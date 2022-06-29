Производство новых легковых автомобилей в РФ упало на 56%
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В России выпуск легковых автомобилей в мае обвалился на 96,7% по сравнению с маем 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По данным "Росстата", по сравнению с апрелем, в мае выпуск легковых автомобилей упал на 81,3%. В целом же с января по май в РФ произвели 268 тысяч легковых автомобилей. Это на 56,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Сократилось в мае и производство грузовиков – на 39,3%. С января по май в стране создали 60,1 тыс. грузовиков. Это на 12% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 года.
В России также быстро сокращается рынок новых автомобилей. В мае он уменьшился в шесть раз, что стало антирекордом по продажам. За месяц реализовали всего 24,3 тысячи машин, тогда как в мае 2021 года продали 147 тысяч, то есть продажи упали на 83,5%.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, рынок фактически продавал имеющиеся запасы авто — дальше пополнять их можно будет только китайскими или российскими брендами вследствие санкций Запада.
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Ще стільки ж із пішовших іноземних фірм (це вже середній клас в більшості)...
Велкам у 90-і!
Всьо по плану, просто по графіку!
Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные Росстата.
При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.
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Всего в январе - мае этого года было выпущено 268 тыс. легковых авто, что на 56,4% ниже, чем в этот же период прошлого года.
Выпуск грузовых автомобилей в РФ в мае упал на 39,3% (-38,2% к апрелю 2022 года). За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
В январе - мае 2022 года также было выпущено 4,8 тыс. автобусов массой более 5 т, что на 0,2% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Непосредственно в мае производство снизилось на 6,5% по сравнению с маем прошлого года и на 10,5% относительно апреля 2022 года.
Производство автобусов массой менее 5 т в мае снизилось на 77,4% (-42,5% к апрелю 2022 года). Всего за первые пять месяцев этого года было выпущено 4 тыс. таких автобусов, что на 36,8% ниже, чем в прошлом году.