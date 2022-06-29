Евросоюз планирует разблокировать транзит российских товаров в Калининградскую область, – Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По данным агентства Reuters, Европейская комиссия обсуждает возможность исключить Калининградскую область РФ из действия санкционного режима, предусматривающего ограничение транзита через Литву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам источников, Европе сложно балансировать соблюдение строгих санкций и риски дальнейшей эскалации с Москвой. Брюссель, в частности, опасается, что РФ может применить силу, чтобы пробить сухопутный коридор в Калининград.
"Мы должны предстать перед реальностью. (Путин. – Ред.) имеет больше рычагов влияния, чем мы. В наших интересах найти компромисс", – заявил один из источников Reuters, признав, что этот компромисс может оказаться несправедливым.
Одним из возможных вариантов может быть исключение товаров, направляющихся в Калининградскую область, из-под действия санкций на том основании, что это не международная торговля. Но для этого нужно гарантировать, что такие товары не транспортируются из Калининграда куда-то еще.
Другой вариант состоит в том, что основанием для исключения транзита в Калининград из-под действия санкций станут гуманитарные соображения. Но, по данным источников Reuters, Литва имеет серьезные оговорки относительно этой опции.
Собеседники агентства разошлись в том, когда именно будут объявлены обновленные правила транзита: один источник назвал срок до 10 июля, другой – следующую неделю.
Пожалуйста, подождите...
Ссыкуны блин.
Зробимо їм офіційний BackDoor!
для обходу санкцій.
Трафік там буде як у Панамському Каналі.
если порты разблокируют в Украине - тогда еще можно поговорить
https://biz.censor.net/news/3351068/yevrosoyuz_gotovyyi_rozblokuvaty_tranzyt_rosiyiskyh_tovariv_u_kaliningrad_reuters
Джерело
Нікчеми!
и не говорите, что вас не предупреждали..(
Це було б правильно, ал🤬е тройка сцикливих в Европі все запорит
руки до гори.
2. Литва и сама , проработала все варианты перед тем как принимать решение.
3. Если давать заднюю, то как сказал Бывалый (Моргунов из фильма) - это НЕ СЕРЬЕЗНО.
4. Если таки дать заднюю , то у ***** будут просто ржать, что так легко и дёшево нагнули и
Европушку и Нато и орки явно воспрянут духом, что не все так плохо. А это победа ***** на всех ************* ТВ.
5. Тень упадет не только на европушку , но и на саму Литву ( лучше и не дергались бы и просто собирали дальше на Байрактары)
6. Упадет имидж и НАТО ,однозначно , ибо они координируют действия с Еврокомиссией.
П.С. Близится развязка этой кампании, хочется верить в железные яйца Литвы да и Европы
нато то виходить просто так,
у відрядження на п'янки їздити
нічого що в Україні стільки території заблоковано через парашу?
По информации СМИ, президент РФ заявил, что в связи с блокадой Калининграда и недружественными действиями Литвы, состоящей в блоке НАТО, Россия приняла серьёзное решение.
В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы».
В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил:
🔻Литва полностью ответственна за последствия своих решений в отношении транзита в Калининград, но не задумывается об этом;
🔺РФ примет ответные меры из-за запрета транзита в Калининград, они будут очень жесткими, способными перекрыть кислород Литве.СМИ сообщают, что Путин на экстренном совещании Совета безопасности сделал важное заявление.
По информации СМИ, президент РФ заявил, что в связи с блокадой Калининграда и недружественными действиями Литвы, состоящей в блоке НАТО, Россия приняла серьёзное решение.
В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы».
В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил:
🔻Литва полностью ответственна за последствия своих решений в отношении транзита в Калининград, но не задумывается об этом;
🔺РФ примет ответные меры из-за запрета транзита в Калининград, они будут очень жесткими, способными перекрыть кислород Литве.
Гончаренко вместо съемок фото - нужно поднять шум, как раз талант пошуметь с дымовой завесой тут нужен
Це саме те, чого добивається мордор. НЕВЖЕ ВИ ЦЬОГО НЕ РОЗУМІЄТЕ?