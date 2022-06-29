УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10001 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 956 40
армія РФ (13489) війна (56511) Донбас (21733) Рахманін (134) Голос партія (497)

У росіян недостатньо потенціалу для масованих атак на різних напрямках, - Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рахманин

Війська РФ зосередились на вузькій ділянці фронту на Луганщині, оскільки в них немає достатнього ресурсу для масованих наступів на кількох напрямках. І без загальної мобілізації такої можливості в росіян не буде.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У росіян недостатньо потенціалу, щоб одночасно масовано атакувати на різних напрямках. Тому вони зосередились на дуже вузькій ділянці, щоб досягти якихось конкретних результатів. Фактично там сьогодні знаходяться елементи шести різних армій, значна частина артилерії: ствольної, причепної, систем залпового вогню, яка була на озброєнні, і навіть частина тих, які були зняті зі зберігання. Це зроблено для того, щоб створити величезну перевагу у щільності вогню та засобах ураження", - пояснює народний депутат.

Цієї зброї і особового складу достатньо для тактичних успіхів, але замало для масованих наступів і для подолання опору ЗСУ.

Також читайте: Щоб переламати хід війни, нам необхідні тижні злагодженого навчання й оборони, - Рахманін

"За рахунок часткової мобілізації офіцерів запасу, найманців, яких росіяни залучають через приватні військові компанії, ресурс, щоб вести таку війну, у них є. Але чи є в них ресурс, щоб здійснювати масштабний наступ на кількох напрямках, щоб захоплювати великі території, долаючи опір ЗСУ, - тут величезний знак питання. І без оголошення загальної мобілізації це зробити буде вкрай важко", - резюмує представник "Голосу".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Зате розносити як в тирі любу інфраструктуру України відповідно з людськими жертвами Рашка може спокійно тривалий час без жодних наземних атак. А оскільки такі ракетні обстріли відбуваються з територій Рашки, Бульбостану і морських акваторій, то для наших ЗСУ - це патова ситуація(
показати весь коментар
29.06.2022 10:17
+8
Значна частина нашого населення обнагліла до такої степені, що вже втрата любого села - зрада зрадна. Вже всі забули, як орків відкинули з-під Києва та і вцілому з півночі, як їх відкинули з Вознесенська та Миколаївської області, як тримається Донецька область ітд. Якщо щось "б'є по насленню сильно" і втрачається віра сидячи на дивані - це ж населення може зібрати речі та їхати допомагати ЗСУ на полі бою.
показати весь коментар
29.06.2022 10:17
+7
Але заяви не переб'ють інфу із поля бою. Навіть якщо ми робимо усе вірно, якщо то наша стратегія, але інформаційно, втрата територій б'є по населенню дуже сильно.
показати весь коментар
29.06.2022 10:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але заяви не переб'ють інфу із поля бою. Навіть якщо ми робимо усе вірно, якщо то наша стратегія, але інформаційно, втрата територій б'є по населенню дуже сильно.
показати весь коментар
29.06.2022 10:07 Відповісти
Значна частина нашого населення обнагліла до такої степені, що вже втрата любого села - зрада зрадна. Вже всі забули, як орків відкинули з-під Києва та і вцілому з півночі, як їх відкинули з Вознесенська та Миколаївської області, як тримається Донецька область ітд. Якщо щось "б'є по насленню сильно" і втрачається віра сидячи на дивані - це ж населення може зібрати речі та їхати допомагати ЗСУ на полі бою.
показати весь коментар
29.06.2022 10:17 Відповісти
На полі бою відбувається якраз те, про що говорить Рахманін. Ту "концентрацію артилеріії". А зробити висновок про стратегічні можливості рф, "на полі бою" неможливо. А якщо населення вже знаходиться у стані істерики-нехай слухають Арестовича.
показати весь коментар
29.06.2022 10:28 Відповісти
впесту твоего брехуна арестовича - он же заврался до отупления - уже не помнит что он врал на свое же вранье
показати весь коментар
29.06.2022 17:47 Відповісти
Кто ему рот открыл? Глава Генштаба или министр обороны?
показати весь коментар
29.06.2022 10:09 Відповісти
У нього є допуск до державної таємниці і він знає шо говорить.
показати весь коментар
29.06.2022 10:13 Відповісти
не пести кацап он тебе и твоим тварям рот закроет быстрее
показати весь коментар
29.06.2022 17:48 Відповісти
Рашист робить те,що він робить постійно І це його ТАКТИКА.Ніколи і нігде він масовано не нападає,а рве кусками,частинами досягаючи конкретних результатів,на що вказують всі його попередні конкретні окупаційні результати(Грузія.Придністровя Крим Донбас ,тепер черговий шмат України)Відкусив,пережував, проковтнув .
показати весь коментар
29.06.2022 10:13 Відповісти
.....и все ораторы успокаивают - скоро ракеты закончатся, а они не заканчиваются,скоро орки закончатся, а они не кончаются, скоро будем наступать- а пока отходим и обораняемся......
.......может оно и правильно, но люди то видят всё и знают.....
показати весь коментар
29.06.2022 10:13 Відповісти
Наши герои сдерживают такую армаду, что в большинстве стран вначале действительно думали что мы продержимся лишь несколько дней. С переменным успехом, но это чудо, вот.
показати весь коментар
29.06.2022 10:17 Відповісти
Так чому ви в Німеччині сидите? Давайте на фронт. От вас точно не хватає ЗСУ, щоб успішно розбити ворога.
показати весь коментар
29.06.2022 10:19 Відповісти
........имея досвид афганской войны - уже бы был ТАМ......но в мои 64 и без одной ноги - это уже, к сожалению, не реально......
показати весь коментар
29.06.2022 10:24 Відповісти
а чому ти не на фронті,чи може теж ноги немає,чи може лячно до поносу?
показати весь коментар
29.06.2022 10:31 Відповісти
Вася, якщо ти не зрозумів головний посил мого повідомлення - то це не розводити зраду, через успіхи орків на одному з 5 напрямків, при концентрації всього, що в них є та вірити(а бажано і допомагати) в ЗСУ. А про фронт, я навіть не буду описувати скільки всього я передав на фронт.
показати весь коментар
29.06.2022 10:43 Відповісти
Да-да, мы понимаем.

В одном из районов Днепра в небо поднимается дым

В городе после сообщений о взрывах включили воздушную тревогу.

ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ВЗРЫВАХ....
показати весь коментар
29.06.2022 10:14 Відповісти
Яка загальна мобілізація, вони без цих оголошень будуть комплектувати м'ясом свої війська, ось коли закінчаться гроші тоді не буде кому воювати.
показати весь коментар
29.06.2022 10:15 Відповісти
фашистская рабсия свою =спецоперацию= интегрировала в экономику и госполитику... Учитывая цели кремля в ней у мира появился новый более крупный хамас ставящий под вопрос экзистенциальность целых государств начиная с Украины.... Тут надо понимать это как зеленому шапито так и прочим стратегам из минобороны Украины и подземные обьекты ремонта-производства средств обороны должны были быть еще вчера
показати весь коментар
29.06.2022 10:15 Відповісти
У запада есть оружие гораздо страшнее ядерного и без жертв. Гуглу стоит нажать одну кнопку и все смартфоны рф превратить в кирпичи! А если Бил Гейтц нажмет, то в один момент вся экономика рф в ноль!!! И претензий ни к каму нато не будет!
А вся эта суета с оружием это спектакль по сокращению населения.
показати весь коментар
29.06.2022 11:27 Відповісти
Блин, одни стратеги, тут еще и Рахманин)
показати весь коментар
29.06.2022 10:17 Відповісти
не писти кацап епанный
показати весь коментар
29.06.2022 17:51 Відповісти
Зате розносити як в тирі любу інфраструктуру України відповідно з людськими жертвами Рашка може спокійно тривалий час без жодних наземних атак. А оскільки такі ракетні обстріли відбуваються з територій Рашки, Бульбостану і морських акваторій, то для наших ЗСУ - це патова ситуація(
показати весь коментар
29.06.2022 10:17 Відповісти
За кораблем, а взагалі таких икспердів треба на ротацію мід Лисичанськ відправляти, нехай розкажуть там про відсутність чогось там у рашистів.
показати весь коментар
29.06.2022 10:18 Відповісти
гандон кацапский что ты так воняешь?
показати весь коментар
29.06.2022 17:52 Відповісти
Загальна мобілізація це лише - "багато м'яса" , але якість його буде сумнівною .. Майже всі кацапи , більш менш підготовлені до реальних бойових дій , вже воюють , далі їм прийдеться мобілізувати тих хто пороху ніколи не нюхав .. І в кого рівень мотивації близько - 0 .
З таких - зольдатів , користі на війні , як з п'ятого колеса на фірі .
А ще , для ********* , оголосити мобілізацію , це всеодно що - перед всім світом розписатись у безсиллі вторьой армії міра , та ще й ядерної , перед 22 армією світу . Ганьбище .. !! .
показати весь коментар
29.06.2022 10:21 Відповісти
Але вони стримуючи Україну, наносять удари по населених пунктах до руїн і ідуть далі. Україна ж змушена захищати і тримати Армію по довгому фронті. При такій ситуації, перевага на боці ворога, бо вони мають просту задачу-знищити все
показати весь коментар
29.06.2022 10:22 Відповісти
Получается, что и у нас нет потенциала, что отразить атаку с одного направления.
показати весь коментар
29.06.2022 10:22 Відповісти
Заїбали експерди, потенціалу нема, воювати не хотять прям усі але наши хлопці відступають , шось ви десь піздите
показати весь коментар
29.06.2022 10:28 Відповісти
Еще один "эксперд" вылез.
показати весь коментар
29.06.2022 10:36 Відповісти
кацап не трынди а то денег не заплатят
показати весь коментар
29.06.2022 17:54 Відповісти
********* розпочала в Україні масовану іпсо , це видно якщо уважно моніторити соціальні мережі .. . Зрада фсьопрапальная - знову розправила крила , особливо після рекетних обстрілів на вихідних . На це звертають увагу і експерти і блогери .
Всі ці , останні меседжі піськових-лаврових -байстрикіних , це не від успіхів на полі бою , навпаки .. Впевнений у своїй силі і у перемозі , ніколи не буде погрожувати , залякувати .!! Навіщо .? Це втрачає сенс .. Впевнений у своїх силах буде мовчки робити своє діло .
показати весь коментар
29.06.2022 10:56 Відповісти
пІсля катастрофічних втрат штурмової авіації, у орків залишилась надія на ствольну арту. Путіну достеменно відомо, що перехід до позиційної оборони є крахом власної авантюри. Тому і бодриться з останніх сил, і масований ракетний удар по Україні це помста на знищені склади.
Якщо подивитись на оспівуваний орками Брусилівський прорив- йшли колонами, атакували постійно, через пару тижнів нічого не добившись суттевого, уже на автоматі атакували до повного виснаження військ, але доповідали про повну перемогу над супостатом. А втрати ... Але горе історики рузге до цього часу подають як велику перемогу "русскаго оружия"
показати весь коментар
29.06.2022 10:59 Відповісти
Б*я когда вы говорите граф, такое впечатление что вы бредите...
он идет в президенты?
показати весь коментар
29.06.2022 11:19 Відповісти
нет ***** твое зеленое чмо оставят
показати весь коментар
29.06.2022 17:55 Відповісти
как уже за@бали всякие експерти. ,,мотивации нет, пополнения нет,отказкиков полно,половина запуганьіе половина контуженьіе".а хтож тогда окупировал 20 прц територии и потихоньку єту цифру увеличивают?
показати весь коментар
29.06.2022 12:26 Відповісти
недооцінка сил ворога це прихована допомога ворогу
показати весь коментар
29.06.2022 12:43 Відповісти
не песди кацап твое мнение никто не спрашивает
показати весь коментар
29.06.2022 17:56 Відповісти
Чувак, який за два дні до вторгнення, розвалившись у кріслі на ток-шоу, пояснював що вторгнення не буде, довіри більше не має...
показати весь коментар
29.06.2022 12:53 Відповісти
 
 