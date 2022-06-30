Італія теж надасть Україні важке озброєння, - прем’єр Нідерландів Рютте
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін.
Про це Рютте заявив кореспонденту Politico в кулуарах саміту НАТО в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Він нагадав, що Німеччина і Нідерланди оголосили про надання Україні шести самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на додачу до дванадцяти, які вже прибули минулого тижня.
Рютте додав, що в його країни не так багато важкого озброєння, яке можна передати Києву, але наголосив, що "Італія теж вирішила долучитися".
На уточнювальне питання, чи йдеться про передачу Римом Panzerhaubitze 2000, нідерландський прем’єр зазначив, що це ще не зрозуміло, але "вони (Італія) сказали, що на додачу до того, що роблять Нідерланди й Німеччина, вони будуть постачати схоже обладнання".
Міністерство оборони Італії на запит Politico відмовилось коментувати заяви Рютте, пояснивши, що перелік озброєння, яке призначене Україні, засекречений.
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