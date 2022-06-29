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Новости За рубежом
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Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Альянсу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,рф

Российская Федерация представляет наибольшую угрозу безопасности стран-членов НАТО, Альянс намерен соответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия.

Об этом говорится в Стратегической концепции НАТО, принятой на саммите Альянса в Мадриде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"РФ представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии. Она использует обычные, кибернетические и гибридные средства против нас и наших партнеров. Ее агрессивная военная позиция, риторика и доказанная готовность применить силу для достижения своих политических целей подрывают основанный на правилах международный порядок", - говорится в документе.

В Стратегической концепции также указывается, что РФ модернизирует свои ядерные силы и расширяет свои новые и разрушительные системы доставки двойного назначения, используя при этом принудительную ядерную сигнализацию.

"Это направлено на дестабилизацию стран к востоку и югу от нас. На Крайнем Севере ее способность помешать подкреплениям союзников и свободе судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом для Североатлантического союза. Наращивание военной мощи Москвой, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, наряду с ее военной интеграцией с Беларусью, бросают вызов нашей безопасности и интересам", - подчеркивается в документе.

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Вместе с тем, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ.

"Мы продолжим сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия. Мы значительно усилим сдерживание и защиту для всех союзников, повысим нашу устойчивость против российского принуждения и поддержим наших партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии", - отмечается в концепции.

Вместе с тем, Альянс по-прежнему готов поддерживать открытые каналы связи с Москвой, "чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность".

"Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Российской Федерацией. Любое изменение в наших отношениях зависит от того, прекратит ли РФ свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право", - подчеркивается в стратегической концепции.

Смотрите: Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

·

20 ч

"В Украине собрали на Байрактары, чтобы жечь русню. В Литве собрали на Байрактар, чтобы жечь русню. Теперь в Польше собирают на Байрактар, чтобы жечь русню.

Каким же говном надо быть, чтобы все хотели тебя выжечь и с удовольствием давали на это деньги..."
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29.06.2022 17:24
+10
Турция отказалась принимать деньги собранны на Байрактары и передала их бесплатно. Побрезговала даже деньги брать за выжигание говна.
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29.06.2022 17:45
+7
мля,концовка этого документа--за упокой,нахера прогибаться перед сраной кацапией
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29.06.2022 17:12
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Правила форума Совет форумчан
мля,концовка этого документа--за упокой,нахера прогибаться перед сраной кацапией
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29.06.2022 17:12 Ответить
НАТА і створювалась проти загрози маасковії. Чудні.
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29.06.2022 17:12 Ответить
Ура,сподобалися! Стадо розвертає голову...!
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29.06.2022 17:14 Ответить
Безяєчні ідіоти.
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29.06.2022 17:15 Ответить
дійсно, не то що Володя Боневтік всіх закликав подивитися терористу з мокшинських боліт в око?
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29.06.2022 21:30 Ответить
Нужно еще собраться и решить главный вопрос что говно воняет
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29.06.2022 17:18 Ответить
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

·

20 ч

"В Украине собрали на Байрактары, чтобы жечь русню. В Литве собрали на Байрактар, чтобы жечь русню. Теперь в Польше собирают на Байрактар, чтобы жечь русню.

Каким же говном надо быть, чтобы все хотели тебя выжечь и с удовольствием давали на это деньги..."
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29.06.2022 17:24 Ответить
Турция отказалась принимать деньги собранны на Байрактары и передала их бесплатно. Побрезговала даже деньги брать за выжигание говна.
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29.06.2022 17:45 Ответить
Военная организация, которая открытым текстом говорит врагу, что воевать с ним не собирается ни при каких обстоятельствах, чтобы тот ни делал на ее границах. Ну, не нападай ты на нас, если можешь. Ну, не нападай. Что хочешь делай, вторгайся в другие страны, убивай, аннексируй территории - мы все равно будем с тобой разговаривать, а вдруг ты захочешь остановиться, а мы от тебя отвернулись?

Фактически, такая позиция - это и есть раздел мира, которого добиваются рф и Китай.

НАТО всеми силами пытается избежать ситуации, при которой выявится, что пятая статья - не панацея. Она не обязывает все страны автоматически вступать в войну - это остается на усмотрение каждой страны, согласно конституционному процессу каждой из них. То есть, оппозиционный парламент может заблокировать решение президента или премьера, даже если оно будет. Они знают, что этот союз очень хреново подходит для войны с более-менее сильным противником, тем более с авторитарной системой власти, способной сосредоточить все ресурсы страны для достижения цели, не отвлекаясь особо на страхи собственного населения.
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29.06.2022 17:31 Ответить
А когда странам НАТО самим придётся защищатся уже в своей территории, тогда помогать Украине Эритрея будет?
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29.06.2022 17:40 Ответить
Пи#диш рюззькаГаварящій.
Зобов'язані вступати УСІ країни НАТО у війну у разі нападу хочь на одну.
Й ніхто не каже що ****-путин може робити "що завгодно" .
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ&***** &Кацапьі - ПНХ!
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29.06.2022 17:56 Ответить
Yours is a good example of what is called "wishful thinking." Here's what Article 5 of the NATO Treaty actually says:

The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defense recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

As you can see, the use of military force is definitely allowed, but by no means required. It is left to each member country's discretion how they choose to respond: it could totally be by providing aid, or by imposing sanctions on the aggressor, as opposed to direct military involvement.
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29.06.2022 18:16 Ответить
Соромно. Шкода, що не можна просто відійти убік і дивитися, як кацапи кидаються ракетами по нато, а нато, замість ******* по агресору, шукає миру в очах *****. Позоріщє.
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29.06.2022 17:49 Ответить
Трусливі храбаки! Визнати вже мали б давно країною терористам аби були смиливійші.
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29.06.2022 17:53 Ответить
это наследие политики "главное не обидеть", а если обидел, то кори себя до конца дней. когда 3,14идаров нИзя называть 3,14**********. когда нельзя говорить толстая, она, пилять, бодипозитивная, слепой человек - СЛАБОвидящий, инвалид-МАЛОмобильный и т.д. и т.п. Вот и результат. Там и армия такая. Слава богу у них бомба ядерная есть у некоторых, а то так везде было уже "бИстро"
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29.06.2022 17:56 Ответить
Медведєв наважився на суїцид, але щось пішло не так

Вирішив піти на той світ, але не вдалося

Вчора, 20:20 / Автор: GeneralSVR /

У записках Дмитро Медведєв написав, що не може переносити принижень та душевних переживань, почувається нікчемністю ні на що не здатним, ненавидить війну і тих, хто її розв'язав, і у своїй смерті звинувачує президента Росії Володимира Путіна, Юрія Ковальчука, Миколу Патрушева, Олександра Бортникова та Ігоря Сечина.
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29.06.2022 18:01 Ответить
У ***** рак, Димон делает суицид, Лондон захватили инопланетяне а Луна сделана из сьіра. Єти и другие новости только на нашем телеграм канале.
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29.06.2022 19:27 Ответить
Очевидні речі.
Тепер шукайте кацапську агентуру. У вас збоченців не менше ніж вже у нас.
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29.06.2022 18:05 Ответить
ППЦ воно немічне. Треба в нього лізти силою, бо воно таке повільне що я в шоці.

Може хоч із середини його трансформуємо.
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29.06.2022 18:13 Ответить
 
 