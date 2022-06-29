Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировку Украины, - Бербок
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Война в Украине может закончиться в любой момент, если президент РФ Владимир Путин прекратит бомбардировку. Пока что делать прогнозы о продолжительности войны нельзя.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ліга.нет".
По ее словам, никто не знает, когда закончится война России против Украины, этот вопрос остается открытым.
"Это может закончиться завтра, когда президент России прекратит бомбардировки. Мы сделаем все, чтобы Украина оставалась суверенным государством, и чтобы вся страна могла жить в мире и свободе", - сказала Бербок.
Топ комментарии
+26 mrSmith
показать весь комментарий29.06.2022 10:52
+20 Вадим Мулява
показать весь комментарий29.06.2022 10:51
+18 Володимир Мик
показать весь комментарий29.06.2022 10:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Це не припинення війни, це припинення обстрілів!
Може любий дурник☝
Війна закінчиться не тоді, коли пуйло припинить обстрілювати ракетами Україниу, а тоді коли Україна звільнить свою територію, включно з Кримом та Донбасом, від рашистських окупантів.
"Це призведе до фальшивого миру та майбутньої агресії в майбутньому."
Эта дама показывает, что он на правильном пути.
Це у поєднанні з діями і словами Меркель, Ш(в)тайнмаєра, Шольца і К лише підтверджує німецький ******* до нашої трагедії і "одобрямс" *****.