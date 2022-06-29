Війна може закінчитися завтра, якщо Путін припинить бомбардування України, - Бербок

Війна в Україні може закінчитися будь-якої миті, якщо президент РФ Володимир Путін припинить бомбардування. Поки ж робити прогнози щодо тривалості війни не можна.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За її словами, ніхто не знає, коли закінчиться війна Росії проти України, це питання залишається відкритим.

"Це може закінчитися завтра, коли президент Росії припинить бомбардування. Ми зробимо все, щоб Україна залишалася суверенною державою і щоб вся країна могла жити у мирі та свободі", - сказала Бербок.

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