Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Альянсу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российская Федерация представляет наибольшую угрозу безопасности стран-членов НАТО, Альянс намерен соответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия.
Об этом говорится в Стратегической концепции НАТО, принятой на саммите Альянса в Мадриде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"РФ представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии. Она использует обычные, кибернетические и гибридные средства против нас и наших партнеров. Ее агрессивная военная позиция, риторика и доказанная готовность применить силу для достижения своих политических целей подрывают основанный на правилах международный порядок", - говорится в документе.
В Стратегической концепции также указывается, что РФ модернизирует свои ядерные силы и расширяет свои новые и разрушительные системы доставки двойного назначения, используя при этом принудительную ядерную сигнализацию.
"Это направлено на дестабилизацию стран к востоку и югу от нас. На Крайнем Севере ее способность помешать подкреплениям союзников и свободе судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом для Североатлантического союза. Наращивание военной мощи Москвой, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, наряду с ее военной интеграцией с Беларусью, бросают вызов нашей безопасности и интересам", - подчеркивается в документе.
Вместе с тем, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ.
"Мы продолжим сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия. Мы значительно усилим сдерживание и защиту для всех союзников, повысим нашу устойчивость против российского принуждения и поддержим наших партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии", - отмечается в концепции.
Вместе с тем, Альянс по-прежнему готов поддерживать открытые каналы связи с Москвой, "чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность".
"Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Российской Федерацией. Любое изменение в наших отношениях зависит от того, прекратит ли РФ свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право", - подчеркивается в стратегической концепции.
Пожалуйста, подождите...
@hochu_dodomu
·
20 ч
"В Украине собрали на Байрактары, чтобы жечь русню. В Литве собрали на Байрактар, чтобы жечь русню. Теперь в Польше собирают на Байрактар, чтобы жечь русню.
Каким же говном надо быть, чтобы все хотели тебя выжечь и с удовольствием давали на это деньги..."
Фактически, такая позиция - это и есть раздел мира, которого добиваются рф и Китай.
НАТО всеми силами пытается избежать ситуации, при которой выявится, что пятая статья - не панацея. Она не обязывает все страны автоматически вступать в войну - это остается на усмотрение каждой страны, согласно конституционному процессу каждой из них. То есть, оппозиционный парламент может заблокировать решение президента или премьера, даже если оно будет. Они знают, что этот союз очень хреново подходит для войны с более-менее сильным противником, тем более с авторитарной системой власти, способной сосредоточить все ресурсы страны для достижения цели, не отвлекаясь особо на страхи собственного населения.
Зобов'язані вступати УСІ країни НАТО у війну у разі нападу хочь на одну.
Й ніхто не каже що ****-путин може робити "що завгодно" .
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ&***** &Кацапьі - ПНХ!
The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defense recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
As you can see, the use of military force is definitely allowed, but by no means required. It is left to each member country's discretion how they choose to respond: it could totally be by providing aid, or by imposing sanctions on the aggressor, as opposed to direct military involvement.
Вирішив піти на той світ, але не вдалося
Вчора, 20:20 / Автор: GeneralSVR /
У записках Дмитро Медведєв написав, що не може переносити принижень та душевних переживань, почувається нікчемністю ні на що не здатним, ненавидить війну і тих, хто її розв'язав, і у своїй смерті звинувачує президента Росії Володимира Путіна, Юрія Ковальчука, Миколу Патрушева, Олександра Бортникова та Ігоря Сечина.
Тепер шукайте кацапську агентуру. У вас збоченців не менше ніж вже у нас.
Може хоч із середини його трансформуємо.