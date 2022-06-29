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Війна може закінчитися завтра, якщо Путін припинить бомбардування України, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок

Війна в Україні може закінчитися будь-якої миті, якщо президент РФ Володимир Путін припинить бомбардування. Поки ж робити прогнози щодо тривалості війни не можна.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За її словами, ніхто не знає, коли закінчиться війна Росії проти України, це питання залишається відкритим.

"Це може закінчитися завтра, коли президент Росії припинить бомбардування. Ми зробимо все, щоб Україна залишалася суверенною державою і щоб вся країна могла жити у мирі та свободі", - сказала Бербок.

Також читайте: Ніхто не розглядає припинення війни в найближчі тижні або місяці, - Макрон

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Корова без мізків!
Це не припинення війни, це припинення обстрілів!
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29.06.2022 10:52
+20
Війна закінчиться, коли здохнуть усі кацапські виродки.
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29.06.2022 10:51
+18
Тупа заява.
Війна закінчиться не тоді, коли пуйло припинить обстрілювати ракетами Україниу, а тоді коли Україна звільнить свою територію, включно з Кримом та Донбасом, від рашистських окупантів.
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29.06.2022 10:53
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Війна закінчиться, коли здохнуть усі кацапські виродки.
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29.06.2022 10:51 Відповісти
В августе у кацов будет несколько больших поражений и это запустит эффект домино❗В октябре *********** капитулирует и начнутся их внутренниее бурление со скорой сменой власти☝
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29.06.2022 11:06 Відповісти
Очеведно логика и аналитика для тебя слова инкогнито👍 Букварь тебе на стол, и удачи в освоении
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29.06.2022 11:26 Відповісти
Корова без мізків!
Це не припинення війни, це припинення обстрілів!
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29.06.2022 10:52 Відповісти
Критикувати любий дурник може
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29.06.2022 10:55 Відповісти
Написать 💥"Критикувати любий дурник може"💥
Може любий дурник
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29.06.2022 11:01 Відповісти
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29.06.2022 12:18 Відповісти
То заткни пельку.
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29.06.2022 13:27 Відповісти
Тупа заява.
Війна закінчиться не тоді, коли пуйло припинить обстрілювати ракетами Україниу, а тоді коли Україна звільнить свою територію, включно з Кримом та Донбасом, від рашистських окупантів.
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29.06.2022 10:53 Відповісти
Пустопорожня балаканина.
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29.06.2022 10:53 Відповісти
Зате дешево.
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29.06.2022 13:58 Відповісти
Повелась
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29.06.2022 10:53 Відповісти
ні тільки тоді коли вбереться зі всієї территоріи Украини (включно з Кримом) та виплатить усі репарації...
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29.06.2022 10:53 Відповісти
якщо Путін припинить бомбардування України війна не закінчиться а буде окупована в нинішніх кордонах і заморожена до нарощування своїх сил щоб повністью окупувати нас через рік два а війна закінчиться коли зсу звільнить всі регіони окуповані включая крим коли повернемся на кордони 1991 року
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29.06.2022 10:54 Відповісти
шо у них в головах?
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29.06.2022 10:54 Відповісти
это тупое существо из партии зеленых
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29.06.2022 10:55 Відповісти
те, що вклали їм зелена шобла прислуги уродів наркоманів з головкою ЄрЗе на Банковій. Вони ж не досі не говорили, не наполягали на тому, що московська ********* має бути розщеплена на друзки в результаті перемоги України в цій війні, і тільки в такому випадку припиниться не тільки війна, а загроза наступних війн в Європі (Туреччина все ж таки географічно знаходиться в Азії)
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29.06.2022 10:59 Відповісти
Патентованная дура
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29.06.2022 10:55 Відповісти
Война закончится тогда, когда Украина начнет по настоящему получать нормальное оружие. Речи в стиле "Маньяк прекратит вас резать, когда сам так решит" лишь добавляют уверенности хлу в своих силах.
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29.06.2022 10:55 Відповісти
А если оружия в достаточном количестве НЕ будет??К чему нас подталкивают??
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29.06.2022 11:01 Відповісти
нас поддталкиевают только к одному - к уничтодению таких как ты кацапских ублюдков
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29.06.2022 17:44 Відповісти
аа, так вот почему Шольц жмет оружие - ведь война может кончится уже завтра.
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29.06.2022 10:56 Відповісти
Ліз Трасс сьогодні про можливість мирних переговорів щодо України:

"Це призведе до фальшивого миру та майбутньої агресії в майбутньому."
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29.06.2022 10:59 Відповісти
Полная фигня..Закончится типа война.., все остануися на "своих местах"??Это же подразумевается?То есть, оккупация может окапываться??И шо это означает? Ту же капитуляцию?
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29.06.2022 11:00 Відповісти
Война закончится в Питере или Москве
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29.06.2022 11:01 Відповісти
Х-ло увеличивает интенсивность ракетных обстрелов.
Эта дама показывает, что он на правильном пути.
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29.06.2022 11:05 Відповісти
Ну и к чему такая статья? Запад не хочет ни нашей победы, ни победы РФ. Они мечтают, чтобы мы так вечно неподвижно стояли пред притеснением и атаками оккупантов. Были ДНР и ЛНР, теперь немножко расширили участок, теперь оккупант имеет части Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, всю Херсонскую область. А лет через 8 - 10 наши союзники посмотрят, что делать. Пока нас по линии фронта всех не перебьют. Потом эти каканюги разведут руками и скажут, что сделали для демократии в Украине. что могли, а ослабленная в войне с нами РФ более не будет представлять опасности для Европы и США. РФ получит нас в качестве геополитического трофея, а наши союзники гарантии безопасности. Вот такая вот помощь грядёт Украине от союзников. На каждом углу ложь и предательство.
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29.06.2022 11:16 Відповісти
Уже давно бы с путлером подписали что-то типа Мюнхенского договора 1938 года. Просто Украина резко отказалась быть Чехословакией!
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29.06.2022 11:22 Відповісти
Только после полного очищения территории Украины от рашистов, и гарантий безопасности от первых государств мира без росии.
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29.06.2022 11:23 Відповісти
абсолютно правильно она сказала. читать необходимо между строк и вдумчиво. такие люди языком просто так не ляпают, как шапито95
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29.06.2022 11:30 Відповісти
Ха. Путін припинить бомбардування ? Наївні ? Ну не настільки
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29.06.2022 11:54 Відповісти
потомки адольфа гітлера тупикова гілка еволюції
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29.06.2022 12:36 Відповісти
Ніф. собі заявочка... Варто х-лу припинити бомбардувати Україну - і війна закінчиться? А для фрау міністрині визволення наших окупованих територій уже і нах. не потрібно?
Це у поєднанні з діями і словами Меркель, Ш(в)тайнмаєра, Шольца і К лише підтверджує німецький ******* до нашої трагедії і "одобрямс" *****.
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29.06.2022 15:37 Відповісти
Ото, якби вермахт в 1943 році припинив військові дії - то теж війна закінчилась би? ****, як таких тупих у владу вибирають взагалі?
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29.06.2022 18:09 Відповісти
 
 