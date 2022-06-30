Кремль по-прежнему претендует не только на Донбасс, - американский Институт изучения войны
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Россияне продолжают вести наступательные операции севернее Харькова - это свидетельствует о том, что Кремль имеет амбиции в отношении территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Эти амбиции Москвы будут продолжать изымать живую силу и технику, потенциально ценой наступательной силы на более важных направлениях продвижения.
Также российские войска продолжили наступательные действия на Славянск.
Отмечается, что россияне продолжали наступательные действия в Лисичанске, и достигли незначительных успехов к востоку от Бахмута.
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