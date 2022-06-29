Виробництво нових легкових автівок в РФ впало на 56%
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У Росії випуск легкових автівок у травні обвалився на 96,7% порівняно з травнем 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За даними Ростату, якщо порівнювати з квітнем, у травні випуск легкових автомобілів упав на 81,3%. А загалом від січня по травень у РФ виготовили 268 тисяч легкових автомобілів. Це на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Скоротилось у травні й виробництво вантажівок — на 39,3%. Від січня по травень у країні створили 60,1 тисячі вантажівок. Це на 12% менше, ніж за перших п'ять місяців 2021 року.
В Росії також стрімко скорочується ринок нових автомобілів. У травні він зменшився вшестеро, що стало антирекордом із продажів. За місяць реалізували лише 24,3 тисячі машин, тоді як у травні 2021 року продали 147 тисяч, тобто продажі впали на 83,5%.
За даними Асоціації європейського бізнесу, ринок фактично продавав наявні запаси авто — надалі поповнювати їх можна буде лише китайськими або російськими брендами внаслідок санкцій Заходу.
Будь ласка, зачекайте...
Ще стільки ж із пішовших іноземних фірм (це вже середній клас в більшості)...
Велкам у 90-і!
Всьо по плану, просто по графіку!
Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные Росстата.
При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.
molodcy kacapi - vernoi darogoi edete - na parashu - na mesto !
Всего в январе - мае этого года было выпущено 268 тыс. легковых авто, что на 56,4% ниже, чем в этот же период прошлого года.
Выпуск грузовых автомобилей в РФ в мае упал на 39,3% (-38,2% к апрелю 2022 года). За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
В январе - мае 2022 года также было выпущено 4,8 тыс. автобусов массой более 5 т, что на 0,2% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Непосредственно в мае производство снизилось на 6,5% по сравнению с маем прошлого года и на 10,5% относительно апреля 2022 года.
Производство автобусов массой менее 5 т в мае снизилось на 77,4% (-42,5% к апрелю 2022 года). Всего за первые пять месяцев этого года было выпущено 4 тыс. таких автобусов, что на 36,8% ниже, чем в прошлом году.