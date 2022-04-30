РУС
Путин согласился посетить саммит G20, - президент Индонезии Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил 29 апреля, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Группы 20", который его страна будет проводить осенью.

В то же время президент России, по словам Видодо, также согласился посетить событие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Такое согласие Владимир Путин якобы озвучил во время телефонного разговора с президентом Индонезии.

Издание отмечает, что западные страны требовали от Видодо отказать России в приглашении на саммит G20 из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, однако Джакарта настаивает на своей "беспристрастной позиции".

Индонезия, как и большинство крупнейших развивающихся экономик, пытаются сохранить нейтральную позицию относительно войны России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада считает функционирование G20 невозможным, пока там есть Россия, - министр финансов Фриланд

Видодо заявил, что Индонезия не будет направлять оружие Украине по просьбе Зеленского, но предложил гуманитарную помощь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 апреля, что получил приглашение посетить саммит "Группы 20" от президента Индонезии – страны, которая будет проводить событие в этом году.

В Администрации президента США приветствовали решение Индонезии пригласить на встречу G20 президента Украины, но отметили, что из-за приглашения диктатора РФ Владимира Путина участие в саммите президента США Джо Байдена остается под вопросом.

+33
Я так понимаю, что из G20 решили сделать G2. Кроме нашего и ***** там никого не будет.
30.04.2022 11:13 Ответить
+30
Цыплят по осени считают. До цього часу йому потрібно дожить
30.04.2022 11:15 Ответить
+30
***** до осені не доживе. Зря ти його азіат покликав. Байден сказав що на іпало ***** дивитися не хоче. Думаю багато хто з лідерів 19 так само вчинить.
30.04.2022 11:17 Ответить
Я так понимаю, что из G20 решили сделать G2. Кроме нашего и ***** там никого не будет.
30.04.2022 11:13 Ответить
впринципі норм....наш придушить і ********
30.04.2022 11:58 Ответить
Буде так заглядати в очі що ***** вдавиться від сміху?
30.04.2022 12:16 Ответить
Не смішіть моі капці , бо боюсь , що ху@ ло причавить Зе 😠
30.04.2022 12:46 Ответить
Якраз...Шойгу вже перевозить 10 метровий стіл.
30.04.2022 12:57 Ответить
Значит задача для байдена зажмурить зуйла❗👍 Не пропускать же встречу 20-ки .
Боливар не вывезет двоих❗
30.04.2022 12:29 Ответить
чому G2? буде G3 - малорос, великорос і малозійський недорос!
30.04.2022 18:27 Ответить
то еще до войны было. теперь оно вряд ли решится вылезти из бункера...тем более за 10 000 км
30.04.2022 11:14 Ответить
)(уйло летіло на попередній самміт в Австралію ..в супроводі з двома винищувачами..коли )(уйло сиділо саме за столом.. і ще --12 лист. 2014 р. - Российские военные корабли подошли к северному берегу Австралии, ... для саммита G20, который пройдет в городе Брисбен с 15 по 16 ноября.
30.04.2022 11:27 Ответить
в честь ху..ла на этом саммите будет играть "лебединое озеро" а сопровождать его будет крейсер Мацква, Кабзон и ансамбль Александрова ... только такой саммит может быть с участием верховного ху..ла всех свинособак.
30.04.2022 11:33 Ответить
І заспівають їм пісню... https://m.youtube.com/watch?v=zmxmIxN77qM
30.04.2022 13:11 Ответить
ну прям интересно девки пляшут!
30.04.2022 11:15 Ответить
Цыплят по осени считают. До цього часу йому потрібно дожить
30.04.2022 11:15 Ответить
30.04.2022 11:35 Ответить
Вот бы все остальные нормальные президенты не приехали, с такой тварюкой заседать... бррр
30.04.2022 11:16 Ответить
***** до осені не доживе. Зря ти його азіат покликав. Байден сказав що на іпало ***** дивитися не хоче. Думаю багато хто з лідерів 19 так само вчинить.
30.04.2022 11:17 Ответить
Сам Бог велів збити літак з підером десь за межами рашки,на підльоті над Індійським океаном.
30.04.2022 11:17 Ответить
це та гнида індонезійська, яка прислуговує рабсії, і вівє відповіла що не може поставляти зброю Україні, бо бач конституція забороняє (косплеїть марічку відсмоктанду з молдоваської сср), а трупіна на г20 запрошує.. потвора
30.04.2022 11:17 Ответить
де ще ***** заарештувати можна ?!
показать весь комментарий
30.04.2022 12:44 Ответить
Где же здесь нейтральность если здесь идет прямое лизание жопы кремлевскому Фюреру?
30.04.2022 11:19 Ответить
ему еще до осени дожить надо
да и вообще еще 100 раз передумают
поставят перед фактом
или он или все остальные не приезжают
30.04.2022 11:19 Ответить
Я НАДЕЮСЬ ЧТО ДО САМИТА ЭТОХ МЕЛКИЙ ХРЕН НЕДОЖИВЕТ
30.04.2022 11:20 Ответить
Самміту небуде!?
30.04.2022 11:20 Ответить
У відповідь на ленд-ліз росіяни почали масово закликати враховувати ядерний сценарій. Якби це виходило з-під кремлівських кіл, було би зрозуміло. Вони давно погрожують ядерним ударом. Зрештою, тому і виникла тема з ленд-лізом. Заходу простіше знищити Путіна та його божевільню зараз, не відкладаючи на "потім і дорожче". Але про останній аргумент Кремля заговорили російські та проросійські ліберали. Мовляв, віддайте йому Україну, аби не було термоядерної війни. І тут я маю сказати, що все не так однозначно. Нанести удар по Заходу, до якого і звучать ці заклики, Путін не наважиться. Це знає він та розуміють вони. А шантажувати їх ударом по Україні, яку він може дістати через те, що наша країна поки не є частиною колективного Заходу - це наївно навіть для нього.

Для того щоб шантажувати ядерним ударом по Україні як початком світової термоядерної війни Путін мав би із самого початку лобіювати наш вступ в НАТО та ЄС, а вже потім погрожувати нам, торпедуючи таким чином спокій цих об'єднань. Все? що він міг зробити для послаблення та розбещення Заходу, він вже зробив. Тепер Захід відроджується, не беручи безпосередньої військової участі в демілітаризації Росії. Путін хотів війни із Заходом на чужій території чужими руками? Він її отримав. З шаленими ризиками та ганьбою для себе та без можливості хоч якось зачепити свого "геополітичного супротивника". Найсмішніше, що всі ці говорящі пропутінcькі голови навіть не розуміють, що в світі, де війна ведеться з Україною, "якої немає", яку Путін ніколи не бачив та не визнав - у них немає жодного "останнього аргументу". Вони ведуть бій з тінню, найбільш виснажливий та безглуздий бій, в якому неможливо перемогти. https://gazeta.ua/blog/56978/putin-vede-bij-z-tinnyu
30.04.2022 11:21 Ответить
терориста, вбивцю, виродка, кончену мразь путіна заапросити на самміт? тоді хіба тільки, щоб знищити це падло.
30.04.2022 11:21 Ответить
Якщо планує там і залишитись, то нехай їде! А Індонезія займає нейтральну позицію щодо геноциду, військових злочинів, злючинів проти людяності? Чи місце їй самій у G20?
30.04.2022 11:22 Ответить
Папа Римский Франциск трижды обращался к Путину по поводу Мариуполя. Он просил разрешить судну с флагом Ватикана эвакуировать мирных жителей, застрявших на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», но все три раза его просьба была отклонена.
)(УЙло на)(... послав ваш престол і папу
30.04.2022 11:22 Ответить
"Азовсталь" ДІТИ
30.04.2022 11:55 Ответить
Это на саммит Зеленский должен отвезти. Что они там обсуждают звездоболы?
30.04.2022 12:06 Ответить
Он туда пригонит весь свой тихоокенский флот. ***** он там нужен, разве что убить.
30.04.2022 11:25 Ответить
Очень сомневаюсь, что эта бункерная крыса приедет. Зассыт.
30.04.2022 11:26 Ответить
Оптіміст аднака. Планує до осені дожити...
30.04.2022 11:29 Ответить
30.04.2022 11:55 Ответить
Я тоже заявляю про нейтральность но приглашаю ету красномордую обезьяну которая считает себя президентом индонезии, пожить в киевском зоопарке где ее место. Если оно приглашает своего друга- нациста 21 века который разбомбил 45-ти миллионную страну и убил десятки тысяч людей ради развлечения.
30.04.2022 11:32 Ответить
Та хер оно туда поедет...
30.04.2022 11:32 Ответить
Не втрачаємо часу на коменти. Цього саміту не буде.
А якщо і буде, то без путлєра.
30.04.2022 11:33 Ответить
Разве что для того, чтобы взять пуйло под белы рученьки и вывезти в Гаагу. Иначе это просто беспредел.
30.04.2022 11:33 Ответить
чучелом чи тушкою?
30.04.2022 11:35 Ответить
мумийкой....ну или голограммкой от союзмультфильма (если получится))))
30.04.2022 13:52 Ответить
Падло ботоксное сдохнет раньше.
30.04.2022 11:35 Ответить
Навіть не уявляю як лідери свободного світу зможуть потискати руки та спілкуватися з цим недолюдиною.
30.04.2022 11:35 Ответить
Ху... йло може й погодився.... але не погодиться світ цивілізації. нах передаста!!!!!!
30.04.2022 11:35 Ответить
сказати путлєру що буде сидіти за коротким столом то засцить приїхати,
хай хтось там з ковідом плюне на нього
30.04.2022 11:38 Ответить
Обезьяна .
30.04.2022 11:39 Ответить
Тук, тук
- Кто там?
- Полиция. Открывайте!
- Зачем?
- Поговорить надо.
- А вас много?
- Двое.
- Ну так и поговорите друг с другом.
30.04.2022 11:39 Ответить
Там ***** и ***** приснится .
30.04.2022 11:40 Ответить
хйло на G20 - ложка лайна у діжці меду
30.04.2022 11:40 Ответить
Тож американці поставили умову: якщо там буде путін, то туди не приїде Байден. Індонезійці шось поплутали мабуть.
30.04.2022 11:42 Ответить
Американці напевне нагадають цим островитянам хто їх визволив і чи має відношення до цього Ху..лова росія.
30.04.2022 11:43 Ответить
Нехай їде... його треба виманювати.
30.04.2022 11:52 Ответить
Ага, "поїде" він Вам, сракою по лавці...
30.04.2022 13:55 Ответить
очень интересно и познавательно про Ленд-Лиз и не только
http://artofwar.ru/s/smolina_a/aa.shtml
открывается через VPN
30.04.2022 11:58 Ответить
Администрация Байдена против того что бы там появился Путин. А Зеленский не против. Неужели сбудется его мечта?
30.04.2022 11:58 Ответить
Байден взагалі сказав, що не приїде, якщо там буде опущене Уйло - хто з НОРМАЛЬНИХ людей захоче знходитись поруч з таким лайном?
30.04.2022 12:02 Ответить
Ну, будуть засідати Уйло, Відода ця, Цзінь Пін та індус - навряд чи ще хтось сяде поруч з опущеним Уйлом (головне щоб наш не побіг здійснити давню мрію "у вічко зазирнути", сподіваюсь, Джонсон приїжджав недарма і трохи вправив мізки тому "діячу", як і Блінкен та Остін).
30.04.2022 12:00 Ответить
Якщо паскуда доживе то там і заарештувати і судити як військового злочинця.
30.04.2022 12:00 Ответить
Сограждане, вы не поняли! Это прекрасный шанс убить выродка! Там будет столько разведок
других стран, столько боевых групп. Не упустят и не выпустят. Даже, если с какого то корабля
будет по скайру вещать. Это планы у всех в головах.
А пока надо саммит из Индонезии перенести из- за создания провокационнй ситуации .
путин купил индонезийского президента. Нельзя садится с убийцей за один стол ,это и опасно
и унизительно. Это только наш, геройски настроенный президент, всё ищет его взгяд. Бросьте
это дело! там нет глаз, это сверхразроботка ФСБ, это машина убийств.
30.04.2022 12:08 Ответить
Надеюсь, что 20 президентов смогут замочить одного президента - недокаратиста в сортире, как он любит.
30.04.2022 12:10 Ответить
Есть два варианта. 1.Отказаться всем. 2.Арестовать путина, предварительно тайно вынести приговор для него через Гаагу..
30.04.2022 12:12 Ответить
Что то мне подсказывает, что там будут двое, ну есть ещё один претендент - но министр МЗС Британии говорила, что они не дадут продать Украину ни каким переговорщикам.
30.04.2022 12:12 Ответить
Была у Папуаса экономика развивающаяся - станет угасающая.
30.04.2022 12:14 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.04.2022 12:15 Ответить
Зеля теж поїде. Селфі з ручканням ***** займе достойне місце в його колекції.
30.04.2022 12:22 Ответить
Байдеп проігнорує саміт G20 якщо там буде Пуйло.
30.04.2022 12:24 Ответить
Якщо недомірок і доживе до осіні, то буде їх на тому самміті двоє: він і індонезієць. Хоча може ще один "шукач миру в очах недомірка" до них приєднається....
30.04.2022 12:25 Ответить
Забийте там цю тварюку ногами !
30.04.2022 12:27 Ответить
Путін погодився відвідати саміт G20

Ну если его привезут в гробу, то пусть відвідуе.
30.04.2022 12:29 Ответить
Думается, что многие даже на его похороны побрезгуют приехать.
Или приедут, но только чтобы от души повеселится.
Как в анекдоте. Хоронили тёщу - порвали два баяна.
30.04.2022 14:16 Ответить
Еще кто-то удивляется? Они им свой боинг простили ради пальмового масла. А тут какая-то G20. Бибизяны беспринципные.
30.04.2022 12:29 Ответить
ты гонишь беса - боинг был малазийский, а саммит в Индонезии
30.04.2022 21:19 Ответить
Байден то не поедет, а вот наш может в глаза все никак не получается ведь посмотреть.
30.04.2022 12:35 Ответить
Путлєра потрібно брати там тепленьким і волокти до Гааги !!😡
30.04.2022 12:47 Ответить
Этот видик Видодо, несёт пургу! Американцы же сказали, что не хотят видеть плешивого гитлера - царя свинособак на этом саммите! Да и зачем? Ведь лаптеногие больше не берут никакого участия в экономической, культурно и политической жизни всего мира. У них сейчас период который называется также как в Сев. Корее «трудный путь».
30.04.2022 12:48 Ответить
Норм пусть летит. Самолет в море и концы в воду!
30.04.2022 12:48 Ответить
Если крыса там появится, должны защелкнуться наручники, другого шанса не будет. Влить в существо полторачку карвалола, чтоб инсульт не е#нул и "сказочке конец".😎
30.04.2022 12:52 Ответить
Якщо зелебоба на цьому саміті застрелив якось ***** -це був би гетьман 👍🏼🙏🏼
30.04.2022 13:02 Ответить
Маю великий сумнів, що )(уйло до осені буде існувати.
30.04.2022 13:05 Ответить
а якщо і буде...то в якому вигляді,...формі... стані... якого зразку (двійник № 8 чи 9)))
30.04.2022 13:57 Ответить
У мене квадратні очі від цієї новини.
30.04.2022 13:23 Ответить
та не переживайте так... до осені ще багато разів сонце буде сходити....а для когось може й закотитись назавжди... тому...хвилюватися будемо по факту - ближче до самміту...
(будьмо реалістами....)
30.04.2022 13:55 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера те немногие люди, кто имел возможность лицезреть секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, были удивлены его воодушевлением и отличным настроением, хотя явных поводов в это трудное для страны время, вроде и не наблюдается. Причиной того, что Патрушев так раздухарился, стал практически двух часовой разговор секретаря Совбеза с Путиным. Разговор был, что называется "по душам" и судя по реакции обоих прошел на позитиве. По нашей информации, Путин не стал возлагать на Патрушева личную ответственность за проблемы с реализацией военных планов, более того, президент возложил на Патрушева вполне выполнимые задачи, которые Патрушев принял к выполнению и пообещал скорый результат. Но интересно другое, мы знаем, что Путин дал ясно понять Патрушеву, что считает его чуть не единственным по настоящему доверенным лицом и другом в системе власти. Также, президент пообещал, что в случае резкого ухудшения состояния его, Путина, здоровья фактическое управление страной перейдет, временно, именно Патрушеву.

Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем и хоть Путин не дал принципиальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию и обещания Патрушева.

Со своей стороны хотим внести ясность, секретарь Совбеза Николай Патрушев как возможный "временный поверенный" в делах президента и руководитель страны это худший вариант, пусть даже временного, "преемника" из возможных.
30.04.2022 14:23 Ответить
Худший для кого?
30.04.2022 16:27 Ответить
для кацапов которые хотят снять санкции
30.04.2022 21:22 Ответить
автор канала генерал свр - "харьковский адвокат" (а в реале профессор соловей) фсб-шный крот ..
30.04.2022 21:26 Ответить
ну так если мир очнулся и создал антипутинскую коалицию на базе Рамштайн, то почему бы не воспользоваться возможностью, да не раздавить демона на этом саммите?
30.04.2022 14:40 Ответить
сраная бункерная крыса...зачем эта тварь нужна на встрече G20 ?

разве что оттуда прямиком в Гаагу, в клетке, ее отправят...

30.04.2022 15:00 Ответить
Є можливість ліквідувати його літак
30.04.2022 16:34 Ответить
там 20-ть двойников будет
30.04.2022 21:27 Ответить
Он ещё 9 мая не пережил - не надо так спешить . . .
30.04.2022 17:39 Ответить
Киллеры всех стран объединяйтесь - эта тварюка не должна вернуться из Индонезии живой в свой бункер.
30.04.2022 17:52 Ответить
какие эти азиаты мерзкие ублюдки...все хотят хранить нейтральность....
30.04.2022 23:58 Ответить
 
 