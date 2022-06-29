Виробництво нових легкових автівок в РФ впало на 56%

У Росії випуск легкових автівок у травні обвалився на 96,7% порівняно з травнем 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними Ростату, якщо порівнювати з квітнем, у травні випуск легкових автомобілів упав на 81,3%. А загалом від січня по травень у РФ виготовили 268 тисяч легкових автомобілів. Це на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Скоротилось у травні й виробництво вантажівок — на 39,3%. Від січня по травень у країні створили 60,1 тисячі вантажівок. Це на 12% менше, ніж за перших п'ять місяців 2021 року.

В Росії також стрімко скорочується ринок нових автомобілів. У травні він зменшився вшестеро, що стало антирекордом із продажів. За місяць реалізували лише 24,3 тисячі машин, тоді як у травні 2021 року продали 147 тисяч, тобто продажі впали на 83,5%.

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За даними Асоціації європейського бізнесу, ринок фактично продавав наявні запаси авто — надалі поповнювати їх можна буде лише китайськими або російськими брендами внаслідок санкцій Заходу.