У россиян недостаточно потенциала для массированных атак на разных направлениях, - Рахманин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ сосредоточились на узком участке фронта в Луганской области, поскольку у них нет достаточного ресурса для массированных наступлений на нескольких направлениях. И без всеобщей мобилизации такой возможности у россиян не будет.
Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.
"У россиян недостаточно потенциала, чтобы одновременно массированно атаковать на разных направлениях. Поэтому они сосредоточились на очень узком участке, чтобы добиться каких-то конкретных результатов. Фактически там сегодня находятся элементы шести разных армий, значительная часть артиллерии: ствольной, прицепной, систем залпового огня, которая была на вооружении, и даже часть снятых с хранения. Это сделано для того, чтобы создать огромное преимущество в плотности огня и средствах поражения", - объясняет народный депутат.
Этого оружия и личного состава достаточно для тактических успехов, но мало для массированных наступлений и для преодоления сопротивления ВСУ.
"За счет частичной мобилизации офицеров запаса, наемников, которых россияне привлекают через частные военные компании, ресурс, чтобы вести такую войну, у них есть. Но есть ли у них ресурс, чтобы осуществлять масштабное наступление на нескольких направлениях, чтобы захватывать большие территории, преодолевая сопротивление ВСУ, - здесь огромный вопросительный знак. И без объявления общей мобилизации это сделать будет крайне трудно", - резюмирует представитель "Голоса".
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.......может оно и правильно, но люди то видят всё и знают.....
В одном из районов Днепра в небо поднимается дым
В городе после сообщений о взрывах включили воздушную тревогу.
ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ВЗРЫВАХ....
А вся эта суета с оружием это спектакль по сокращению населения.
З таких - зольдатів , користі на війні , як з п'ятого колеса на фірі .
А ще , для ********* , оголосити мобілізацію , це всеодно що - перед всім світом розписатись у безсиллі вторьой армії міра , та ще й ядерної , перед 22 армією світу . Ганьбище .. !! .
Всі ці , останні меседжі піськових-лаврових -байстрикіних , це не від успіхів на полі бою , навпаки .. Впевнений у своїй силі і у перемозі , ніколи не буде погрожувати , залякувати .!! Навіщо .? Це втрачає сенс .. Впевнений у своїх силах буде мовчки робити своє діло .
Якщо подивитись на оспівуваний орками Брусилівський прорив- йшли колонами, атакували постійно, через пару тижнів нічого не добившись суттевого, уже на автоматі атакували до повного виснаження військ, але доповідали про повну перемогу над супостатом. А втрати ... Але горе історики рузге до цього часу подають як велику перемогу "русскаго оружия"
он идет в президенты?