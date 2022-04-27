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Зеленского пригласили на саммит G20

група,двадцяти

Глава "Группы двадцати" и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите осенью.

Об этом сообщил президент Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - говорится в твите.

Саммит G20 должен начаться 15 ноября.

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G20 (300) Зеленский Владимир (20525) Индонезия (140)


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Топ комментарии
+14
Вова, готуйся, щоб не знаньбився і не зганьбив Україну. І не вздумай бикувати та про позаблоковий статус ляпати. Нахріна тобі ростов?
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27.04.2022 16:26
+8
👍 с повышением❗
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27.04.2022 15:58
+8
Та вже добре, що не Юзік...
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27.04.2022 16:01
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👍 с повышением❗
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27.04.2022 15:58 Ответить
Та вже добре, що не Юзік...
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27.04.2022 16:01 Ответить
Президент Индонезии приглаил Зелю авансом....типа Зеля стане президентом всего Мира))))
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27.04.2022 16:02 Ответить
ахаха, преЗемира))
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27.04.2022 17:46 Ответить
неее, преЗемир))))
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27.04.2022 17:48 Ответить
рояль брати? чи там дадуть?
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27.04.2022 19:24 Ответить
краще виженіть звідти русню
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27.04.2022 16:06 Ответить
Буде пісюном на балалайці грати?
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27.04.2022 16:09 Ответить
зеленка на шопинг мотанется со спиногрызами
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27.04.2022 16:12 Ответить
Вова, готуйся, щоб не знаньбився і не зганьбив Україну. І не вздумай бикувати та про позаблоковий статус ляпати. Нахріна тобі ростов?
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27.04.2022 16:26 Ответить
Сподіваюся, там кацапів не буде. Бо Зеленський може почати заглядати у очі *****, щоб зійтися десь посередині.
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27.04.2022 16:32 Ответить
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27.04.2022 23:31 Ответить
А ВЯЛИКИХ В ВАЛЕНКАХ НЕ ПРИГЛАСИЛИ !)
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27.04.2022 16:43 Ответить
Вони самі приїдуть, без запрошення.
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27.04.2022 18:00 Ответить
Південна корея і даже круче. Не теряйся там, вован. Нєкоториє в англії вважають тебе другим Черчіллєм. Хз. Може. Надіюсь.
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27.04.2022 16:47 Ответить
Отличное достижение командьі президента Украиньі ! 🇺🇦
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27.04.2022 16:50 Ответить
Причому тут зеДебіл США лобіюють, а заслуг зеленої блювоти ніякої.
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27.04.2022 18:14 Ответить
Може народу України?
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27.04.2022 19:30 Ответить
Вот где зеледент вдоволь порезвиться сможет!
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27.04.2022 17:43 Ответить
Без Єрмака???
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27.04.2022 18:32 Ответить
15 листопада? Оптимісти сидять у G20...
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27.04.2022 21:20 Ответить
Вовє Зе треба поняти одне - на Заході є таке поняття як 15 хвилин слави, потім з тобою ніхто не буде носитись як з писаною торбою. Порох це зрозуміє, а для актора це буде катастрофа.
Як що англійці через два роки після війни забули Черчиля, то що тут казати про Зе.
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27.04.2022 23:03 Ответить
Странные кометы! В это время Украине надлежит быть единой. Приведите ваши головы в порядок. Диванные профессора. В то время, как бойцы и волонтёры на фронте. И мы в Европе занимаемся беженцами.
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28.04.2022 00:07 Ответить
очень с вами согласна, позор!
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08.07.2022 08:41 Ответить
 
 