Зеленского пригласили на саммит G20

Глава "Группы двадцати" и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите осенью.

Об этом сообщил президент Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - говорится в твите.

Саммит G20 должен начаться 15 ноября.

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