Путин согласился посетить саммит G20, - президент Индонезии Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил 29 апреля, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Группы 20", который его страна будет проводить осенью.

В то же время президент России, по словам Видодо, также согласился посетить событие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Такое согласие Владимир Путин якобы озвучил во время телефонного разговора с президентом Индонезии.

Издание отмечает, что западные страны требовали от Видодо отказать России в приглашении на саммит G20 из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, однако Джакарта настаивает на своей "беспристрастной позиции".

Индонезия, как и большинство крупнейших развивающихся экономик, пытаются сохранить нейтральную позицию относительно войны России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада считает функционирование G20 невозможным, пока там есть Россия, - министр финансов Фриланд

Видодо заявил, что Индонезия не будет направлять оружие Украине по просьбе Зеленского, но предложил гуманитарную помощь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 апреля, что получил приглашение посетить саммит "Группы 20" от президента Индонезии – страны, которая будет проводить событие в этом году.

В Администрации президента США приветствовали решение Индонезии пригласить на встречу G20 президента Украины, но отметили, что из-за приглашения диктатора РФ Владимира Путина участие в саммите президента США Джо Байдена остается под вопросом.