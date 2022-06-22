Глава G20, президент Индонезии Видодо планирует визиты в Украину и Россию
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Глава G20, президент Индонезии Джоко Видодо в июне планирует посетить Украину и Россию.
Об этом сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам Марсуди, в Киеве и Москве Видодо встретится с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Визиты Видодо в Киев и Москву должны пройти после участия индонезийского президента в саммите G7 в Германии 26-27 июня. На него также приглашена Индонезия, сообщила чиновник.
"Визит президента подчеркивает обеспокоенность Индонезии гуманитарными вопросами. Страна попытается внести свой вклад в урегулирование продовольственного кризиса, вызванного войной, а также его последствий", - сказала Марсуди.
Президент Индонезии станет первым главой азиатской страны, который посетит Украину и Россию после того, как РФ вторглась в Украину.
Ранее глава G20 Видодо пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G20 в ноябре этого года.
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