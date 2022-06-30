Италия тоже предоставит Украине тяжелое вооружение, - премьер Нидерландов Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, подобно гаубицам, направляемым Амстердам и Берлин.

Об этом Рютте заявил корреспонденту Politico в кулуарах саммита НАТО в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он напомнил, что Германия и Нидерланды объявили о предоставлении Украине шести самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в дополнение к уже прибывшим на прошлой неделе двенадцати.

Рютте добавил, что у его страны не так много тяжелого вооружения, которое можно передать Киеву, но подчеркнул, что "Италия тоже решила присоединиться".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о передаче Римом Panzerhaubitze 2000, нидерландский премьер отметил, что это еще не понятно, но "они (Италия) сказали, что вдобавок к тому, что делают Нидерланды и Германия, они будут поставлять подобное оборудование" .

Министерство обороны Италии по запросу Politico отказалось комментировать заявления Рютте, объяснив, что перечень вооружения, которое назначено Украине, засекречен.

Читайте также: Украине нужно гораздо больше современной артиллерии, ПВО и ПРО, - Зеленский на саммите НАТО