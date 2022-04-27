Зеленского пригласили на саммит G20
Глава "Группы двадцати" и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите осенью.
Об этом сообщил президент Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - говорится в твите.
Саммит G20 должен начаться 15 ноября.
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Як що англійці через два роки після війни забули Черчиля, то що тут казати про Зе.