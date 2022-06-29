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Єврокомісія (945) Калінінград (70) Литва (1538)

Євросоюз планує розблокувати транзит російських товарів у Калінінградську область, – Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ржд

За даними агентства Reuters, Європейська Комісія обговорює можливість виключити Калінінградську область РФ із дії санкційного режиму, який передбачає обмеження транзиту через Литву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами джерел, Європі важко балансувати дотримання суворих санкцій і ризики подальшої ескалації з Москвою. Брюссель, зокрема, побоюється, що РФ може застосувати силу, щоб пробити сухопутний коридор до Калінінграда.

"Ми маємо постати перед реальністю. (Путін, – ред.) має більше важелів впливу, ніж ми. У наших інтересах знайти компроміс", – заявило одне з джерел Reuters, визнавши, що цей компроміс може виявитися несправедливим.

Одним із можливих варіантів може бути виключення товарів, що прямують до Калінінградської області, з-під дії санкцій на тій підставі, що це не є міжнародною торгівлею. Але для цього потрібно гарантувати, що такі товари не транспортуються з Калінінграда деінде.

Інший варіант полягає в тому, що підставою для виключення транзиту до Калінінграда з-під дії санкцій стануть гуманітарні міркування. Але, за даними джерел Reuters, Литва має серйозні застереження щодо цієї опції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, - президент Литви Науседа про калінінградський транзит

Співрозмовники агенції розійшлися в тому, коли саме будуть оголошені оновлені правила транзиту: одне джерело назвало термін до 10 липня, інше – наступний тиждень.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+67
А тО Пу Нападёт.....
Ссыкуны блин.
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29.06.2022 21:15
+48
сцыкуны ********, я надеюсь Литва всех пошлет нах под прикрытие Штатов

если порты разблокируют в Украине - тогда еще можно поговорить
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29.06.2022 21:17
+36
Гребаные ссыкуны
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29.06.2022 21:16
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А тО Пу Нападёт.....
Ссыкуны блин.
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29.06.2022 21:15 Відповісти
З такими неймовірними дипломатами, як Сумна Конячка, кацапи фак у рота отримають, а не послаблення санкцій.
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29.06.2022 21:45 Відповісти
Я чула що у відповідь уряд Литви і Науседа сказали, що все одно блокуватимуть Транзит через Литву, якщо так і буде Браво Науседе.
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30.06.2022 01:05 Відповісти
Я один матюкався п'ять хвилин через цих європідорів ?
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30.06.2022 07:59 Відповісти
"Но для этого нужно гарантировать, что такие товары не транспортируются из Калининграда куда-то еще." А кто гарантировать-то будет??? РУСНЯ??????? ХА_ХА_ХА...
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30.06.2022 08:44 Відповісти
А чого ***** й терористи його почали війну.... бо зрозуміли що боягузи очолюють країни ЄС у більшості.
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30.06.2022 02:34 Відповісти
Що фсьо,здулись пєдіки..
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29.06.2022 21:16 Відповісти
слабаки и сцыкуны
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29.06.2022 21:49 Відповісти
Да-да.
Зробимо їм офіційний BackDoor!
для обходу санкцій.
Трафік там буде як у Панамському Каналі.
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29.06.2022 21:16 Відповісти
Гребаные ссыкуны
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29.06.2022 21:16 Відповісти
Евросоюз то может и да, но Литва нет, так что можно выражать глубокую озабоченность или даже обеспокоенность.
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29.06.2022 21:17 Відповісти
ПУть как дед делают в том каликеграде!!!

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29.06.2022 21:17 Відповісти
сцыкуны ********, я надеюсь Литва всех пошлет нах под прикрытие Штатов

если порты разблокируют в Украине - тогда еще можно поговорить
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29.06.2022 21:17 Відповісти
Не забудьте поцілувати Пукіна в сраку...
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29.06.2022 21:18 Відповісти
ось і сдулась потужна еуропа... ну подивимось покажуть сміливі Литовці, як треба, чи теж пасонуть
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29.06.2022 21:18 Відповісти
da nevedites...ce kacapskie vyseri. ot Litovcev net takoi informacii - ih prezident skazal shto nijakih otstupov nebude
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29.06.2022 21:30 Відповісти
Ройтерс еще те гавнюки так что можно не слушать их
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29.06.2022 21:19 Відповісти
так це було вже
https://biz.censor.net/news/3351068/yevrosoyuz_gotovyyi_rozblokuvaty_tranzyt_rosiyiskyh_tovariv_u_kaliningrad_reuters
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29.06.2022 21:19 Відповісти
Сейчас литовцы разберут рельсы и станут на ремонт.
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29.06.2022 21:19 Відповісти
Все обосрались? да ще сенатор войной пригрозив це самая велика помилка евроімпотентів давати слабинку гопніку-Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что блокада Калининградской области может привести к вооруженному конфликту с Россией.Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"."Если это (блокада) произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта. И надо говорить правду в лицо. Согласно 4-й статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность. Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается и грозит нам потерей территории, то, конечно, мы пойдем на крайние меры, и нас ничего не остановит", - сказал Джабаров российскому телевидению.Он сказал, что в НАТО "все-таки об этом задумываются", и заявил, что Литва своим решением ограничить транзит в Калининградскую область РФ действовала "по указанию двух стран - Великобритании прежде всего и Соединенных Штатов Америки, потому что очень им хотелось бы, чтобы Россия ввязалась в какой-нибудь конфликт".
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29.06.2022 21:21 Відповісти
i dojdiot do konflikra dumaju kalingrad podelit 3 strani Germanija,Polsa i Litva.Vot takoj bi byl final
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29.06.2022 21:28 Відповісти
Завжди підтримував євроатлантичну інтеграцію, але все частіше ловлю себе на думці, чи потрібен Україні ТАКИЙ Євросоюз. США, Великобританія, Польща та балтійські країні виглядають набагато ціннішими союзниками, які спроможні на реальні дії, а не лише на глибоке занепокоєння та лівацьку бюрократію, яка дуже ввічливо і делікатно розказує, чому ми не отримуємо того, що нам необхідно
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29.06.2022 21:21 Відповісти
Ні з педами діла не буде,чуть що зразу сраку підставляють,пуйло це добре знає!
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29.06.2022 21:22 Відповісти
Литва не дозволить. Вони не стануть раком.
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29.06.2022 21:22 Відповісти
Памперс не врятував. Протекло публічно.
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29.06.2022 21:23 Відповісти
сейчас лавина таких вбросов во всей левацкой прессе. про усталых европейцев, про неизбежное поражение Украины, про голодающих бабуинов и прочее в том же духе.
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29.06.2022 21:24 Відповісти
а вооружение и горелых бурят транзитом можно (будет)?
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29.06.2022 21:25 Відповісти
Очередной фейк от рейтерс!!! Литовцы уже давно сказали - х*й вам а не транзит!!!!!!!!!!
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29.06.2022 21:25 Відповісти
Тим часом "імпортозамєщєніє" на кацастані триває:

Джерело
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29.06.2022 21:25 Відповісти
dazhe neznaju - smejatsa ili rzhatj ?
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29.06.2022 21:38 Відповісти
Ага, а ми потім дивуємось, що вони де їдять -- там і гадять...
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29.06.2022 22:23 Відповісти
Хрен с горшочкам. Но уже в малом возрасте посадить детей лицом к стенке показывает откуда у кацапов такой своеобразный склад мышления.
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29.06.2022 23:36 Відповісти
Сцикуни довбані
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29.06.2022 21:25 Відповісти
Якщо ця "ліга націй" спасує зараз як зазвичай, РФ атакуватиме Литву... Бо зрозуміє - ці сцикуни нічого не зроблять...
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29.06.2022 21:26 Відповісти
Не думаю, они всё таки в НАТО!!
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29.06.2022 21:28 Відповісти
А гадаєте засланих казачків як у хНР там немає? Із середини можуть почати, а потім вступитись за "руцькіх"....
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29.06.2022 21:38 Відповісти
Kakije tam kozacki ix srazu unictozit.Nenado nedocenivat nasu profesionalnuju armiju,kotoryje rodilis s avtomatami znajut i imejet vsio NATO voruzenije,a ne kakije to bomzi kak u kacapov
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29.06.2022 22:42 Відповісти
Litve ruskix pocti netu,te sto jest oni govoriat na litovskom
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29.06.2022 22:43 Відповісти
Vot segodnia byl supermarkete centre *******,tak znajete daze kasax rabotali devuski s Ukraini,sto interesno uze ponimajet po litovski,pravda govorit tolko zdrastvujte,dosvidanija na litovskom.Vot za kakix 3 mesiaca uze naucilis ponimat jazyk.
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29.06.2022 23:38 Відповісти
Литва зразу сказала, що ветуватиме цю муйню, то най вибачають: Литва планує ветувати рішення Єврокомісії щодо розблокування транзиту в Калінінград
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29.06.2022 21:32 Відповісти
Вот вам и вся суть вопроса..-сцыкуны..Поэтому рассчитывать на необходимое количество оружия НЕ стоит!!"Тільки трохи, щоб відбивалися потихеньку"..
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29.06.2022 21:26 Відповісти
сикуни а розблукувати експорт українського зерна слабо? гамнюки ви звичайні
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29.06.2022 21:28 Відповісти
bude oche smishno koli Litva poshlot ih za ruske vojennim korabeljom Prezident LT uzhe skazal shto nebude vkljuchati zadnjuju tak shto mechtaite kacapy
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29.06.2022 21:28 Відповісти
Litva nemozet izmenit resenyje EK,no takom sluce mozno tarifi podniat skazem 5 raz ,i kacapi nebudet vozit
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29.06.2022 21:30 Відповісти
mozhe - VETO , shto i skazali uzhe
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29.06.2022 21:39 Відповісти
Nemozet delat VETO tak Lansbergis skazal.On minist inostranix del.Poka ecio idut peregovori Litva jest protiv iskliuciniji,no kak resit EK uvidem
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29.06.2022 21:44 Відповісти
tam ne tolko Litva protiv - tam mnogo starn poobeshali vetirovatj eti izmenenija
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29.06.2022 21:47 Відповісти
Da znaju sto mnogyje strani jest protiv,uvidem kak resat
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29.06.2022 21:53 Відповісти
interesno kto eti "umniki" kotorye vparivajut razblokuvanija....u vas tam e informacija kakaja ?
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29.06.2022 21:59 Відповісти
Tocno neznaju kto, no ne odna strana
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29.06.2022 22:13 Відповісти
a shto za problem s VETO ? kaije to iovbiki vse vremja vetirujut vse pod rjad a Litva nemozhe ? shto za fignja ?
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29.06.2022 22:17 Відповісти
Джерело інфи - лайно.
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29.06.2022 21:28 Відповісти
які ми воиовничі на дивані -- аж зашкалює
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29.06.2022 21:29 Відповісти
Гідні послідовці Чемберлена і Даладьє!
Нікчеми!
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29.06.2022 21:29 Відповісти
Печально, когда одна страна борется с ************, а другие ссутся как дети
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29.06.2022 21:30 Відповісти
Козлы. Прогнетесь раз так и будете дальше раком стоять перед ******.
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29.06.2022 21:30 Відповісти
Дибіли
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29.06.2022 21:33 Відповісти
Закривати коридор!?...А як же росіянці тоді будуть доставляти іскандери в Калінінградську область???
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29.06.2022 21:33 Відповісти
еврогедораси зассяли, ганьба
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29.06.2022 21:34 Відповісти
Вот что бывает, если не учить историю. Она повторяется. Надеюсь, хотя бы по итогу рашку таки превратят в пепел, как германию в свое время.
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29.06.2022 21:35 Відповісти
І знову або усю статтю або без неї. Перевод взятий кусками і Може не значить,що Європа згодна. Ця стаття уже була,але від ресурсу РУ
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29.06.2022 21:35 Відповісти
Там треба провести реХВерендум на тЄмі нЄзавісімості та провозгласіть нЄзавісімость КНР (Кенінсберської народної республіки)
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29.06.2022 21:37 Відповісти
Вот такие га***ны и всю Литву сдадут ***** лишь бы он дальше не пошел. Только все это напоминает мне *крымский мост только уже в Литве. А потом *крым 2014* когда крымом задабривали путена чтобы он сохранил литсо и ненапал.
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29.06.2022 21:37 Відповісти
Треба ще вибачитись перед кадиркіним
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29.06.2022 21:37 Відповісти
еще не поздно не вступить в это дерьмо.
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29.06.2022 21:39 Відповісти
Альо, остиньте всі тут. Сказано ж - за даними джерела Ройтерс. Ні один чиновник Євросоюзу публічно це не озвучив - це може бути просто інформаційний вкид!
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29.06.2022 21:48 Відповісти
ройтерс не касабські змі то взагалі???
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29.06.2022 21:51 Відповісти
Некоторые ублажители ***** из ЕС держат мировое сообщество за дураков, то ли из себя дураков строят…
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29.06.2022 21:52 Відповісти
СЦИКУНИ....
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29.06.2022 21:55 Відповісти
лишили свої яйця у фекальній скринці *****
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29.06.2022 21:58 Відповісти
це той журналіст Ройтерс, який знімав штурм Маріуполя разом з рашистами?
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29.06.2022 21:58 Відповісти
дУрні.. при "резком наезде", сцыкливого гопника нужно бить в пятак, а не сразу выворачивать карманы.. иначе теперь он у Этого терпилы будет требовать семок, сигареты, бабло и "мобилку позвонить" на каждом перекрестке..
и не говорите, что вас не предупреждали..(
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29.06.2022 21:59 Відповісти
Терпилы.... Завтра скажут, нападут, если не отмените
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29.06.2022 22:00 Відповісти
Європідараси в усій своїй красі. УЕ в такому вигляді повинна щезнути і постати Новою, НЕ оновленою. З підарами жодних домовленостей і 100% довіри бути не може. Хіба домовленості підарів з ****** призвели до якогось прогресу в сфері економіки і безпеки? ! ще: походу не плутайте геїв з підарасами. На відміну від крайніх- геї то сумлінні та чесні люди, мож, забавки у них трохи інакші...ну то хто чим бавиться...
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29.06.2022 22:06 Відповісти
Українські порти в обмін на Königsberg і крапка
Це було б правильно, ал🤬е тройка сцикливих в Европі все запорит
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29.06.2022 22:06 Відповісти
І Д І О Т И !!!
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29.06.2022 22:06 Відповісти
Точно ли украинцы любой ценой хотят присоединиться к этой компании пассивных *********??? Точно ли хотят быть частью этого союза?
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29.06.2022 22:07 Відповісти
Украйна как раз будет одной из прививок для общества от алтернативной гомосятины.
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29.06.2022 23:38 Відповісти
Які ж вони кончені... Реально, якби не Україна, то кацапи за тиждень до Атлантики дійшли. Це якийсь сюр - на чолі держав реальні опущені сцикуни, які ще й переважно геї. Ну його на хер той Євросоюз і НАТО з такими обіцяними "партнерами". Лише англосакси, поляки і балтійські країни реально мають яйця, а вся стара Європа деградувала повністю - захоплена африканцями і арабами, а при владі геї безхребетні.
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29.06.2022 22:10 Відповісти
Мабуть, замало ще європейці усвідомили, якщо думають, буцімто такими плазуваннями під черевиками Путіна можна убезпечити себе від атаки. )
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29.06.2022 22:12 Відповісти
"Брюссель, зокрема, побоюється, що РФ може застосувати силу, щоб пробити сухопутний коридор до Калінінграда ."І ось НАТО підняло
руки до гори.
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29.06.2022 22:15 Відповісти
Якщо дибіли це зроблять це буду перший цвях в труну Європи бо засіяли мовних ватних бомжів
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29.06.2022 22:17 Відповісти
сцыкуны
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29.06.2022 22:18 Відповісти
1. Когда Литва вводила санкции они должны были проконсультироваться с Еврокомиссией и не верю , что там сказали : на ваше усмотрение.
2. Литва и сама , проработала все варианты перед тем как принимать решение.
3. Если давать заднюю, то как сказал Бывалый (Моргунов из фильма) - это НЕ СЕРЬЕЗНО.
4. Если таки дать заднюю , то у ***** будут просто ржать, что так легко и дёшево нагнули и
Европушку и Нато и орки явно воспрянут духом, что не все так плохо. А это победа ***** на всех ************* ТВ.
5. Тень упадет не только на европушку , но и на саму Литву ( лучше и не дергались бы и просто собирали дальше на Байрактары)
6. Упадет имидж и НАТО ,однозначно , ибо они координируют действия с Еврокомиссией.
П.С. Близится развязка этой кампании, хочется верить в железные яйца Литвы да и Европы
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29.06.2022 22:29 Відповісти
И тут абасрались)) Маленькая Литва пуйлу хер показала, а Еуропа в штаны наложила) И от скажи что после этого пуйло этих озабоченцев не просчитал. Просчитал как лохов. Не учел только США и Британцев. Ну и еще парочку стран в раене Польши. Ото на них и вся надежда у нас.
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29.06.2022 22:55 Відповісти
Это вброс - кремлевская пропаганда.
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29.06.2022 23:24 Відповісти
Ох фуйово…
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29.06.2022 23:39 Відповісти
Еврообсираторы опять обосрались от страха
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30.06.2022 00:07 Відповісти
а нахера те нато якщо вони побоюються?

нато то виходить просто так,
у відрядження на п'янки їздити

нічого що в Україні стільки території заблоковано через парашу?
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30.06.2022 00:24 Відповісти
ЄС не витримав перевірку на вошивість - зіграло очко. Це нагадує історію передвоєнної Європи минулого століття.
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30.06.2022 00:30 Відповісти
Та самая Reuters, которая до сих пор, невзирая на санкции, сотрудничает с ТАСС, целуется в дёсны с самыми одиозными пропаганд*нами и готова за 5 копеек испечь любую утку?! Ну сколько можно тащить в рот всякую дрянь и цитировать эту помойку?!
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30.06.2022 00:36 Відповісти
и эту "страшную" НАТу типа боится путин!? ссыкли
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30.06.2022 00:43 Відповісти
СМИ сообщают, что Путин на экстренном совещании Совета безопасности сделал важное заявление.

По информации СМИ, президент РФ заявил, что в связи с блокадой Калининграда и недружественными действиями Литвы, состоящей в блоке НАТО, Россия приняла серьёзное решение.

В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы».

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил:

🔻Литва полностью ответственна за последствия своих решений в отношении транзита в Калининград, но не задумывается об этом;

🔺РФ примет ответные меры из-за запрета транзита в Калининград, они будут очень жесткими, способными перекрыть кислород Литве.СМИ сообщают, что Путин на экстренном совещании Совета безопасности сделал важное заявление.

По информации СМИ, президент РФ заявил, что в связи с блокадой Калининграда и недружественными действиями Литвы, состоящей в блоке НАТО, Россия приняла серьёзное решение.

В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы».

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил:

🔻Литва полностью ответственна за последствия своих решений в отношении транзита в Калининград, но не задумывается об этом;

🔺РФ примет ответные меры из-за запрета транзита в Калининград, они будут очень жесткими, способными перекрыть кислород Литве.
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30.06.2022 00:47 Відповісти
Навіщо друкувати всю цю російську муйню? Що там раша сказала, що там Медведєв пірднув, що там Патрушев верескнув, всі їхні погрози однотипні, типу зараз як дам боляче. А Литва молодці.
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30.06.2022 01:17 Відповісти
Чмони! И мы к ним рвемся? Недай Бог,такими же станем со временем!
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30.06.2022 05:37 Відповісти
европейская комиссия не указ - там четверть на зарплате у Путина

Гончаренко вместо съемок фото - нужно поднять шум, как раз талант пошуметь с дымовой завесой тут нужен
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30.06.2022 05:49 Відповісти
Якийсь там ройтерс зробив НІЧИМ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНИЙ ВКИД, а у нас почалося - "чмони, терпилы, ссыкуны, нахера нам та Європа, нахера те НАТО".

Це саме те, чого добивається мордор. НЕВЖЕ ВИ ЦЬОГО НЕ РОЗУМІЄТЕ?
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30.06.2022 08:02 Відповісти
****** ссыкливые!были есть и останутся такими!ганьба!
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30.06.2022 12:53 Відповісти
 
 