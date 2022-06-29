Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Но их военных в десять раз больше, - Зеленский. ВИДЕО

Ежедневные боевые действия в Украине наносят большие потери, в том числе и России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC, передает Цензор.НЕТ.

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"Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но надо быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Потому что на один наш танк у них есть десять своих, на одного нашего бойца - их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся", - отметил он.

По словам Зеленского, на некоторых участках украинские силы обороны оттесняют врага, а с некоторых были вынуждены отходить из-за численного превосходства противника.

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