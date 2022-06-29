Євросоюз планує розблокувати транзит російських товарів у Калінінградську область, – Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За даними агентства Reuters, Європейська Комісія обговорює можливість виключити Калінінградську область РФ із дії санкційного режиму, який передбачає обмеження транзиту через Литву.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами джерел, Європі важко балансувати дотримання суворих санкцій і ризики подальшої ескалації з Москвою. Брюссель, зокрема, побоюється, що РФ може застосувати силу, щоб пробити сухопутний коридор до Калінінграда.
"Ми маємо постати перед реальністю. (Путін, – ред.) має більше важелів впливу, ніж ми. У наших інтересах знайти компроміс", – заявило одне з джерел Reuters, визнавши, що цей компроміс може виявитися несправедливим.
Одним із можливих варіантів може бути виключення товарів, що прямують до Калінінградської області, з-під дії санкцій на тій підставі, що це не є міжнародною торгівлею. Але для цього потрібно гарантувати, що такі товари не транспортуються з Калінінграда деінде.
Інший варіант полягає в тому, що підставою для виключення транзиту до Калінінграда з-під дії санкцій стануть гуманітарні міркування. Але, за даними джерел Reuters, Литва має серйозні застереження щодо цієї опції.
Співрозмовники агенції розійшлися в тому, коли саме будуть оголошені оновлені правила транзиту: одне джерело назвало термін до 10 липня, інше – наступний тиждень.
Будь ласка, зачекайте...
Ссыкуны блин.
Зробимо їм офіційний BackDoor!
для обходу санкцій.
Трафік там буде як у Панамському Каналі.
если порты разблокируют в Украине - тогда еще можно поговорить
https://biz.censor.net/news/3351068/yevrosoyuz_gotovyyi_rozblokuvaty_tranzyt_rosiyiskyh_tovariv_u_kaliningrad_reuters
Джерело
Нікчеми!
и не говорите, что вас не предупреждали..(
Це було б правильно, ал🤬е тройка сцикливих в Европі все запорит
руки до гори.
2. Литва и сама , проработала все варианты перед тем как принимать решение.
3. Если давать заднюю, то как сказал Бывалый (Моргунов из фильма) - это НЕ СЕРЬЕЗНО.
4. Если таки дать заднюю , то у ***** будут просто ржать, что так легко и дёшево нагнули и
Европушку и Нато и орки явно воспрянут духом, что не все так плохо. А это победа ***** на всех ************* ТВ.
5. Тень упадет не только на европушку , но и на саму Литву ( лучше и не дергались бы и просто собирали дальше на Байрактары)
6. Упадет имидж и НАТО ,однозначно , ибо они координируют действия с Еврокомиссией.
П.С. Близится развязка этой кампании, хочется верить в железные яйца Литвы да и Европы
нато то виходить просто так,
у відрядження на п'янки їздити
нічого що в Україні стільки території заблоковано через парашу?
По информации СМИ, президент РФ заявил, что в связи с блокадой Калининграда и недружественными действиями Литвы, состоящей в блоке НАТО, Россия приняла серьёзное решение.
В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы».
В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил:
🔻Литва полностью ответственна за последствия своих решений в отношении транзита в Калининград, но не задумывается об этом;
🔺РФ примет ответные меры из-за запрета транзита в Калининград, они будут очень жесткими, способными перекрыть кислород Литве.СМИ сообщают, что Путин на экстренном совещании Совета безопасности сделал важное заявление.
По информации СМИ, президент РФ заявил, что в связи с блокадой Калининграда и недружественными действиями Литвы, состоящей в блоке НАТО, Россия приняла серьёзное решение.
В то же время, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает ответные меры на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, которая действовала с подачи стран Запада. Он подчеркнул, что ответ Москвы окажет «серьёзное негативное влияние на население Литвы».
В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил:
🔻Литва полностью ответственна за последствия своих решений в отношении транзита в Калининград, но не задумывается об этом;
🔺РФ примет ответные меры из-за запрета транзита в Калининград, они будут очень жесткими, способными перекрыть кислород Литве.
Гончаренко вместо съемок фото - нужно поднять шум, как раз талант пошуметь с дымовой завесой тут нужен
Це саме те, чого добивається мордор. НЕВЖЕ ВИ ЦЬОГО НЕ РОЗУМІЄТЕ?