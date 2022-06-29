Производство новых легковых автомобилей в РФ упало на 56%

В России выпуск легковых автомобилей в мае обвалился на 96,7% по сравнению с маем 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным "Росстата", по сравнению с апрелем, в мае выпуск легковых автомобилей упал на 81,3%. В целом же с января по май в РФ произвели 268 тысяч легковых автомобилей. Это на 56,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Сократилось в мае и производство грузовиков – на 39,3%. С января по май в стране создали 60,1 тыс. грузовиков. Это на 12% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 года.

В России также быстро сокращается рынок новых автомобилей. В мае он уменьшился в шесть раз, что стало антирекордом по продажам. За месяц реализовали всего 24,3 тысячи машин, тогда как в мае 2021 года продали 147 тысяч, то есть продажи упали на 83,5%.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса, рынок фактически продавал имеющиеся запасы авто — дальше пополнять их можно будет только китайскими или российскими брендами вследствие санкций Запада.