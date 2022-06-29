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Новости За рубежом Санкции против России
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Еврокомиссия (1317) Калининград (103) Литва (2124)

Евросоюз планирует разблокировать транзит российских товаров в Калининградскую область, – Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ржд

По данным агентства Reuters, Европейская комиссия обсуждает возможность исключить Калининградскую область РФ из действия санкционного режима, предусматривающего ограничение транзита через Литву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам источников, Европе сложно балансировать соблюдение строгих санкций и риски дальнейшей эскалации с Москвой. Брюссель, в частности, опасается, что РФ может применить силу, чтобы пробить сухопутный коридор в Калининград.

"Мы должны предстать перед реальностью. (Путин. – Ред.) имеет больше рычагов влияния, чем мы. В наших интересах найти компромисс", – заявил один из источников Reuters, признав, что этот компромисс может оказаться несправедливым.

Одним из возможных вариантов может быть исключение товаров, направляющихся в Калининградскую область, из-под действия санкций на том основании, что это не международная торговля. Но для этого нужно гарантировать, что такие товары не транспортируются из Калининграда куда-то еще.

Другой вариант состоит в том, что основанием для исключения транзита в Калининград из-под действия санкций станут гуманитарные соображения. Но, по данным источников Reuters, Литва имеет серьезные оговорки относительно этой опции.

Читайте также: Экс-президент России Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии из-за Калининграда

Собеседники агентства разошлись в том, когда именно будут объявлены обновленные правила транзита: один источник назвал срок до 10 июля, другой – следующую неделю.
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Топ комментарии
+67
А тО Пу Нападёт.....
Ссыкуны блин.
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29.06.2022 21:15
+48
сцыкуны ********, я надеюсь Литва всех пошлет нах под прикрытие Штатов

если порты разблокируют в Украине - тогда еще можно поговорить
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29.06.2022 21:17
+36
Гребаные ссыкуны
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29.06.2022 21:16
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Правила форума Совет форумчан
А тО Пу Нападёт.....
Ссыкуны блин.
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29.06.2022 21:15 Ответить
З такими неймовірними дипломатами, як Сумна Конячка, кацапи фак у рота отримають, а не послаблення санкцій.
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29.06.2022 21:45 Ответить
Я чула що у відповідь уряд Литви і Науседа сказали, що все одно блокуватимуть Транзит через Литву, якщо так і буде Браво Науседе.
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30.06.2022 01:05 Ответить
Я один матюкався п'ять хвилин через цих європідорів ?
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30.06.2022 07:59 Ответить
"Но для этого нужно гарантировать, что такие товары не транспортируются из Калининграда куда-то еще." А кто гарантировать-то будет??? РУСНЯ??????? ХА_ХА_ХА...
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30.06.2022 08:44 Ответить
А чого ***** й терористи його почали війну.... бо зрозуміли що боягузи очолюють країни ЄС у більшості.
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30.06.2022 02:34 Ответить
Що фсьо,здулись пєдіки..
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29.06.2022 21:16 Ответить
слабаки и сцыкуны
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29.06.2022 21:49 Ответить
Да-да.
Зробимо їм офіційний BackDoor!
для обходу санкцій.
Трафік там буде як у Панамському Каналі.
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29.06.2022 21:16 Ответить
Гребаные ссыкуны
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29.06.2022 21:16 Ответить
Евросоюз то может и да, но Литва нет, так что можно выражать глубокую озабоченность или даже обеспокоенность.
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29.06.2022 21:17 Ответить
ПУть как дед делают в том каликеграде!!!

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29.06.2022 21:17 Ответить
сцыкуны ********, я надеюсь Литва всех пошлет нах под прикрытие Штатов

если порты разблокируют в Украине - тогда еще можно поговорить
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29.06.2022 21:17 Ответить
Не забудьте поцілувати Пукіна в сраку...
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29.06.2022 21:18 Ответить
ось і сдулась потужна еуропа... ну подивимось покажуть сміливі Литовці, як треба, чи теж пасонуть
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29.06.2022 21:18 Ответить
da nevedites...ce kacapskie vyseri. ot Litovcev net takoi informacii - ih prezident skazal shto nijakih otstupov nebude
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29.06.2022 21:30 Ответить
Ройтерс еще те гавнюки так что можно не слушать их
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29.06.2022 21:19 Ответить
так це було вже
https://biz.censor.net/news/3351068/yevrosoyuz_gotovyyi_rozblokuvaty_tranzyt_rosiyiskyh_tovariv_u_kaliningrad_reuters
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29.06.2022 21:19 Ответить
Сейчас литовцы разберут рельсы и станут на ремонт.
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29.06.2022 21:19 Ответить
Все обосрались? да ще сенатор войной пригрозив це самая велика помилка евроімпотентів давати слабинку гопніку-Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что блокада Калининградской области может привести к вооруженному конфликту с Россией.Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"."Если это (блокада) произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта. И надо говорить правду в лицо. Согласно 4-й статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность. Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается и грозит нам потерей территории, то, конечно, мы пойдем на крайние меры, и нас ничего не остановит", - сказал Джабаров российскому телевидению.Он сказал, что в НАТО "все-таки об этом задумываются", и заявил, что Литва своим решением ограничить транзит в Калининградскую область РФ действовала "по указанию двух стран - Великобритании прежде всего и Соединенных Штатов Америки, потому что очень им хотелось бы, чтобы Россия ввязалась в какой-нибудь конфликт".
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29.06.2022 21:21 Ответить
i dojdiot do konflikra dumaju kalingrad podelit 3 strani Germanija,Polsa i Litva.Vot takoj bi byl final
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29.06.2022 21:28 Ответить
Завжди підтримував євроатлантичну інтеграцію, але все частіше ловлю себе на думці, чи потрібен Україні ТАКИЙ Євросоюз. США, Великобританія, Польща та балтійські країні виглядають набагато ціннішими союзниками, які спроможні на реальні дії, а не лише на глибоке занепокоєння та лівацьку бюрократію, яка дуже ввічливо і делікатно розказує, чому ми не отримуємо того, що нам необхідно
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29.06.2022 21:21 Ответить
Ні з педами діла не буде,чуть що зразу сраку підставляють,пуйло це добре знає!
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29.06.2022 21:22 Ответить
Литва не дозволить. Вони не стануть раком.
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29.06.2022 21:22 Ответить
Памперс не врятував. Протекло публічно.
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29.06.2022 21:23 Ответить
сейчас лавина таких вбросов во всей левацкой прессе. про усталых европейцев, про неизбежное поражение Украины, про голодающих бабуинов и прочее в том же духе.
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29.06.2022 21:24 Ответить
а вооружение и горелых бурят транзитом можно (будет)?
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29.06.2022 21:25 Ответить
Очередной фейк от рейтерс!!! Литовцы уже давно сказали - х*й вам а не транзит!!!!!!!!!!
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29.06.2022 21:25 Ответить
Тим часом "імпортозамєщєніє" на кацастані триває:

Джерело
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29.06.2022 21:25 Ответить
dazhe neznaju - smejatsa ili rzhatj ?
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29.06.2022 21:38 Ответить
Ага, а ми потім дивуємось, що вони де їдять -- там і гадять...
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29.06.2022 22:23 Ответить
Хрен с горшочкам. Но уже в малом возрасте посадить детей лицом к стенке показывает откуда у кацапов такой своеобразный склад мышления.
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29.06.2022 23:36 Ответить
Сцикуни довбані
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29.06.2022 21:25 Ответить
Якщо ця "ліга націй" спасує зараз як зазвичай, РФ атакуватиме Литву... Бо зрозуміє - ці сцикуни нічого не зроблять...
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29.06.2022 21:26 Ответить
Не думаю, они всё таки в НАТО!!
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29.06.2022 21:28 Ответить
А гадаєте засланих казачків як у хНР там немає? Із середини можуть почати, а потім вступитись за "руцькіх"....
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29.06.2022 21:38 Ответить
Kakije tam kozacki ix srazu unictozit.Nenado nedocenivat nasu profesionalnuju armiju,kotoryje rodilis s avtomatami znajut i imejet vsio NATO voruzenije,a ne kakije to bomzi kak u kacapov
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29.06.2022 22:42 Ответить
Litve ruskix pocti netu,te sto jest oni govoriat na litovskom
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29.06.2022 22:43 Ответить
Vot segodnia byl supermarkete centre *******,tak znajete daze kasax rabotali devuski s Ukraini,sto interesno uze ponimajet po litovski,pravda govorit tolko zdrastvujte,dosvidanija na litovskom.Vot za kakix 3 mesiaca uze naucilis ponimat jazyk.
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29.06.2022 23:38 Ответить
Литва зразу сказала, що ветуватиме цю муйню, то най вибачають: Литва планує ветувати рішення Єврокомісії щодо розблокування транзиту в Калінінград
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29.06.2022 21:32 Ответить
Вот вам и вся суть вопроса..-сцыкуны..Поэтому рассчитывать на необходимое количество оружия НЕ стоит!!"Тільки трохи, щоб відбивалися потихеньку"..
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29.06.2022 21:26 Ответить
сикуни а розблукувати експорт українського зерна слабо? гамнюки ви звичайні
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29.06.2022 21:28 Ответить
bude oche smishno koli Litva poshlot ih za ruske vojennim korabeljom Prezident LT uzhe skazal shto nebude vkljuchati zadnjuju tak shto mechtaite kacapy
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29.06.2022 21:28 Ответить
Litva nemozet izmenit resenyje EK,no takom sluce mozno tarifi podniat skazem 5 raz ,i kacapi nebudet vozit
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29.06.2022 21:30 Ответить
mozhe - VETO , shto i skazali uzhe
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29.06.2022 21:39 Ответить
Nemozet delat VETO tak Lansbergis skazal.On minist inostranix del.Poka ecio idut peregovori Litva jest protiv iskliuciniji,no kak resit EK uvidem
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29.06.2022 21:44 Ответить
tam ne tolko Litva protiv - tam mnogo starn poobeshali vetirovatj eti izmenenija
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29.06.2022 21:47 Ответить
Da znaju sto mnogyje strani jest protiv,uvidem kak resat
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29.06.2022 21:53 Ответить
interesno kto eti "umniki" kotorye vparivajut razblokuvanija....u vas tam e informacija kakaja ?
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29.06.2022 21:59 Ответить
Tocno neznaju kto, no ne odna strana
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29.06.2022 22:13 Ответить
a shto za problem s VETO ? kaije to iovbiki vse vremja vetirujut vse pod rjad a Litva nemozhe ? shto za fignja ?
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29.06.2022 22:17 Ответить
Джерело інфи - лайно.
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29.06.2022 21:28 Ответить
які ми воиовничі на дивані -- аж зашкалює
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29.06.2022 21:29 Ответить
Гідні послідовці Чемберлена і Даладьє!
Нікчеми!
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29.06.2022 21:29 Ответить
Печально, когда одна страна борется с ************, а другие ссутся как дети
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29.06.2022 21:30 Ответить
Козлы. Прогнетесь раз так и будете дальше раком стоять перед ******.
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29.06.2022 21:30 Ответить
Дибіли
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29.06.2022 21:33 Ответить
Закривати коридор!?...А як же росіянці тоді будуть доставляти іскандери в Калінінградську область???
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29.06.2022 21:33 Ответить
еврогедораси зассяли, ганьба
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29.06.2022 21:34 Ответить
Вот что бывает, если не учить историю. Она повторяется. Надеюсь, хотя бы по итогу рашку таки превратят в пепел, как германию в свое время.
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29.06.2022 21:35 Ответить
І знову або усю статтю або без неї. Перевод взятий кусками і Може не значить,що Європа згодна. Ця стаття уже була,але від ресурсу РУ
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29.06.2022 21:35 Ответить
Там треба провести реХВерендум на тЄмі нЄзавісімості та провозгласіть нЄзавісімость КНР (Кенінсберської народної республіки)
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29.06.2022 21:37 Ответить
Вот такие га***ны и всю Литву сдадут ***** лишь бы он дальше не пошел. Только все это напоминает мне *крымский мост только уже в Литве. А потом *крым 2014* когда крымом задабривали путена чтобы он сохранил литсо и ненапал.
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29.06.2022 21:37 Ответить
Треба ще вибачитись перед кадиркіним
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29.06.2022 21:37 Ответить
еще не поздно не вступить в это дерьмо.
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29.06.2022 21:39 Ответить
Альо, остиньте всі тут. Сказано ж - за даними джерела Ройтерс. Ні один чиновник Євросоюзу публічно це не озвучив - це може бути просто інформаційний вкид!
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29.06.2022 21:48 Ответить
ройтерс не касабські змі то взагалі???
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29.06.2022 21:51 Ответить
Некоторые ублажители ***** из ЕС держат мировое сообщество за дураков, то ли из себя дураков строят…
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29.06.2022 21:52 Ответить
СЦИКУНИ....
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29.06.2022 21:55 Ответить
лишили свої яйця у фекальній скринці *****
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29.06.2022 21:58 Ответить
це той журналіст Ройтерс, який знімав штурм Маріуполя разом з рашистами?
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29.06.2022 21:58 Ответить
дУрні.. при "резком наезде", сцыкливого гопника нужно бить в пятак, а не сразу выворачивать карманы.. иначе теперь он у Этого терпилы будет требовать семок, сигареты, бабло и "мобилку позвонить" на каждом перекрестке..
и не говорите, что вас не предупреждали..(
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29.06.2022 21:59 Ответить
Терпилы.... Завтра скажут, нападут, если не отмените
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29.06.2022 22:00 Ответить
Європідараси в усій своїй красі. УЕ в такому вигляді повинна щезнути і постати Новою, НЕ оновленою. З підарами жодних домовленостей і 100% довіри бути не може. Хіба домовленості підарів з ****** призвели до якогось прогресу в сфері економіки і безпеки? ! ще: походу не плутайте геїв з підарасами. На відміну від крайніх- геї то сумлінні та чесні люди, мож, забавки у них трохи інакші...ну то хто чим бавиться...
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29.06.2022 22:06 Ответить
Українські порти в обмін на Königsberg і крапка
Це було б правильно, ал🤬е тройка сцикливих в Европі все запорит
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29.06.2022 22:06 Ответить
І Д І О Т И !!!
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29.06.2022 22:06 Ответить
Точно ли украинцы любой ценой хотят присоединиться к этой компании пассивных *********??? Точно ли хотят быть частью этого союза?
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29.06.2022 22:07 Ответить
Украйна как раз будет одной из прививок для общества от алтернативной гомосятины.
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29.06.2022 23:38 Ответить
Які ж вони кончені... Реально, якби не Україна, то кацапи за тиждень до Атлантики дійшли. Це якийсь сюр - на чолі держав реальні опущені сцикуни, які ще й переважно геї. Ну його на хер той Євросоюз і НАТО з такими обіцяними "партнерами". Лише англосакси, поляки і балтійські країни реально мають яйця, а вся стара Європа деградувала повністю - захоплена африканцями і арабами, а при владі геї безхребетні.
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29.06.2022 22:10 Ответить
Мабуть, замало ще європейці усвідомили, якщо думають, буцімто такими плазуваннями під черевиками Путіна можна убезпечити себе від атаки. )
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29.06.2022 22:12 Ответить
"Брюссель, зокрема, побоюється, що РФ може застосувати силу, щоб пробити сухопутний коридор до Калінінграда ."І ось НАТО підняло
руки до гори.
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29.06.2022 22:15 Ответить
Якщо дибіли це зроблять це буду перший цвях в труну Європи бо засіяли мовних ватних бомжів
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29.06.2022 22:17 Ответить
сцыкуны
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29.06.2022 22:18 Ответить
1. Когда Литва вводила санкции они должны были проконсультироваться с Еврокомиссией и не верю , что там сказали : на ваше усмотрение.
2. Литва и сама , проработала все варианты перед тем как принимать решение.
3. Если давать заднюю, то как сказал Бывалый (Моргунов из фильма) - это НЕ СЕРЬЕЗНО.
4. Если таки дать заднюю , то у ***** будут просто ржать, что так легко и дёшево нагнули и
Европушку и Нато и орки явно воспрянут духом, что не все так плохо. А это победа ***** на всех ************* ТВ.
5. Тень упадет не только на европушку , но и на саму Литву ( лучше и не дергались бы и просто собирали дальше на Байрактары)
6. Упадет имидж и НАТО ,однозначно , ибо они координируют действия с Еврокомиссией.
П.С. Близится развязка этой кампании, хочется верить в железные яйца Литвы да и Европы
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29.06.2022 22:29 Ответить
И тут абасрались)) Маленькая Литва пуйлу хер показала, а Еуропа в штаны наложила) И от скажи что после этого пуйло этих озабоченцев не просчитал. Просчитал как лохов. Не учел только США и Британцев. Ну и еще парочку стран в раене Польши. Ото на них и вся надежда у нас.
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29.06.2022 22:55 Ответить
Это вброс - кремлевская пропаганда.
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29.06.2022 23:24 Ответить
Ох фуйово…
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29.06.2022 23:39 Ответить
Еврообсираторы опять обосрались от страха
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30.06.2022 00:07 Ответить
а нахера те нато якщо вони побоюються?

нато то виходить просто так,
у відрядження на п'янки їздити

нічого що в Україні стільки території заблоковано через парашу?
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30.06.2022 00:24 Ответить
ЄС не витримав перевірку на вошивість - зіграло очко. Це нагадує історію передвоєнної Європи минулого століття.
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30.06.2022 00:30 Ответить
Та самая Reuters, которая до сих пор, невзирая на санкции, сотрудничает с ТАСС, целуется в дёсны с самыми одиозными пропаганд*нами и готова за 5 копеек испечь любую утку?! Ну сколько можно тащить в рот всякую дрянь и цитировать эту помойку?!
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30.06.2022 00:36 Ответить
и эту "страшную" НАТу типа боится путин!? ссыкли
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30.06.2022 00:43 Ответить
СМИ сообщают, что Путин на экстренном совещании Совета безопасности сделал важное заявление.

По информации СМИ, президент РФ заявил, что в связи с блокадой Калининграда и недружественными действиями Литвы, состоящей в блоке НАТО, Россия приняла серьёзное решение.

В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы».

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил:

🔻Литва полностью ответственна за последствия своих решений в отношении транзита в Калининград, но не задумывается об этом;

🔺РФ примет ответные меры из-за запрета транзита в Калининград, они будут очень жесткими, способными перекрыть кислород Литве.СМИ сообщают, что Путин на экстренном совещании Совета безопасности сделал важное заявление.

По информации СМИ, президент РФ заявил, что в связи с блокадой Калининграда и недружественными действиями Литвы, состоящей в блоке НАТО, Россия приняла серьёзное решение.

В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы».

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил:

🔻Литва полностью ответственна за последствия своих решений в отношении транзита в Калининград, но не задумывается об этом;

🔺РФ примет ответные меры из-за запрета транзита в Калининград, они будут очень жесткими, способными перекрыть кислород Литве.
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30.06.2022 00:47 Ответить
Навіщо друкувати всю цю російську муйню? Що там раша сказала, що там Медведєв пірднув, що там Патрушев верескнув, всі їхні погрози однотипні, типу зараз як дам боляче. А Литва молодці.
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30.06.2022 01:17 Ответить
Чмони! И мы к ним рвемся? Недай Бог,такими же станем со временем!
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30.06.2022 05:37 Ответить
европейская комиссия не указ - там четверть на зарплате у Путина

Гончаренко вместо съемок фото - нужно поднять шум, как раз талант пошуметь с дымовой завесой тут нужен
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30.06.2022 05:49 Ответить
Якийсь там ройтерс зробив НІЧИМ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ВКИД, а у нас почалося - "чмони, терпилы, ссыкуны, нахера нам та Європа, нахера те НАТО".

Це саме те, чого добивається мордор. НЕВЖЕ ВИ ЦЬОГО НЕ РОЗУМІЄТЕ?
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30.06.2022 08:02 Ответить
****** ссыкливые!были есть и останутся такими!ганьба!
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30.06.2022 12:53 Ответить
 
 