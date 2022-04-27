Зеленського запросили на саміт G20

Голова "Групи двадцяти" та президент Індонезії Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті восени.

Про це повідомив президент України у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20", - йдеться у твіті.

Саміт G20 має початися 15 листопада.

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