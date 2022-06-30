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Італія теж надасть Україні важке озброєння, - прем’єр Нідерландів Рютте

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

італія

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін.

Про це Рютте заявив кореспонденту Politico в кулуарах саміту НАТО в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду".

Він нагадав, що Німеччина і Нідерланди оголосили про надання Україні шести самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на додачу до дванадцяти, які вже прибули минулого тижня.

Рютте додав, що в його країни не так багато важкого озброєння, яке можна передати Києву, але наголосив, що "Італія теж вирішила долучитися".

На уточнювальне питання, чи йдеться про передачу Римом Panzerhaubitze 2000, нідерландський прем’єр зазначив, що це ще не зрозуміло, але "вони (Італія) сказали, що на додачу до того, що роблять Нідерланди й Німеччина, вони будуть постачати схоже обладнання".

Міністерство оборони Італії на запит Politico відмовилось коментувати заяви Рютте, пояснивши, що перелік озброєння, яке призначене Україні, засекречений.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
И вдруг итальянцам захотелось увидеть кремль в состоянии как колизей ❗
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30.06.2022 02:19
+11
взагалі озброєння, важка техніка та ********** надходять в Україну нон-стоп.

Пробема в підготовлених кадрах ЗСУ, яких зараз готують на базах НАТО - сама Україна, як ми знаємо, до війни не готувалася, а клала асфальт
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30.06.2022 06:08
+10
В Италии этих кремлей - чуть ли не в каждом городе. Не шутка, бо московский кремль строился итальянцами в принятой в Италии в то время манере.
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30.06.2022 02:38
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Лімончела плюс метіловий смак. То буде до вподоби москалям. Заранєє дякуємо.
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30.06.2022 02:12 Відповісти
И вдруг итальянцам захотелось увидеть кремль в состоянии как колизей ❗
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30.06.2022 02:19 Відповісти
В Италии этих кремлей - чуть ли не в каждом городе. Не шутка, бо московский кремль строился итальянцами в принятой в Италии в то время манере.
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30.06.2022 02:38 Відповісти
Европа и Америка должны помочь народу Украины, который своими жизнями пытается сейчас потушить пожар войны организованной новым фашистским рейхом, иначе впереди будет разгар пожарища Великой мировой войны.
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30.06.2022 03:03 Відповісти
не вірю, що в них немає зброї x@уякнити разок по мацквобаду... вони ж толерантні... так бояться путлєра... щоб жодного разу цього покидька не подразнити...
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30.06.2022 05:51 Відповісти
так ні вже - НАТО прийняло рішення, що Московія - їхній головний ворог і мета номер 1 - навіть Китай осторонь.

Тепер запрацював зовсім інший алгоритм - як на колишній СРСР, який має бути демонтований.

Любить не любить, боїться не боїться вже не має значення
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30.06.2022 06:05 Відповісти
Ключове слово "у майбутньому". Чекайте!.. Якщо виживете, то, можливо, дочекаєтеся.
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30.06.2022 06:01 Відповісти
взагалі озброєння, важка техніка та ********** надходять в Україну нон-стоп.

Пробема в підготовлених кадрах ЗСУ, яких зараз готують на базах НАТО - сама Україна, як ми знаємо, до війни не готувалася, а клала асфальт
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30.06.2022 06:08 Відповісти
Итальянцы спецы по московитским посудинам, которые чего-то взрываются и переворачиваются вверх дном как крейсер "Киров".
Можно повторить.
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30.06.2022 06:13 Відповісти
Лінкор "Новоросійськ", бувший "Джуліо Чезаре".
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30.06.2022 09:28 Відповісти
Боже благослови Макса Рютте, всім велика вдячність та повага хто допомагає Україні.
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30.06.2022 07:35 Відповісти
Італійці мають свої САУ ,, Пальмарія ". Колись проїздив біля військового заводу ОТО Мелара в Ла Спеціі, та бачив її на дворі. Красівоє.
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30.06.2022 08:23 Відповісти
На вооружении у итальянцев их нет,все поставлены на экспорт
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30.06.2022 10:06 Відповісти
Так у итальянцев нет врагов, так-же как и у жабоедов и немцев. *****, который срет в чемодан - далекооооо, вот эти страны уже забыли, что такое война, тем более с озверевшей ордой.
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30.06.2022 17:00 Відповісти
 
 