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У россиян недостаточно потенциала для массированных атак на разных направлениях, - Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рахманин

Войска РФ сосредоточились на узком участке фронта в Луганской области, поскольку у них нет достаточного ресурса для массированных наступлений на нескольких направлениях. И без всеобщей мобилизации такой возможности у россиян не будет.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"У россиян недостаточно потенциала, чтобы одновременно массированно атаковать на разных направлениях. Поэтому они сосредоточились на очень узком участке, чтобы добиться каких-то конкретных результатов. Фактически там сегодня находятся элементы шести разных армий, значительная часть артиллерии: ствольной, прицепной, систем залпового огня, которая была на вооружении, и даже часть снятых с хранения. Это сделано для того, чтобы создать огромное преимущество в плотности огня и средствах поражения", - объясняет народный депутат.

Этого оружия и личного состава достаточно для тактических успехов, но мало для массированных наступлений и для преодоления сопротивления ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы переломить ход войны, нам необходимы недели слаженной учебы и обороны, - Рахманин

"За счет частичной мобилизации офицеров запаса, наемников, которых россияне привлекают через частные военные компании, ресурс, чтобы вести такую войну, у них есть. Но есть ли у них ресурс, чтобы осуществлять масштабное наступление на нескольких направлениях, чтобы захватывать большие территории, преодолевая сопротивление ВСУ, - здесь огромный вопросительный знак. И без объявления общей мобилизации это сделать будет крайне трудно", - резюмирует представитель "Голоса".
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Топ комментарии
+11
Зате розносити як в тирі любу інфраструктуру України відповідно з людськими жертвами Рашка може спокійно тривалий час без жодних наземних атак. А оскільки такі ракетні обстріли відбуваються з територій Рашки, Бульбостану і морських акваторій, то для наших ЗСУ - це патова ситуація(
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29.06.2022 10:17
+8
Значна частина нашого населення обнагліла до такої степені, що вже втрата любого села - зрада зрадна. Вже всі забули, як орків відкинули з-під Києва та і вцілому з півночі, як їх відкинули з Вознесенська та Миколаївської області, як тримається Донецька область ітд. Якщо щось "б'є по насленню сильно" і втрачається віра сидячи на дивані - це ж населення може зібрати речі та їхати допомагати ЗСУ на полі бою.
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29.06.2022 10:17
+7
Але заяви не переб'ють інфу із поля бою. Навіть якщо ми робимо усе вірно, якщо то наша стратегія, але інформаційно, втрата територій б'є по населенню дуже сильно.
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29.06.2022 10:07
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Але заяви не переб'ють інфу із поля бою. Навіть якщо ми робимо усе вірно, якщо то наша стратегія, але інформаційно, втрата територій б'є по населенню дуже сильно.
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29.06.2022 10:07 Ответить
Значна частина нашого населення обнагліла до такої степені, що вже втрата любого села - зрада зрадна. Вже всі забули, як орків відкинули з-під Києва та і вцілому з півночі, як їх відкинули з Вознесенська та Миколаївської області, як тримається Донецька область ітд. Якщо щось "б'є по насленню сильно" і втрачається віра сидячи на дивані - це ж населення може зібрати речі та їхати допомагати ЗСУ на полі бою.
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29.06.2022 10:17 Ответить
На полі бою відбувається якраз те, про що говорить Рахманін. Ту "концентрацію артилеріії". А зробити висновок про стратегічні можливості рф, "на полі бою" неможливо. А якщо населення вже знаходиться у стані істерики-нехай слухають Арестовича.
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29.06.2022 10:28 Ответить
впесту твоего брехуна арестовича - он же заврался до отупления - уже не помнит что он врал на свое же вранье
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29.06.2022 17:47 Ответить
Кто ему рот открыл? Глава Генштаба или министр обороны?
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29.06.2022 10:09 Ответить
У нього є допуск до державної таємниці і він знає шо говорить.
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29.06.2022 10:13 Ответить
не пести кацап он тебе и твоим тварям рот закроет быстрее
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29.06.2022 17:48 Ответить
Рашист робить те,що він робить постійно І це його ТАКТИКА.Ніколи і нігде він масовано не нападає,а рве кусками,частинами досягаючи конкретних результатів,на що вказують всі його попередні конкретні окупаційні результати(Грузія.Придністровя Крим Донбас ,тепер черговий шмат України)Відкусив,пережував, проковтнув .
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29.06.2022 10:13 Ответить
.....и все ораторы успокаивают - скоро ракеты закончатся, а они не заканчиваются,скоро орки закончатся, а они не кончаются, скоро будем наступать- а пока отходим и обораняемся......
.......может оно и правильно, но люди то видят всё и знают.....
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29.06.2022 10:13 Ответить
Наши герои сдерживают такую армаду, что в большинстве стран вначале действительно думали что мы продержимся лишь несколько дней. С переменным успехом, но это чудо, вот.
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29.06.2022 10:17 Ответить
Так чому ви в Німеччині сидите? Давайте на фронт. От вас точно не хватає ЗСУ, щоб успішно розбити ворога.
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29.06.2022 10:19 Ответить
........имея досвид афганской войны - уже бы был ТАМ......но в мои 64 и без одной ноги - это уже, к сожалению, не реально......
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29.06.2022 10:24 Ответить
а чому ти не на фронті,чи може теж ноги немає,чи може лячно до поносу?
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29.06.2022 10:31 Ответить
Вася, якщо ти не зрозумів головний посил мого повідомлення - то це не розводити зраду, через успіхи орків на одному з 5 напрямків, при концентрації всього, що в них є та вірити(а бажано і допомагати) в ЗСУ. А про фронт, я навіть не буду описувати скільки всього я передав на фронт.
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29.06.2022 10:43 Ответить
Да-да, мы понимаем.

В одном из районов Днепра в небо поднимается дым

В городе после сообщений о взрывах включили воздушную тревогу.

ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ВЗРЫВАХ....
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29.06.2022 10:14 Ответить
Яка загальна мобілізація, вони без цих оголошень будуть комплектувати м'ясом свої війська, ось коли закінчаться гроші тоді не буде кому воювати.
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29.06.2022 10:15 Ответить
фашистская рабсия свою =спецоперацию= интегрировала в экономику и госполитику... Учитывая цели кремля в ней у мира появился новый более крупный хамас ставящий под вопрос экзистенциальность целых государств начиная с Украины.... Тут надо понимать это как зеленому шапито так и прочим стратегам из минобороны Украины и подземные обьекты ремонта-производства средств обороны должны были быть еще вчера
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29.06.2022 10:15 Ответить
У запада есть оружие гораздо страшнее ядерного и без жертв. Гуглу стоит нажать одну кнопку и все смартфоны рф превратить в кирпичи! А если Бил Гейтц нажмет, то в один момент вся экономика рф в ноль!!! И претензий ни к каму нато не будет!
А вся эта суета с оружием это спектакль по сокращению населения.
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29.06.2022 11:27 Ответить
Блин, одни стратеги, тут еще и Рахманин)
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29.06.2022 10:17 Ответить
не писти кацап епанный
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29.06.2022 17:51 Ответить
Зате розносити як в тирі любу інфраструктуру України відповідно з людськими жертвами Рашка може спокійно тривалий час без жодних наземних атак. А оскільки такі ракетні обстріли відбуваються з територій Рашки, Бульбостану і морських акваторій, то для наших ЗСУ - це патова ситуація(
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29.06.2022 10:17 Ответить
За кораблем, а взагалі таких икспердів треба на ротацію мід Лисичанськ відправляти, нехай розкажуть там про відсутність чогось там у рашистів.
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29.06.2022 10:18 Ответить
гандон кацапский что ты так воняешь?
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29.06.2022 17:52 Ответить
Загальна мобілізація це лише - "багато м'яса" , але якість його буде сумнівною .. Майже всі кацапи , більш менш підготовлені до реальних бойових дій , вже воюють , далі їм прийдеться мобілізувати тих хто пороху ніколи не нюхав .. І в кого рівень мотивації близько - 0 .
З таких - зольдатів , користі на війні , як з п'ятого колеса на фірі .
А ще , для ********* , оголосити мобілізацію , це всеодно що - перед всім світом розписатись у безсиллі вторьой армії міра , та ще й ядерної , перед 22 армією світу . Ганьбище .. !! .
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29.06.2022 10:21 Ответить
Але вони стримуючи Україну, наносять удари по населених пунктах до руїн і ідуть далі. Україна ж змушена захищати і тримати Армію по довгому фронті. При такій ситуації, перевага на боці ворога, бо вони мають просту задачу-знищити все
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29.06.2022 10:22 Ответить
Получается, что и у нас нет потенциала, что отразить атаку с одного направления.
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29.06.2022 10:22 Ответить
Заїбали експерди, потенціалу нема, воювати не хотять прям усі але наши хлопці відступають , шось ви десь піздите
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29.06.2022 10:28 Ответить
Еще один "эксперд" вылез.
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29.06.2022 10:36 Ответить
кацап не трынди а то денег не заплатят
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29.06.2022 17:54 Ответить
********* розпочала в Україні масовану іпсо , це видно якщо уважно моніторити соціальні мережі .. . Зрада фсьопрапальная - знову розправила крила , особливо після рекетних обстрілів на вихідних . На це звертають увагу і експерти і блогери .
Всі ці , останні меседжі піськових-лаврових -байстрикіних , це не від успіхів на полі бою , навпаки .. Впевнений у своїй силі і у перемозі , ніколи не буде погрожувати , залякувати .!! Навіщо .? Це втрачає сенс .. Впевнений у своїх силах буде мовчки робити своє діло .
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29.06.2022 10:56 Ответить
пІсля катастрофічних втрат штурмової авіації, у орків залишилась надія на ствольну арту. Путіну достеменно відомо, що перехід до позиційної оборони є крахом власної авантюри. Тому і бодриться з останніх сил, і масований ракетний удар по Україні це помста на знищені склади.
Якщо подивитись на оспівуваний орками Брусилівський прорив- йшли колонами, атакували постійно, через пару тижнів нічого не добившись суттевого, уже на автоматі атакували до повного виснаження військ, але доповідали про повну перемогу над супостатом. А втрати ... Але горе історики рузге до цього часу подають як велику перемогу "русскаго оружия"
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29.06.2022 10:59 Ответить
Б*я когда вы говорите граф, такое впечатление что вы бредите...
он идет в президенты?
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29.06.2022 11:19 Ответить
нет ***** твое зеленое чмо оставят
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29.06.2022 17:55 Ответить
как уже за@бали всякие експерти. ,,мотивации нет, пополнения нет,отказкиков полно,половина запуганьіе половина контуженьіе".а хтож тогда окупировал 20 прц територии и потихоньку єту цифру увеличивают?
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29.06.2022 12:26 Ответить
недооцінка сил ворога це прихована допомога ворогу
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29.06.2022 12:43 Ответить
не песди кацап твое мнение никто не спрашивает
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29.06.2022 17:56 Ответить
Чувак, який за два дні до вторгнення, розвалившись у кріслі на ток-шоу, пояснював що вторгнення не буде, довіри більше не має...
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29.06.2022 12:53 Ответить
 
 