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Италия тоже предоставит Украине тяжелое вооружение, - премьер Нидерландов Рютте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

італія

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, подобно гаубицам, направляемым Амстердам и Берлин.

Об этом Рютте заявил корреспонденту Politico в кулуарах саммита НАТО в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он напомнил, что Германия и Нидерланды объявили о предоставлении Украине шести самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в дополнение к уже прибывшим на прошлой неделе двенадцати.

Рютте добавил, что у его страны не так много тяжелого вооружения, которое можно передать Киеву, но подчеркнул, что "Италия тоже решила присоединиться".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о передаче Римом Panzerhaubitze 2000, нидерландский премьер отметил, что это еще не понятно, но "они (Италия) сказали, что вдобавок к тому, что делают Нидерланды и Германия, они будут поставлять подобное оборудование" .

Министерство обороны Италии по запросу Politico отказалось комментировать заявления Рютте, объяснив, что перечень вооружения, которое назначено Украине, засекречен.

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Топ комментарии
+12
И вдруг итальянцам захотелось увидеть кремль в состоянии как колизей ❗
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30.06.2022 02:19
+11
взагалі озброєння, важка техніка та ********** надходять в Україну нон-стоп.

Пробема в підготовлених кадрах ЗСУ, яких зараз готують на базах НАТО - сама Україна, як ми знаємо, до війни не готувалася, а клала асфальт
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30.06.2022 06:08
+10
В Италии этих кремлей - чуть ли не в каждом городе. Не шутка, бо московский кремль строился итальянцами в принятой в Италии в то время манере.
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30.06.2022 02:38
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Лімончела плюс метіловий смак. То буде до вподоби москалям. Заранєє дякуємо.
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30.06.2022 02:12 Ответить
И вдруг итальянцам захотелось увидеть кремль в состоянии как колизей ❗
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30.06.2022 02:19 Ответить
В Италии этих кремлей - чуть ли не в каждом городе. Не шутка, бо московский кремль строился итальянцами в принятой в Италии в то время манере.
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30.06.2022 02:38 Ответить
Европа и Америка должны помочь народу Украины, который своими жизнями пытается сейчас потушить пожар войны организованной новым фашистским рейхом, иначе впереди будет разгар пожарища Великой мировой войны.
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30.06.2022 03:03 Ответить
не вірю, що в них немає зброї x@уякнити разок по мацквобаду... вони ж толерантні... так бояться путлєра... щоб жодного разу цього покидька не подразнити...
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30.06.2022 05:51 Ответить
так ні вже - НАТО прийняло рішення, що Московія - їхній головний ворог і мета номер 1 - навіть Китай осторонь.

Тепер запрацював зовсім інший алгоритм - як на колишній СРСР, який має бути демонтований.

Любить не любить, боїться не боїться вже не має значення
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30.06.2022 06:05 Ответить
Ключове слово "у майбутньому". Чекайте!.. Якщо виживете, то, можливо, дочекаєтеся.
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30.06.2022 06:01 Ответить
взагалі озброєння, важка техніка та ********** надходять в Україну нон-стоп.

Пробема в підготовлених кадрах ЗСУ, яких зараз готують на базах НАТО - сама Україна, як ми знаємо, до війни не готувалася, а клала асфальт
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30.06.2022 06:08 Ответить
Итальянцы спецы по московитским посудинам, которые чего-то взрываются и переворачиваются вверх дном как крейсер "Киров".
Можно повторить.
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30.06.2022 06:13 Ответить
Лінкор "Новоросійськ", бувший "Джуліо Чезаре".
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30.06.2022 09:28 Ответить
Боже благослови Макса Рютте, всім велика вдячність та повага хто допомагає Україні.
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30.06.2022 07:35 Ответить
Італійці мають свої САУ ,, Пальмарія ". Колись проїздив біля військового заводу ОТО Мелара в Ла Спеціі, та бачив її на дворі. Красівоє.
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30.06.2022 08:23 Ответить
На вооружении у итальянцев их нет,все поставлены на экспорт
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30.06.2022 10:06 Ответить
Так у итальянцев нет врагов, так-же как и у жабоедов и немцев. *****, который срет в чемодан - далекооооо, вот эти страны уже забыли, что такое война, тем более с озверевшей ордой.
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30.06.2022 17:00 Ответить
 
 