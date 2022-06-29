Лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російська Федерація становить найбільшу загрозу безпеці країн-членів НАТО, Альянс має намір відповідно реагувати на російські загрози та ворожі дії.
Про це йдеться в Стратегічній концепції НАТО, ухваленій під час саміту Альянсу в Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"РФ є найбільш значною та безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. Вона прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії. Вона використовує звичайні, кібернетичні та гібридні засоби проти нас та наших партнерів. Її агресивна військова позиція, риторика та доведена готовність застосувати силу для досягнення своїх політичних цілей підривають заснований на правилах міжнародний порядок", - йдеться у документі.
У Стратегічній концепції також зазначається, що РФ модернізує свої ядерні сили та розширює свої нові та руйнівні системи доставки подвійного призначення, використовуючи при цьому примусову ядерну сигналізацію.
"Це спрямовано на дестабілізацію країн на схід та південь від нас. На Крайній Півночі її здатність перешкодити підкріпленням союзників та свободі судноплавства через Північну Атлантику є стратегічним викликом для Альянсу. Нарощування військової могутності Москвою, зокрема в регіонах Балтійського, Чорного та Середземного морів, поряд із її військовою інтеграцією з Білоруссю, кидають виклик нашій безпеці та інтересам", - наголошується в документі.
Водночас НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для РФ.
"Ми продовжимо згуртовано та відповідально реагувати на російські загрози та ворожі дії. Ми значно посилимо стримування та захист для всіх союзників, підвищимо нашу стійкість проти російського примусу та підтримаємо наших партнерів у протидії зловмисному втручанню та агресії", - наголошується в концепції.
Водночас Альянс, як і раніше, готовий підтримувати відкриті канали зв'язку з Москвою, "щоб керувати ризиками та знижувати їх, запобігати ескалації та підвищувати прозорість".
"Ми прагнемо стабільності та передбачуваності в євроатлантичному регіоні та у відносинах між НАТО та Російською Федерацією. Будь-яка зміна в наших відносинах залежить від того, чи припинить РФ свою агресивну поведінку і чи буде вона повністю дотримуватися міжнародного права", - наголошується в стратегічній концепції.
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@hochu_dodomu
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20 ч
"В Украине собрали на Байрактары, чтобы жечь русню. В Литве собрали на Байрактар, чтобы жечь русню. Теперь в Польше собирают на Байрактар, чтобы жечь русню.
Каким же говном надо быть, чтобы все хотели тебя выжечь и с удовольствием давали на это деньги..."
Фактически, такая позиция - это и есть раздел мира, которого добиваются рф и Китай.
НАТО всеми силами пытается избежать ситуации, при которой выявится, что пятая статья - не панацея. Она не обязывает все страны автоматически вступать в войну - это остается на усмотрение каждой страны, согласно конституционному процессу каждой из них. То есть, оппозиционный парламент может заблокировать решение президента или премьера, даже если оно будет. Они знают, что этот союз очень хреново подходит для войны с более-менее сильным противником, тем более с авторитарной системой власти, способной сосредоточить все ресурсы страны для достижения цели, не отвлекаясь особо на страхи собственного населения.
Зобов'язані вступати УСІ країни НАТО у війну у разі нападу хочь на одну.
Й ніхто не каже що ****-путин може робити "що завгодно" .
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ&***** &Кацапьі - ПНХ!
The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defense recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
As you can see, the use of military force is definitely allowed, but by no means required. It is left to each member country's discretion how they choose to respond: it could totally be by providing aid, or by imposing sanctions on the aggressor, as opposed to direct military involvement.
Вирішив піти на той світ, але не вдалося
Вчора, 20:20 / Автор: GeneralSVR /
У записках Дмитро Медведєв написав, що не може переносити принижень та душевних переживань, почувається нікчемністю ні на що не здатним, ненавидить війну і тих, хто її розв'язав, і у своїй смерті звинувачує президента Росії Володимира Путіна, Юрія Ковальчука, Миколу Патрушева, Олександра Бортникова та Ігоря Сечина.
Тепер шукайте кацапську агентуру. У вас збоченців не менше ніж вже у нас.
Може хоч із середини його трансформуємо.