вбивцю, виродка, кончену мразь путіна заапросити на самміт? тоді хіба тільки, щоб знищити це падло.
30.04.2022 11:21 Відповісти
Якщо планує там і залишитись, то нехай їде! А Індонезія займає нейтральну позицію щодо геноциду, військових злочинів, злючинів проти людяності? Чи місце їй самій у G20?
30.04.2022 11:22 Відповісти
Папа Римский Франциск трижды обращался к Путину по поводу Мариуполя. Он просил разрешить судну с флагом Ватикана эвакуировать мирных жителей, застрявших на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», но все три раза его просьба была отклонена.
)(УЙло на)(... послав ваш престол і папу
30.04.2022 11:22 Відповісти
"Азовсталь" ДІТИ
30.04.2022 11:55 Відповісти
Это на саммит Зеленский должен отвезти. Что они там обсуждают звездоболы?
30.04.2022 12:06 Відповісти
Он туда пригонит весь свой тихоокенский флот. ***** он там нужен, разве что убить.
30.04.2022 11:25 Відповісти
Очень сомневаюсь, что эта бункерная крыса приедет. Зассыт.
30.04.2022 11:26 Відповісти
Оптіміст аднака. Планує до осені дожити...
30.04.2022 11:29 Відповісти
30.04.2022 11:55 Відповісти
Я тоже заявляю про нейтральность но приглашаю ету красномордую обезьяну которая считает себя президентом индонезии, пожить в киевском зоопарке где ее место. Если оно приглашает своего друга- нациста 21 века который разбомбил 45-ти миллионную страну и убил десятки тысяч людей ради развлечения.
30.04.2022 11:32 Відповісти
Та хер оно туда поедет...
30.04.2022 11:32 Відповісти
Не втрачаємо часу на коменти. Цього саміту не буде.
А якщо і буде, то без путлєра.
30.04.2022 11:33 Відповісти
Разве что для того, чтобы взять пуйло под белы рученьки и вывезти в Гаагу. Иначе это просто беспредел.
30.04.2022 11:33 Відповісти
чучелом чи тушкою?
30.04.2022 11:35 Відповісти
мумийкой....ну или голограммкой от союзмультфильма (если получится))))
30.04.2022 13:52 Відповісти
Падло ботоксное сдохнет раньше.
30.04.2022 11:35 Відповісти
Навіть не уявляю як лідери свободного світу зможуть потискати руки та спілкуватися з цим недолюдиною.
30.04.2022 11:35 Відповісти
Ху... йло може й погодився.... але не погодиться світ цивілізації. нах передаста!!!!!!
30.04.2022 11:35 Відповісти
сказати путлєру що буде сидіти за коротким столом то засцить приїхати,
хай хтось там з ковідом плюне на нього
30.04.2022 11:38 Відповісти
Обезьяна .
30.04.2022 11:39 Відповісти
Тук, тук
- Кто там?
- Полиция. Открывайте!
- Зачем?
- Поговорить надо.
- А вас много?
- Двое.
- Ну так и поговорите друг с другом.
30.04.2022 11:39 Відповісти
Там ***** и ***** приснится .
30.04.2022 11:40 Відповісти
хйло на G20 - ложка лайна у діжці меду
30.04.2022 11:40 Відповісти
Тож американці поставили умову: якщо там буде путін, то туди не приїде Байден. Індонезійці шось поплутали мабуть.
30.04.2022 11:42 Відповісти
Американці напевне нагадають цим островитянам хто їх визволив і чи має відношення до цього Ху..лова росія.
30.04.2022 11:43 Відповісти
Нехай їде... його треба виманювати.
30.04.2022 11:52 Відповісти
Ага, "поїде" він Вам, сракою по лавці...
30.04.2022 13:55 Відповісти
очень интересно и познавательно про Ленд-Лиз и не только
http://artofwar.ru/s/smolina_a/aa.shtml
открывается через VPN
30.04.2022 11:58 Відповісти
Администрация Байдена против того что бы там появился Путин. А Зеленский не против. Неужели сбудется его мечта?
30.04.2022 11:58 Відповісти
Байден взагалі сказав, що не приїде, якщо там буде опущене Уйло - хто з НОРМАЛЬНИХ людей захоче знходитись поруч з таким лайном?
30.04.2022 12:02 Відповісти
Ну, будуть засідати Уйло, Відода ця, Цзінь Пін та індус - навряд чи ще хтось сяде поруч з опущеним Уйлом (головне щоб наш не побіг здійснити давню мрію "у вічко зазирнути", сподіваюсь, Джонсон приїжджав недарма і трохи вправив мізки тому "діячу", як і Блінкен та Остін).
30.04.2022 12:00 Відповісти
Якщо паскуда доживе то там і заарештувати і судити як військового злочинця.
30.04.2022 12:00 Відповісти
Сограждане, вы не поняли! Это прекрасный шанс убить выродка! Там будет столько разведок
других стран, столько боевых групп. Не упустят и не выпустят. Даже, если с какого то корабля
будет по скайру вещать. Это планы у всех в головах.
А пока надо саммит из Индонезии перенести из- за создания провокационнй ситуации .
путин купил индонезийского президента. Нельзя садится с убийцей за один стол ,это и опасно
и унизительно. Это только наш, геройски настроенный президент, всё ищет его взгяд. Бросьте
это дело! там нет глаз, это сверхразроботка ФСБ, это машина убийств.
30.04.2022 12:08 Відповісти
Надеюсь, что 20 президентов смогут замочить одного президента - недокаратиста в сортире, как он любит.
30.04.2022 12:10 Відповісти
Есть два варианта. 1.Отказаться всем. 2.Арестовать путина, предварительно тайно вынести приговор для него через Гаагу..
30.04.2022 12:12 Відповісти
Что то мне подсказывает, что там будут двое, ну есть ещё один претендент - но министр МЗС Британии говорила, что они не дадут продать Украину ни каким переговорщикам.
30.04.2022 12:12 Відповісти
Была у Папуаса экономика развивающаяся - станет угасающая.
30.04.2022 12:14 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.04.2022 12:15 Відповісти
Зеля теж поїде. Селфі з ручканням ***** займе достойне місце в його колекції.
30.04.2022 12:22 Відповісти
Байдеп проігнорує саміт G20 якщо там буде Пуйло.
30.04.2022 12:24 Відповісти
Якщо недомірок і доживе до осіні, то буде їх на тому самміті двоє: він і індонезієць. Хоча може ще один "шукач миру в очах недомірка" до них приєднається....
30.04.2022 12:25 Відповісти
Забийте там цю тварюку ногами !
30.04.2022 12:27 Відповісти
Путін погодився відвідати саміт G20

Ну если его привезут в гробу, то пусть відвідуе.
30.04.2022 12:29 Відповісти
Думается, что многие даже на его похороны побрезгуют приехать.
Или приедут, но только чтобы от души повеселится.
Как в анекдоте. Хоронили тёщу - порвали два баяна.
30.04.2022 14:16 Відповісти
Еще кто-то удивляется? Они им свой боинг простили ради пальмового масла. А тут какая-то G20. Бибизяны беспринципные.
30.04.2022 12:29 Відповісти
ты гонишь беса - боинг был малазийский, а саммит в Индонезии
30.04.2022 21:19 Відповісти
Байден то не поедет, а вот наш может в глаза все никак не получается ведь посмотреть.
30.04.2022 12:35 Відповісти
Путлєра потрібно брати там тепленьким і волокти до Гааги !!😡
30.04.2022 12:47 Відповісти
Этот видик Видодо, несёт пургу! Американцы же сказали, что не хотят видеть плешивого гитлера - царя свинособак на этом саммите! Да и зачем? Ведь лаптеногие больше не берут никакого участия в экономической, культурно и политической жизни всего мира. У них сейчас период который называется также как в Сев. Корее «трудный путь».
30.04.2022 12:48 Відповісти
Норм пусть летит. Самолет в море и концы в воду!
30.04.2022 12:48 Відповісти
Если крыса там появится, должны защелкнуться наручники, другого шанса не будет. Влить в существо полторачку карвалола, чтоб инсульт не е#нул и "сказочке конец".😎
30.04.2022 12:52 Відповісти
Якщо зелебоба на цьому саміті застрелив якось ***** -це був би гетьман 👍🏼🙏🏼
30.04.2022 13:02 Відповісти
Маю великий сумнів, що )(уйло до осені буде існувати.
30.04.2022 13:05 Відповісти
а якщо і буде...то в якому вигляді,...формі... стані... якого зразку (двійник № 8 чи 9)))
30.04.2022 13:57 Відповісти
У мене квадратні очі від цієї новини.
30.04.2022 13:23 Відповісти
та не переживайте так... до осені ще багато разів сонце буде сходити....а для когось може й закотитись назавжди... тому...хвилюватися будемо по факту - ближче до самміту...
(будьмо реалістами....)
30.04.2022 13:55 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера те немногие люди, кто имел возможность лицезреть секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, были удивлены его воодушевлением и отличным настроением, хотя явных поводов в это трудное для страны время, вроде и не наблюдается. Причиной того, что Патрушев так раздухарился, стал практически двух часовой разговор секретаря Совбеза с Путиным. Разговор был, что называется "по душам" и судя по реакции обоих прошел на позитиве. По нашей информации, Путин не стал возлагать на Патрушева личную ответственность за проблемы с реализацией военных планов, более того, президент возложил на Патрушева вполне выполнимые задачи, которые Патрушев принял к выполнению и пообещал скорый результат. Но интересно другое, мы знаем, что Путин дал ясно понять Патрушеву, что считает его чуть не единственным по настоящему доверенным лицом и другом в системе власти. Также, президент пообещал, что в случае резкого ухудшения состояния его, Путина, здоровья фактическое управление страной перейдет, временно, именно Патрушеву.

Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем и хоть Путин не дал принципиальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию и обещания Патрушева.

Со своей стороны хотим внести ясность, секретарь Совбеза Николай Патрушев как возможный "временный поверенный" в делах президента и руководитель страны это худший вариант, пусть даже временного, "преемника" из возможных.
30.04.2022 14:23 Відповісти
Худший для кого?
30.04.2022 16:27 Відповісти
для кацапов которые хотят снять санкции
30.04.2022 21:22 Відповісти
автор канала генерал свр - "харьковский адвокат" (а в реале профессор соловей) фсб-шный крот ..
30.04.2022 21:26 Відповісти
ну так если мир очнулся и создал антипутинскую коалицию на базе Рамштайн, то почему бы не воспользоваться возможностью, да не раздавить демона на этом саммите?
30.04.2022 14:40 Відповісти
сраная бункерная крыса...зачем эта тварь нужна на встрече G20 ?

разве что оттуда прямиком в Гаагу, в клетке, ее отправят...

30.04.2022 15:00 Відповісти
Є можливість ліквідувати його літак
30.04.2022 16:34 Відповісти
там 20-ть двойников будет
30.04.2022 21:27 Відповісти
Он ещё 9 мая не пережил - не надо так спешить . . .
30.04.2022 17:39 Відповісти
Киллеры всех стран объединяйтесь - эта тварюка не должна вернуться из Индонезии живой в свой бункер.
30.04.2022 17:52 Відповісти
какие эти азиаты мерзкие ублюдки...все хотят хранить нейтральность....
30.04.2022 23:58 Відповісти
 
 