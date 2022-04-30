Путин согласился посетить саммит G20, - президент Индонезии Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил 29 апреля, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Группы 20", который его страна будет проводить осенью.
В то же время президент России, по словам Видодо, также согласился посетить событие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Такое согласие Владимир Путин якобы озвучил во время телефонного разговора с президентом Индонезии.
Издание отмечает, что западные страны требовали от Видодо отказать России в приглашении на саммит G20 из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, однако Джакарта настаивает на своей "беспристрастной позиции".
Индонезия, как и большинство крупнейших развивающихся экономик, пытаются сохранить нейтральную позицию относительно войны России против Украины.
Видодо заявил, что Индонезия не будет направлять оружие Украине по просьбе Зеленского, но предложил гуманитарную помощь.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 апреля, что получил приглашение посетить саммит "Группы 20" от президента Индонезии – страны, которая будет проводить событие в этом году.
В Администрации президента США приветствовали решение Индонезии пригласить на встречу G20 президента Украины, но отметили, что из-за приглашения диктатора РФ Владимира Путина участие в саммите президента США Джо Байдена остается под вопросом.
Боливар не вывезет двоих❗
да и вообще еще 100 раз передумают
поставят перед фактом
или он или все остальные не приезжают
Для того щоб шантажувати ядерним ударом по Україні як початком світової термоядерної війни Путін мав би із самого початку лобіювати наш вступ в НАТО та ЄС, а вже потім погрожувати нам, торпедуючи таким чином спокій цих об'єднань. Все? що він міг зробити для послаблення та розбещення Заходу, він вже зробив. Тепер Захід відроджується, не беручи безпосередньої військової участі в демілітаризації Росії. Путін хотів війни із Заходом на чужій території чужими руками? Він її отримав. З шаленими ризиками та ганьбою для себе та без можливості хоч якось зачепити свого "геополітичного супротивника". Найсмішніше, що всі ці говорящі пропутінcькі голови навіть не розуміють, що в світі, де війна ведеться з Україною, "якої немає", яку Путін ніколи не бачив та не визнав - у них немає жодного "останнього аргументу". Вони ведуть бій з тінню, найбільш виснажливий та безглуздий бій, в якому неможливо перемогти. https://gazeta.ua/blog/56978/putin-vede-bij-z-tinnyu
)(УЙло на)(... послав ваш престол і папу
А якщо і буде, то без путлєра.
хай хтось там з ковідом плюне на нього
- Кто там?
- Полиция. Открывайте!
- Зачем?
- Поговорить надо.
- А вас много?
- Двое.
- Ну так и поговорите друг с другом.
http://artofwar.ru/s/smolina_a/aa.shtml
открывается через VPN
других стран, столько боевых групп. Не упустят и не выпустят. Даже, если с какого то корабля
будет по скайру вещать. Это планы у всех в головах.
А пока надо саммит из Индонезии перенести из- за создания провокационнй ситуации .
путин купил индонезийского президента. Нельзя садится с убийцей за один стол ,это и опасно
и унизительно. Это только наш, геройски настроенный президент, всё ищет его взгяд. Бросьте
это дело! там нет глаз, это сверхразроботка ФСБ, это машина убийств.
Ну если его привезут в гробу, то пусть відвідуе.
Или приедут, но только чтобы от души повеселится.
Как в анекдоте. Хоронили тёщу - порвали два баяна.
(будьмо реалістами....)
Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем и хоть Путин не дал принципиальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию и обещания Патрушева.
Со своей стороны хотим внести ясность, секретарь Совбеза Николай Патрушев как возможный "временный поверенный" в делах президента и руководитель страны это худший вариант, пусть даже временного, "преемника" из возможных.
разве что оттуда прямиком в Гаагу, в клетке, ее отправят...