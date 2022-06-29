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Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировку Украины, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бербок

Война в Украине может закончиться в любой момент, если президент РФ Владимир Путин прекратит бомбардировку. Пока что делать прогнозы о продолжительности войны нельзя.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".

По ее словам, никто не знает, когда закончится война России против Украины, этот вопрос остается открытым.

"Это может закончиться завтра, когда президент России прекратит бомбардировки. Мы сделаем все, чтобы Украина оставалась суверенным государством, и чтобы вся страна могла жить в мире и свободе", - сказала Бербок.

Читайте: У россиян недостаточно потенциала для массированных атак на разных направлениях, - Рахманин
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Топ комментарии
+26
Корова без мізків!
Це не припинення війни, це припинення обстрілів!
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29.06.2022 10:52
+20
Війна закінчиться, коли здохнуть усі кацапські виродки.
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29.06.2022 10:51
+18
Тупа заява.
Війна закінчиться не тоді, коли пуйло припинить обстрілювати ракетами Україниу, а тоді коли Україна звільнить свою територію, включно з Кримом та Донбасом, від рашистських окупантів.
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29.06.2022 10:53
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Війна закінчиться, коли здохнуть усі кацапські виродки.
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29.06.2022 10:51 Ответить
В августе у кацов будет несколько больших поражений и это запустит эффект домино❗В октябре *********** капитулирует и начнутся их внутренниее бурление со скорой сменой власти☝
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29.06.2022 11:06 Ответить
Очеведно логика и аналитика для тебя слова инкогнито👍 Букварь тебе на стол, и удачи в освоении
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29.06.2022 11:26 Ответить
Корова без мізків!
Це не припинення війни, це припинення обстрілів!
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29.06.2022 10:52 Ответить
Критикувати любий дурник може
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29.06.2022 10:55 Ответить
Написать 💥"Критикувати любий дурник може"💥
Може любий дурник
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29.06.2022 11:01 Ответить
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29.06.2022 12:18 Ответить
То заткни пельку.
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29.06.2022 13:27 Ответить
Тупа заява.
Війна закінчиться не тоді, коли пуйло припинить обстрілювати ракетами Україниу, а тоді коли Україна звільнить свою територію, включно з Кримом та Донбасом, від рашистських окупантів.
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29.06.2022 10:53 Ответить
Пустопорожня балаканина.
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29.06.2022 10:53 Ответить
Зате дешево.
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29.06.2022 13:58 Ответить
Повелась
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29.06.2022 10:53 Ответить
ні тільки тоді коли вбереться зі всієї территоріи Украини (включно з Кримом) та виплатить усі репарації...
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29.06.2022 10:53 Ответить
якщо Путін припинить бомбардування України війна не закінчиться а буде окупована в нинішніх кордонах і заморожена до нарощування своїх сил щоб повністью окупувати нас через рік два а війна закінчиться коли зсу звільнить всі регіони окуповані включая крим коли повернемся на кордони 1991 року
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29.06.2022 10:54 Ответить
шо у них в головах?
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29.06.2022 10:54 Ответить
это тупое существо из партии зеленых
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29.06.2022 10:55 Ответить
те, що вклали їм зелена шобла прислуги уродів наркоманів з головкою ЄрЗе на Банковій. Вони ж не досі не говорили, не наполягали на тому, що московська ********* має бути розщеплена на друзки в результаті перемоги України в цій війні, і тільки в такому випадку припиниться не тільки війна, а загроза наступних війн в Європі (Туреччина все ж таки географічно знаходиться в Азії)
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29.06.2022 10:59 Ответить
Патентованная дура
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29.06.2022 10:55 Ответить
Война закончится тогда, когда Украина начнет по настоящему получать нормальное оружие. Речи в стиле "Маньяк прекратит вас резать, когда сам так решит" лишь добавляют уверенности хлу в своих силах.
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29.06.2022 10:55 Ответить
А если оружия в достаточном количестве НЕ будет??К чему нас подталкивают??
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29.06.2022 11:01 Ответить
нас поддталкиевают только к одному - к уничтодению таких как ты кацапских ублюдков
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29.06.2022 17:44 Ответить
аа, так вот почему Шольц жмет оружие - ведь война может кончится уже завтра.
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29.06.2022 10:56 Ответить
Ліз Трасс сьогодні про можливість мирних переговорів щодо України:

"Це призведе до фальшивого миру та майбутньої агресії в майбутньому."
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29.06.2022 10:59 Ответить
Полная фигня..Закончится типа война.., все остануися на "своих местах"??Это же подразумевается?То есть, оккупация может окапываться??И шо это означает? Ту же капитуляцию?
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29.06.2022 11:00 Ответить
Война закончится в Питере или Москве
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29.06.2022 11:01 Ответить
Х-ло увеличивает интенсивность ракетных обстрелов.
Эта дама показывает, что он на правильном пути.
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29.06.2022 11:05 Ответить
Ну и к чему такая статья? Запад не хочет ни нашей победы, ни победы РФ. Они мечтают, чтобы мы так вечно неподвижно стояли пред притеснением и атаками оккупантов. Были ДНР и ЛНР, теперь немножко расширили участок, теперь оккупант имеет части Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, всю Херсонскую область. А лет через 8 - 10 наши союзники посмотрят, что делать. Пока нас по линии фронта всех не перебьют. Потом эти каканюги разведут руками и скажут, что сделали для демократии в Украине. что могли, а ослабленная в войне с нами РФ более не будет представлять опасности для Европы и США. РФ получит нас в качестве геополитического трофея, а наши союзники гарантии безопасности. Вот такая вот помощь грядёт Украине от союзников. На каждом углу ложь и предательство.
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29.06.2022 11:16 Ответить
Уже давно бы с путлером подписали что-то типа Мюнхенского договора 1938 года. Просто Украина резко отказалась быть Чехословакией!
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29.06.2022 11:22 Ответить
Только после полного очищения территории Украины от рашистов, и гарантий безопасности от первых государств мира без росии.
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29.06.2022 11:23 Ответить
абсолютно правильно она сказала. читать необходимо между строк и вдумчиво. такие люди языком просто так не ляпают, как шапито95
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29.06.2022 11:30 Ответить
Ха. Путін припинить бомбардування ? Наївні ? Ну не настільки
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29.06.2022 11:54 Ответить
потомки адольфа гітлера тупикова гілка еволюції
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29.06.2022 12:36 Ответить
Ніф. собі заявочка... Варто х-лу припинити бомбардувати Україну - і війна закінчиться? А для фрау міністрині визволення наших окупованих територій уже і нах. не потрібно?
Це у поєднанні з діями і словами Меркель, Ш(в)тайнмаєра, Шольца і К лише підтверджує німецький ******* до нашої трагедії і "одобрямс" *****.
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29.06.2022 15:37 Ответить
Ото, якби вермахт в 1943 році припинив військові дії - то теж війна закінчилась би? ****, як таких тупих у владу вибирають взагалі?
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29.06.2022 18:09 Ответить
 
 