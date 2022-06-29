У росіян недостатньо потенціалу для масованих атак на різних напрямках, - Рахманін
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Війська РФ зосередились на вузькій ділянці фронту на Луганщині, оскільки в них немає достатнього ресурсу для масованих наступів на кількох напрямках. І без загальної мобілізації такої можливості в росіян не буде.
Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У росіян недостатньо потенціалу, щоб одночасно масовано атакувати на різних напрямках. Тому вони зосередились на дуже вузькій ділянці, щоб досягти якихось конкретних результатів. Фактично там сьогодні знаходяться елементи шести різних армій, значна частина артилерії: ствольної, причепної, систем залпового вогню, яка була на озброєнні, і навіть частина тих, які були зняті зі зберігання. Це зроблено для того, щоб створити величезну перевагу у щільності вогню та засобах ураження", - пояснює народний депутат.
Цієї зброї і особового складу достатньо для тактичних успіхів, але замало для масованих наступів і для подолання опору ЗСУ.
"За рахунок часткової мобілізації офіцерів запасу, найманців, яких росіяни залучають через приватні військові компанії, ресурс, щоб вести таку війну, у них є. Але чи є в них ресурс, щоб здійснювати масштабний наступ на кількох напрямках, щоб захоплювати великі території, долаючи опір ЗСУ, - тут величезний знак питання. І без оголошення загальної мобілізації це зробити буде вкрай важко", - резюмує представник "Голосу".
Будь ласка, зачекайте...
.......может оно и правильно, но люди то видят всё и знают.....
В одном из районов Днепра в небо поднимается дым
В городе после сообщений о взрывах включили воздушную тревогу.
ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ВЗРЫВАХ....
А вся эта суета с оружием это спектакль по сокращению населения.
З таких - зольдатів , користі на війні , як з п'ятого колеса на фірі .
А ще , для ********* , оголосити мобілізацію , це всеодно що - перед всім світом розписатись у безсиллі вторьой армії міра , та ще й ядерної , перед 22 армією світу . Ганьбище .. !! .
Всі ці , останні меседжі піськових-лаврових -байстрикіних , це не від успіхів на полі бою , навпаки .. Впевнений у своїй силі і у перемозі , ніколи не буде погрожувати , залякувати .!! Навіщо .? Це втрачає сенс .. Впевнений у своїх силах буде мовчки робити своє діло .
Якщо подивитись на оспівуваний орками Брусилівський прорив- йшли колонами, атакували постійно, через пару тижнів нічого не добившись суттевого, уже на автоматі атакували до повного виснаження військ, але доповідали про повну перемогу над супостатом. А втрати ... Але горе історики рузге до цього часу подають як велику перемогу "русскаго оружия"
он идет в президенты?