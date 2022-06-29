Євросоюз планує розблокувати транзит російських товарів у Калінінградську область, – Reuters

За даними агентства Reuters, Європейська Комісія обговорює можливість виключити Калінінградську область РФ із дії санкційного режиму, який передбачає обмеження транзиту через Литву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами джерел, Європі важко балансувати дотримання суворих санкцій і ризики подальшої ескалації з Москвою. Брюссель, зокрема, побоюється, що РФ може застосувати силу, щоб пробити сухопутний коридор до Калінінграда.

"Ми маємо постати перед реальністю. (Путін, – ред.) має більше важелів впливу, ніж ми. У наших інтересах знайти компроміс", – заявило одне з джерел Reuters, визнавши, що цей компроміс може виявитися несправедливим.

Одним із можливих варіантів може бути виключення товарів, що прямують до Калінінградської області, з-під дії санкцій на тій підставі, що це не є міжнародною торгівлею. Але для цього потрібно гарантувати, що такі товари не транспортуються з Калінінграда деінде.

Інший варіант полягає в тому, що підставою для виключення транзиту до Калінінграда з-під дії санкцій стануть гуманітарні міркування. Але, за даними джерел Reuters, Литва має серйозні застереження щодо цієї опції.

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Співрозмовники агенції розійшлися в тому, коли саме будуть оголошені оновлені правила транзиту: одне джерело назвало термін до 10 липня, інше – наступний тиждень.