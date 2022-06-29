Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Альянсу

Российская Федерация представляет наибольшую угрозу безопасности стран-членов НАТО, Альянс намерен соответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия.

Об этом говорится в Стратегической концепции НАТО, принятой на саммите Альянса в Мадриде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"РФ представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии. Она использует обычные, кибернетические и гибридные средства против нас и наших партнеров. Ее агрессивная военная позиция, риторика и доказанная готовность применить силу для достижения своих политических целей подрывают основанный на правилах международный порядок", - говорится в документе.

В Стратегической концепции также указывается, что РФ модернизирует свои ядерные силы и расширяет свои новые и разрушительные системы доставки двойного назначения, используя при этом принудительную ядерную сигнализацию.

"Это направлено на дестабилизацию стран к востоку и югу от нас. На Крайнем Севере ее способность помешать подкреплениям союзников и свободе судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом для Североатлантического союза. Наращивание военной мощи Москвой, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, наряду с ее военной интеграцией с Беларусью, бросают вызов нашей безопасности и интересам", - подчеркивается в документе.

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Вместе с тем, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ.

"Мы продолжим сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия. Мы значительно усилим сдерживание и защиту для всех союзников, повысим нашу устойчивость против российского принуждения и поддержим наших партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии", - отмечается в концепции.

Вместе с тем, Альянс по-прежнему готов поддерживать открытые каналы связи с Москвой, "чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность".

"Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Российской Федерацией. Любое изменение в наших отношениях зависит от того, прекратит ли РФ свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право", - подчеркивается в стратегической концепции.

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