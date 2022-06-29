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Производство новых легковых автомобилей в РФ упало на 56%

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Авто

ваз

В России выпуск легковых автомобилей в мае обвалился на 96,7% по сравнению с маем 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным "Росстата", по сравнению с апрелем, в мае выпуск легковых автомобилей упал на 81,3%. В целом же с января по май в РФ произвели 268 тысяч легковых автомобилей. Это на 56,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Сократилось в мае и производство грузовиков – на 39,3%. С января по май в стране создали 60,1 тыс. грузовиков. Это на 12% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 года.

В России также быстро сокращается рынок новых автомобилей. В мае он уменьшился в шесть раз, что стало антирекордом по продажам. За месяц реализовали всего 24,3 тысячи машин, тогда как в мае 2021 года продали 147 тысяч, то есть продажи упали на 83,5%.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса, рынок фактически продавал имеющиеся запасы авто — дальше пополнять их можно будет только китайскими или российскими брендами вследствие санкций Запада.
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Топ комментарии
+17
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29.06.2022 23:20
+17
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29.06.2022 23:27
+15
Кому потрібні ті відра з гайками?
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29.06.2022 23:16
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Кому потрібні ті відра з гайками?
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29.06.2022 23:16 Ответить
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29.06.2022 23:27 Ответить
Ну як же! На безриб'ї і рак риба.
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29.06.2022 23:34 Ответить
Якось пофіг на запарєбрік
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29.06.2022 23:17 Ответить
А з іншого боку, російські безробітні це потенційний ресурс для війни в Україні, з огляду на бурятів
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30.06.2022 00:05 Ответить
Не пофіг. Чим їм гірше -- тим простіше буде нам їх подолати.
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29.06.2022 23:30 Ответить
Більше 1 млн безробітних тільки на автопромі...
Ще стільки ж із пішовших іноземних фірм (це вже середній клас в більшості)...
Велкам у 90-і!
Всьо по плану, просто по графіку!
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29.06.2022 23:48 Ответить
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29.06.2022 23:20 Ответить
Конячку ще прогодувати треба!
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29.06.2022 23:44 Ответить
Черговий аналоговнет.
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29.06.2022 23:57 Ответить
Будут передвигаться велосипедами , самокатами или прсто в лаптях. Не х-й шастать.
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29.06.2022 23:20 Ответить
Може комусь краще спиться. Або слідкує за процесом вставання з колін...
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29.06.2022 23:32 Ответить
«Навіщо їм автомобілі якщо нема доріг» - карлик кровавий
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29.06.2022 23:23 Ответить
Ща бурят- умелец поднатужится и выпуск (г)автомобилей наладится
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29.06.2022 23:27 Ответить
І з виробництвом озброєння ситуація напевно ТОЧНО ТАКА ЖЕ...
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29.06.2022 23:28 Ответить
Опохмелись
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29.06.2022 23:38 Ответить
В Швейцарии тоже не выпускают автомобили теперь нельза за рашку порадоваться?
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29.06.2022 23:45 Ответить
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29.06.2022 23:31 Ответить
Сосать за хлебушек!

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29.06.2022 23:33 Ответить
Там ще була стата щодо купівлі автівок. У травні щось в районі 1 тис... 140 млн. свинособачого населення купили разом аж одну, Карл, тисячу нових легкових автівок за цілий місяць!!!
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29.06.2022 23:37 Ответить
Судя по производству и продажам авто, образования очереди на покупку авто в РФ не прогнозируется.
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29.06.2022 23:39 Ответить
В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные Росстата.

При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.
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29.06.2022 23:34 Ответить
v ZAD - v SE SE SE RE....togda tozhe bilo 1 volga i 5 zhigulei na gorod

molodcy kacapi - vernoi darogoi edete - na parashu - na mesto !
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29.06.2022 23:34 Ответить
Навіщо рахувати статистику з січня по травень? У січні й лютому там виробництво йшло без проблем, навіть ще в березні використовуючи якісь запаси.... Потім настала зупинка усіх імпортних ланцюгів постачання... Реальні цифри падіння це квітень-червень, і це 90% !!!
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29.06.2022 23:34 Ответить
Вибачаюсь, 97%
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29.06.2022 23:39 Ответить
За те у нас всі автозаводи загружені будуть))) оце заживемо))) авто подешевшають) сюр
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29.06.2022 23:36 Ответить
Тільки кацапи не помічають , що у нас війна
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30.06.2022 09:03 Ответить
Може й дістав вже вас цим постом сьогодні, але в останнє, даруйте, друзі:

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29.06.2022 23:36 Ответить
Чому ж. Це як колискова. Можна заснути з посмішкою в очікуванні свята.
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29.06.2022 23:40 Ответить
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29.06.2022 23:37 Ответить
Ти п'яний, чи це в тебе приколи такі?
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29.06.2022 23:40 Ответить
Там же написано, що у вас виробництво нових легкових автівок впало на 56%.
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29.06.2022 23:45 Ответить
Разрабатывают упрощённые варианты машин. В ладе гранта не будет подушек безопасности, АБС, глонасс, системы курсовой устойчивости, преднатяжителей ремней, моторы с любым экологическим классом начиная с нулевого. Аргументируют, что бы не остановить конвейер и не растерять инженерные кадры.
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29.06.2022 23:37 Ответить
УХТЫЖЙОБАНАНАКУЙБЛА!
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29.06.2022 23:37 Ответить
От тільки "рупль" не рухнув, а навпаки стрімко дорожчає до бакса і орки цьому дуже радіють масово скуповуючи китайський ширпотреп на аліекспресі. Також ху**о узаконило контрабанду назвавши її паралельним імпортом і з китаю, казахстану,грузія в мордор йдуть великі потоки підсанкційних товарів. Багато західних фірм продовжують працювати формально продавши свої бізнеси китайським ,турецьким компаніям.
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29.06.2022 23:53 Ответить
Правда? А цей чолов'яга іншої думки.
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30.06.2022 00:38 Ответить
Говорят китайский аналог Uber на РФ активно нанимает рикшей и присматривается к монгольским конезаводчикам )))))
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30.06.2022 00:03 Ответить
а на сколько % упало производство автомобилей в Украине?
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30.06.2022 00:32 Ответить
Экспорт авто из РФ в 2020г составил 80 тыс. ед. Из них 43% пришлось на Беларусь и 29% - на Казахстан. Оказаться в этом рейтинге для Казахстана - настоящий позор, однако нищее население этой богатейшей по ресурсам страны вынуждено довольствоваться ужасными тазиками.
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30.06.2022 04:06 Ответить
1
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30.06.2022 05:25 Ответить
Российские бренды. Ха-ха-ха-ха !!!!
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30.06.2022 06:21 Ответить
!
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30.06.2022 07:10 Ответить
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выпуск легковых автомобилей в РФ по итогам мая уменьшился на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.

Всего в январе - мае этого года было выпущено 268 тыс. легковых авто, что на 56,4% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Выпуск грузовых автомобилей в РФ в мае упал на 39,3% (-38,2% к апрелю 2022 года). За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В январе - мае 2022 года также было выпущено 4,8 тыс. автобусов массой более 5 т, что на 0,2% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Непосредственно в мае производство снизилось на 6,5% по сравнению с маем прошлого года и на 10,5% относительно апреля 2022 года.

Производство автобусов массой менее 5 т в мае снизилось на 77,4% (-42,5% к апрелю 2022 года). Всего за первые пять месяцев этого года было выпущено 4 тыс. таких автобусов, что на 36,8% ниже, чем в прошлом году.
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30.06.2022 08:12 Ответить
 
 