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Новини
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Зеленського запросили на саміт G20

група,двадцяти

Голова "Групи двадцяти" та президент Індонезії Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті восени.

Про це повідомив президент України у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20", - йдеться у твіті.

Саміт G20 має початися 15 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На майбутній саміт G20 варто запросити Україну замість Росії, - Байден

Автор: 

G20 (323) Зеленський Володимир (23998) Індонезія (149)


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Топ коментарі
+14
Вова, готуйся, щоб не знаньбився і не зганьбив Україну. І не вздумай бикувати та про позаблоковий статус ляпати. Нахріна тобі ростов?
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27.04.2022 16:26
+8
👍 с повышением❗
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27.04.2022 15:58
+8
Та вже добре, що не Юзік...
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27.04.2022 16:01
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👍 с повышением❗
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27.04.2022 15:58 Відповісти
Та вже добре, що не Юзік...
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27.04.2022 16:01 Відповісти
Президент Индонезии приглаил Зелю авансом....типа Зеля стане президентом всего Мира))))
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27.04.2022 16:02 Відповісти
ахаха, преЗемира))
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27.04.2022 17:46 Відповісти
неее, преЗемир))))
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27.04.2022 17:48 Відповісти
рояль брати? чи там дадуть?
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27.04.2022 19:24 Відповісти
краще виженіть звідти русню
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27.04.2022 16:06 Відповісти
Буде пісюном на балалайці грати?
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27.04.2022 16:09 Відповісти
зеленка на шопинг мотанется со спиногрызами
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27.04.2022 16:12 Відповісти
Вова, готуйся, щоб не знаньбився і не зганьбив Україну. І не вздумай бикувати та про позаблоковий статус ляпати. Нахріна тобі ростов?
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27.04.2022 16:26 Відповісти
Сподіваюся, там кацапів не буде. Бо Зеленський може почати заглядати у очі *****, щоб зійтися десь посередині.
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27.04.2022 16:32 Відповісти
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27.04.2022 23:31 Відповісти
А ВЯЛИКИХ В ВАЛЕНКАХ НЕ ПРИГЛАСИЛИ !)
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27.04.2022 16:43 Відповісти
Вони самі приїдуть, без запрошення.
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27.04.2022 18:00 Відповісти
Південна корея і даже круче. Не теряйся там, вован. Нєкоториє в англії вважають тебе другим Черчіллєм. Хз. Може. Надіюсь.
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27.04.2022 16:47 Відповісти
Отличное достижение командьі президента Украиньі ! 🇺🇦
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27.04.2022 16:50 Відповісти
Причому тут зеДебіл США лобіюють, а заслуг зеленої блювоти ніякої.
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27.04.2022 18:14 Відповісти
Може народу України?
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27.04.2022 19:30 Відповісти
Вот где зеледент вдоволь порезвиться сможет!
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27.04.2022 17:43 Відповісти
Без Єрмака???
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27.04.2022 18:32 Відповісти
15 листопада? Оптимісти сидять у G20...
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27.04.2022 21:20 Відповісти
Вовє Зе треба поняти одне - на Заході є таке поняття як 15 хвилин слави, потім з тобою ніхто не буде носитись як з писаною торбою. Порох це зрозуміє, а для актора це буде катастрофа.
Як що англійці через два роки після війни забули Черчиля, то що тут казати про Зе.
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27.04.2022 23:03 Відповісти
Странные кометы! В это время Украине надлежит быть единой. Приведите ваши головы в порядок. Диванные профессора. В то время, как бойцы и волонтёры на фронте. И мы в Европе занимаемся беженцами.
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28.04.2022 00:07 Відповісти
очень с вами согласна, позор!
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08.07.2022 08:41 Відповісти
 
 