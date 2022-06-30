РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15170 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 853 12
война (46875) Россия (91288) Донбасс (26945)

Кремль по-прежнему претендует не только на Донбасс, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

Россияне продолжают вести наступательные операции севернее Харькова - это свидетельствует о том, что Кремль имеет амбиции в отношении территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Эти амбиции Москвы будут продолжать изымать живую силу и технику, потенциально ценой наступательной силы на более важных направлениях продвижения.

Также российские войска продолжили наступательные действия на Славянск.

Отмечается, что россияне продолжали наступательные действия в Лисичанске, и достигли незначительных успехов к востоку от Бахмута.

Также читайте: Украинские воины отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине, - ОК "Південь"

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Боюсь що з такою владою нам і Himmars не допоможе тай ще питання чи ми його отримаємо в достатній кількості. Ніколи не можна недооцінювати ворога тим більше "руссо фашисто" - вони це вже доказували не раз.
показать весь комментарий
30.06.2022 07:54
+6
Якщо все ще претендують, значить недостатніх ******** отримали
показать весь комментарий
30.06.2022 08:44
+2
Вони і на Польщу претендують і на країни Балтії, і взагалі на пів Європи. Нехай по претендують, зараз дочекаємося Himmars середньої дальності і тих, що б'ють на 300 міль і будуть вони летіти, пердіти і перекидатися аж до Сибіру та Далекого Сходу.
показать весь комментарий
30.06.2022 07:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будь ласка, не пишіть даних зі слів руських. Читайте перевод,там цей анонс не є анонсом,стаття велика. Не розривайте і перекручуйте текст.
показать весь комментарий
30.06.2022 07:03 Ответить
Вони і на Польщу претендують і на країни Балтії, і взагалі на пів Європи. Нехай по претендують, зараз дочекаємося Himmars середньої дальності і тих, що б'ють на 300 міль і будуть вони летіти, пердіти і перекидатися аж до Сибіру та Далекого Сходу.
показать весь комментарий
30.06.2022 07:13 Ответить
Боюсь що з такою владою нам і Himmars не допоможе тай ще питання чи ми його отримаємо в достатній кількості. Ніколи не можна недооцінювати ворога тим більше "руссо фашисто" - вони це вже доказували не раз.
показать весь комментарий
30.06.2022 07:54 Ответить
Рашка проти НАТО не попре і Захід вже тепер остаточно в цьому впевнився. Орки готові нападати тільки на нейтральні держави, тому ослаблена владою зелених Україна стала надто привабливою жертвою.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:09 Ответить
Мировая ливарюция чЛенина поразила щизофренией не только Мавзолейніх маразматикав...
показать весь комментарий
30.06.2022 08:19 Ответить
З'їть-то він з'їсть.... Але хто ж йому дасть ....
показать весь комментарий
30.06.2022 08:24 Ответить
Претендують претендують, а отримають за щоку. Як зазвичай
показать весь комментарий
30.06.2022 08:27 Ответить
Какая же тварь породила этих москалей?!!!....
показать весь комментарий
30.06.2022 08:33 Ответить
Якщо все ще претендують, значить недостатніх ******** отримали
показать весь комментарий
30.06.2022 08:44 Ответить
Головне, що про претензії ***** на постсовковий простір (включно з країнами Балтії та колишнього Варшавського договору) втямили лідери країн НАТО і внесли відповідний пункт в свої установчі документи.
показать весь комментарий
30.06.2022 08:51 Ответить
Хремль претендує на загарбання всієї планети
показать весь комментарий
30.06.2022 09:53 Ответить
По любому, але спочатку їм треба взяти Лисичанськ, а тоді вже все у них піде як "по маслу")
показать весь комментарий
30.06.2022 11:11 Ответить
 
 