УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15284 відвідувача онлайн
Новини За кордономАвто Санкції проти Росії
5 448 48
авто (2016) Росія (47229) санкції (6850)

Виробництво нових легкових автівок в РФ впало на 56%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Авто

ваз

У Росії випуск легкових автівок у травні обвалився на 96,7% порівняно з травнем 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними Ростату, якщо порівнювати з квітнем, у травні випуск легкових автомобілів упав на 81,3%. А загалом від січня по травень у РФ виготовили 268 тисяч легкових автомобілів. Це на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Скоротилось у травні й виробництво вантажівок — на 39,3%. Від січня по травень у країні створили 60,1 тисячі вантажівок. Це на 12% менше, ніж за перших п'ять місяців 2021 року.

В Росії також стрімко скорочується ринок нових автомобілів. У травні він зменшився вшестеро, що стало антирекордом із продажів. За місяць реалізували лише 24,3 тисячі машин, тоді як у травні 2021 року продали 147 тисяч, тобто продажі впали на 83,5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробник пральних машин Whirlpool продає турецькій компанії свої активи та йде з Росії

За даними Асоціації європейського бізнесу, ринок фактично продавав наявні запаси авто — надалі поповнювати їх можна буде лише китайськими або російськими брендами внаслідок санкцій Заходу.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
29.06.2022 23:20
+17
показати весь коментар
29.06.2022 23:27
+15
Кому потрібні ті відра з гайками?
показати весь коментар
29.06.2022 23:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому потрібні ті відра з гайками?
показати весь коментар
29.06.2022 23:16 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2022 23:27 Відповісти
Ну як же! На безриб'ї і рак риба.
показати весь коментар
29.06.2022 23:34 Відповісти
Якось пофіг на запарєбрік
показати весь коментар
29.06.2022 23:17 Відповісти
А з іншого боку, російські безробітні це потенційний ресурс для війни в Україні, з огляду на бурятів
показати весь коментар
30.06.2022 00:05 Відповісти
Не пофіг. Чим їм гірше -- тим простіше буде нам їх подолати.
показати весь коментар
29.06.2022 23:30 Відповісти
Більше 1 млн безробітних тільки на автопромі...
Ще стільки ж із пішовших іноземних фірм (це вже середній клас в більшості)...
Велкам у 90-і!
Всьо по плану, просто по графіку!
показати весь коментар
29.06.2022 23:48 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2022 23:20 Відповісти
Конячку ще прогодувати треба!
показати весь коментар
29.06.2022 23:44 Відповісти
Черговий аналоговнет.
показати весь коментар
29.06.2022 23:57 Відповісти
Будут передвигаться велосипедами , самокатами или прсто в лаптях. Не х-й шастать.
показати весь коментар
29.06.2022 23:20 Відповісти
Може комусь краще спиться. Або слідкує за процесом вставання з колін...
показати весь коментар
29.06.2022 23:32 Відповісти
«Навіщо їм автомобілі якщо нема доріг» - карлик кровавий
показати весь коментар
29.06.2022 23:23 Відповісти
Ща бурят- умелец поднатужится и выпуск (г)автомобилей наладится
показати весь коментар
29.06.2022 23:27 Відповісти
І з виробництвом озброєння ситуація напевно ТОЧНО ТАКА ЖЕ...
показати весь коментар
29.06.2022 23:28 Відповісти
Опохмелись
показати весь коментар
29.06.2022 23:38 Відповісти
В Швейцарии тоже не выпускают автомобили теперь нельза за рашку порадоваться?
показати весь коментар
29.06.2022 23:45 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2022 23:31 Відповісти
Сосать за хлебушек!

показати весь коментар
29.06.2022 23:33 Відповісти
Там ще була стата щодо купівлі автівок. У травні щось в районі 1 тис... 140 млн. свинособачого населення купили разом аж одну, Карл, тисячу нових легкових автівок за цілий місяць!!!
показати весь коментар
29.06.2022 23:37 Відповісти
Судя по производству и продажам авто, образования очереди на покупку авто в РФ не прогнозируется.
показати весь коментар
29.06.2022 23:39 Відповісти
В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные Росстата.

При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.
показати весь коментар
29.06.2022 23:34 Відповісти
v ZAD - v SE SE SE RE....togda tozhe bilo 1 volga i 5 zhigulei na gorod

molodcy kacapi - vernoi darogoi edete - na parashu - na mesto !
показати весь коментар
29.06.2022 23:34 Відповісти
Навіщо рахувати статистику з січня по травень? У січні й лютому там виробництво йшло без проблем, навіть ще в березні використовуючи якісь запаси.... Потім настала зупинка усіх імпортних ланцюгів постачання... Реальні цифри падіння це квітень-червень, і це 90% !!!
показати весь коментар
29.06.2022 23:34 Відповісти
Вибачаюсь, 97%
показати весь коментар
29.06.2022 23:39 Відповісти
За те у нас всі автозаводи загружені будуть))) оце заживемо))) авто подешевшають) сюр
показати весь коментар
29.06.2022 23:36 Відповісти
Тільки кацапи не помічають , що у нас війна
показати весь коментар
30.06.2022 09:03 Відповісти
Може й дістав вже вас цим постом сьогодні, але в останнє, даруйте, друзі:

показати весь коментар
29.06.2022 23:36 Відповісти
Чому ж. Це як колискова. Можна заснути з посмішкою в очікуванні свята.
показати весь коментар
29.06.2022 23:40 Відповісти
показати весь коментар
29.06.2022 23:37 Відповісти
Ти п'яний, чи це в тебе приколи такі?
показати весь коментар
29.06.2022 23:40 Відповісти
Там же написано, що у вас виробництво нових легкових автівок впало на 56%.
показати весь коментар
29.06.2022 23:45 Відповісти
Разрабатывают упрощённые варианты машин. В ладе гранта не будет подушек безопасности, АБС, глонасс, системы курсовой устойчивости, преднатяжителей ремней, моторы с любым экологическим классом начиная с нулевого. Аргументируют, что бы не остановить конвейер и не растерять инженерные кадры.
показати весь коментар
29.06.2022 23:37 Відповісти
УХТЫЖЙОБАНАНАКУЙБЛА!
показати весь коментар
29.06.2022 23:37 Відповісти
От тільки "рупль" не рухнув, а навпаки стрімко дорожчає до бакса і орки цьому дуже радіють масово скуповуючи китайський ширпотреп на аліекспресі. Також ху**о узаконило контрабанду назвавши її паралельним імпортом і з китаю, казахстану,грузія в мордор йдуть великі потоки підсанкційних товарів. Багато західних фірм продовжують працювати формально продавши свої бізнеси китайським ,турецьким компаніям.
показати весь коментар
29.06.2022 23:53 Відповісти
Правда? А цей чолов'яга іншої думки.
показати весь коментар
30.06.2022 00:38 Відповісти
Говорят китайский аналог Uber на РФ активно нанимает рикшей и присматривается к монгольским конезаводчикам )))))
показати весь коментар
30.06.2022 00:03 Відповісти
а на сколько % упало производство автомобилей в Украине?
показати весь коментар
30.06.2022 00:32 Відповісти
Экспорт авто из РФ в 2020г составил 80 тыс. ед. Из них 43% пришлось на Беларусь и 29% - на Казахстан. Оказаться в этом рейтинге для Казахстана - настоящий позор, однако нищее население этой богатейшей по ресурсам страны вынуждено довольствоваться ужасными тазиками.
показати весь коментар
30.06.2022 04:06 Відповісти
1
показати весь коментар
30.06.2022 05:25 Відповісти
Российские бренды. Ха-ха-ха-ха !!!!
показати весь коментар
30.06.2022 06:21 Відповісти
!
показати весь коментар
30.06.2022 07:10 Відповісти
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выпуск легковых автомобилей в РФ по итогам мая уменьшился на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.

Всего в январе - мае этого года было выпущено 268 тыс. легковых авто, что на 56,4% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Выпуск грузовых автомобилей в РФ в мае упал на 39,3% (-38,2% к апрелю 2022 года). За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В январе - мае 2022 года также было выпущено 4,8 тыс. автобусов массой более 5 т, что на 0,2% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Непосредственно в мае производство снизилось на 6,5% по сравнению с маем прошлого года и на 10,5% относительно апреля 2022 года.

Производство автобусов массой менее 5 т в мае снизилось на 77,4% (-42,5% к апрелю 2022 года). Всего за первые пять месяцев этого года было выпущено 4 тыс. таких автобусов, что на 36,8% ниже, чем в прошлом году.
показати весь коментар
30.06.2022 08:12 Відповісти
 
 