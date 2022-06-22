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Глава G20, президент Индонезии Видодо планирует визиты в Украину и Россию

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

відодо

Глава G20, президент Индонезии Джоко Видодо в июне планирует посетить Украину и Россию.

Об этом сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Марсуди, в Киеве и Москве Видодо встретится с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Визиты Видодо в Киев и Москву должны пройти после участия индонезийского президента в саммите G7 в Германии 26-27 июня. На него также приглашена Индонезия, сообщила чиновник.

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"Визит президента подчеркивает обеспокоенность Индонезии гуманитарными вопросами. Страна попытается внести свой вклад в урегулирование продовольственного кризиса, вызванного войной, а также его последствий", - сказала Марсуди.

Президент Индонезии станет первым главой азиатской страны, который посетит Украину и Россию после того, как РФ вторглась в Украину.

Ранее глава G20 Видодо пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G20 в ноябре этого года.

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Топ комментарии
+3
скасувати запрошення ***** на самміт G20
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22.06.2022 12:57
+3
кхм ... мда ... а японцы только суши едят

Индонезия один из крупнейших покупателей украинского зерна
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22.06.2022 13:11
+2
Еще один на Буче не попиарился!? Цель визита!?
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22.06.2022 12:41
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Еще один на Буче не попиарился!? Цель визита!?
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22.06.2022 12:41 Ответить
скасувати запрошення ***** на самміт G20
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22.06.2022 12:57 Ответить
Хоче нафти за 3 копіки у путіна відсмоктати?
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22.06.2022 12:48 Ответить
Та да, надо путлера палкой потыкать, не сдох ли там еще в своем бункере.
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22.06.2022 12:51 Ответить
Этот крендель за зерном едет. Пусть сразу и список военной помощи с собой берет. Будем бартер делать. Халява закончилась. Ну я бы так сказал. Клоун и его клика наверно так не смогут.
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22.06.2022 12:53 Ответить
Каким зерном? У них рис кушает.
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22.06.2022 13:03 Ответить
кхм ... мда ... а японцы только суши едят

Индонезия один из крупнейших покупателей украинского зерна
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22.06.2022 13:11 Ответить
Українського всього
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29.06.2022 10:12 Ответить
Кацапський хрін
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22.06.2022 13:02 Ответить
Зброя,санкції, потім пасідєлкі
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22.06.2022 13:03 Ответить
1. за Нептунами едет
2.может в обмен поставить корабли-Индонезия морская держава
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22.06.2022 13:47 Ответить
 
 